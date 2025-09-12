Δολοφονία Κερκ: Τι γνωρίζουμε για τον Τάιλερ Ρόμπινσον – Οι 33 ώρες ως τη σύλληψή του

Υπό κράτηση, ως ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, βρίσκεται ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον. Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την σύλληψη του.

Μετά από σχεδόν δύο ημέρες ερευνών, οι αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι συνέλαβαν έναν ύποπτο για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Ο λόγος για τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον, που κρατείται πλέον στη φυλακή της κομητείας Γιούτα.

Οι αρχές δήλωσαν ότι ο Ρόμπινσον εθεάθη να φτάνει στην πανεπιστημιούπολη του UVU το πρωί της Τετάρτης με ένα Dodge Challenger. Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι η σύλληψη έγινε τελικά στην κομητεία Ουάσινγκτον την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

(AP Photo/Lindsay Wasson)

Σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα, ο κυβερνήτης Σπένσερ Κοξ ανέφερε ότι οικογενειακός φίλος του Ρόμπινσον τον παρέδωσε στις αρχές, τις οποίες ενημέρωσε ότι ο 22χρονος «ομολόγησε ή άφησε να εννοηθεί ότι ήταν ο δράστης». Ο Κοξ πρόσθεσε πως μέλος της οικογένειας που κατέθεσε στους ανακριτές περιέγραψε τον Ρόμπινσον ως «πιο πολιτικοποιημένο τα τελευταία χρόνια» και γνώριζε ότι ο Κερκ θα μιλούσε στο UVU.

Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε αναγνωρίστηκε ως τουφέκι με κλείστρο υψηλής απόδοσης. Ο Κοξ σημείωσε ότι στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν αρκετοί κάλυκες. Σε έναν από τους τρεις, που δεν είχαν πυροδοτηθεί, ήταν χαραγμένο το μήνυμα «Έι φασίστα! Πιάστο!», σε έναν δεύτερο το «Oh Bella Ciao», ενώ ένας τρίτος έφερε τη χαραγμένη φράση: «Αν το διαβάζεις αυτό, είσαι γκέι, χαχα».

Ο Ρόμπινσον δεν έχει ακόμα κατηγορηθεί επίσημα. Οι αρχές δήλωσαν σήμερα ότι έχουν τρεις ημέρες για να ετοιμάσουν τα σχετικά έγγραφα, τα οποία πιθανόν να κατατεθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον Utah Governor's Office / AP

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το CNN, ο Ρόμπινσον κρατείται χωρίς εγγύηση στη φυλακή της κομητείας Γιούτα, κατόπιν εντολής δικαστή της πολιτείας, με διάφορες αρχικές κατηγορίες, μεταξύ αυτών ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις, κακούργημα για πυροβολισμό με όπλο και παρακώλυση της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το CNN, ο δικαστής Σον Ράις Χάουελ υπέγραψε σήμερα το πρωί διαταγή κράτησης του Τάιλερ Ρόμπινσον. Τα έγγραφα αναφέρουν ότι ο Ρόμπινσον δεν είχε στο παρελθόν καταδίκες για πλημμέλημα ή κακούργημα.

Εκπρόσωπος του Utah Valley University επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο Ρόμπινσον είναι φοιτητής τρίτου έτους στο πρόγραμμα μαθητείας ηλεκτρολογίας του Dixie Technical College. Είχε, επίσης, φοιτήσει για σύντομο διάστημα στο Utah State University.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο πρώτος που γνωστοποίησε την εξέλιξη της έρευνας. Σε συνέντευξή του στο Fox News νωρίτερα σήμερα ανακοίνωσε «με υψηλό βαθμό βεβαιότητας» ότι οι αρχές είχαν συλλάβει ύποπτο.

Ο 22χρονος δεν συνεργάζεται με τις αρχές

Σύμφωνα με το CNN, ο Ρόμπινσον δεν συνεργάζεται με τις αρχές, όπως ανέφεραν δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Μία πηγή δήλωσε ότι ο Τάιλερ Ρόμπινσον, μίλησε αρχικά με ορισμένους αξιωματούχους επιβολής του νόμου, αλλά πολύ γρήγορα σταμάτησε, όταν «ζήτησε δικηγόρο». Δεν είναι σαφές τι είχε συζητήσει προηγουμένως με τους αστυνομικούς.

(AP Photo/Lindsey Wasson)

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον

Ποιος είναι

Ο 22χρονος μεγάλωσε στην προαστιακή κοινότητα της Ουάσινγκτον, στη Γιούτα, και υπήρξε αριστούχος μαθητής. Δεν είχε κομματική ταυτότητα και δεν ψήφισε στις δύο τελευταίες εκλογές, σύμφωνα με τα μητρώα. Ωστόσο, μέλος της οικογένειάς του είπε στους ανακριτές ότι «τα τελευταία χρόνια είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος» και είχε στραφεί εναντίον του Κερκ, όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι Αρχές

Μέλος της οικογένειας του Ρόμπινσον επικοινώνησε με οικογενειακό φίλο, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσινγκτον, μεταφέροντας ότι ο Ρόμπινσον είχε ομολογήσει ή αφήσει να εννοηθεί πως ήταν ο δράστης, είπε ο Κοξ. Ο Ρόμπινσον συνελήφθη χθες στις 10 μ.μ. τοπική ώρα, 33 ώρες μετά τον φόνο του Κερκ, σύμφωνα με τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ.

Τα στοιχεία

Ο Ρόμπινσον είχε αναρτήσει μηνύματα στο Discord, μια εφαρμογή ομαδικής συνομιλίας, τα οποία έδειξε στις Αρχές ο συγκάτοικός του, σύμφωνα με τον Κοξ. Στα μηνύματα, ο 22χρονος ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

Ότι έπρεπε να ανακτήσει ένα τουφέκι από «σημείο απόκρυψης»

Ότι άφησε το όπλο σε έναν θάμνο

Ότι παρακολουθούσε τον χώρο όπου το είχε κρύψει

Ότι το είχε τυλίξει σε πετσέτα

Έκανε μνεία σε σφαίρες με χαραγμένα μηνύματα

Αναφορά σε αλλαγή ρούχων

Το όπλο

Οι ανακριτές βρήκαν ένα τουφέκι με κλείστρο τυλιγμένο σε πετσέτα, δήλωσε ο Κοξ. Οι κάλυκες που βρέθηκαν είχαν χαραγμένα μηνύματα, ανάμεσα στις οποίες και το μήνυμα: «Έι, φασίστα! Πιάστο!».

Υλικό από κάμερες ασφαλείας

Βίντεο παρακολούθησης έδειξε τον ύποπτο να φτάνει στην πανεπιστημιούπολη το πρωί της Τετάρτης με ένα Dodge Challenger. Φορούσε μπορντό μπλουζάκι, ανοιχτόχρωμο σορτσάκι, μαύρο καπέλο με λευκό λογότυπο και ανοιχτόχρωμα παπούτσια, σύμφωνα με τον Κοξ. Όταν εντοπίστηκε από τις αρχές, φορούσε ρούχα «αντίστοιχα» με εκείνα που φαίνονταν στο βίντεο, πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

Οι 33 ώρες και το χρονικό της σύλληψης του ΡόμπινσονΟ διευθυντής του FBI Κας Πατέλ συνεχάρη νωρίτερα τις αρχές για την επιτυχία τους να εντοπίσουν τον ύποπτο μέσα σε 33 ώρες και έκανε λόγο για ιστορική πρόοδο.

Ο Πατέλ, δήλωσε ότι ο τόπος του εγκλήματος είναι “μεγάλος”, αλλά “επεξεργάστηκε γρήγορα”, γεγονός που του επέτρεψε “να περπατήσει στα βήματα του υπόπτου”. Ο Πατέλ ανέφερε ότι έχουν κατασχεθεί και αξιολογηθεί ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ “χιλιάδες επιπλέον στοιχεία” βρίσκονται υπό διερεύνηση. “Η σύλληψη είναι απόδειξη της αφοσίωσης των καλών αστυνομικών που είναι εξαιρετικοί,” πρόσθεσε ο Πατέλ.

Ο ίδιος απηύθυνε ένα μήνυμα στον εκλιπόντα φίλο του Τσάρλι Κερκ λέγοντας: “Ξεκουράσου τώρα, αδελφέ”.

Παίρνοντας τον λόγο, ο σερίφης Μάικ Σμιθ είπε ότι πρόκειται για μια “εκτενή, περίπλοκη και πολύ, πολύ γρήγορη έρευνα”. Σημείωσε ότι η έρευνα ήταν “πολύ απαιτητική”, και επαίνεσε όσους συνεργάστηκαν για να προχωρήσει αυτή η υπόθεση, μεταξύ αυτών και το κοινό. Ο Σμιθ πρόσθεσε ότι η κοινότητα των αρχών επιβολής του νόμου, όπως και η οικογένεια του Κερκ, χρειάζονται προσευχές και στήριξη για να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Ο Πατέλ, παρουσίασε στη συνέντευξη Τύπου το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που οδήγησαν στη σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον: