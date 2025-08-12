Σύγκρουση κινεζικών πλοίων που καταδίωκαν… Φιλιππινέζους

Πολεμικό πλοίο συγκρούστηκε με σκάφος της ακτοφυλακής του, που καταδίωκε Φιλιππινέζους.

Ένα κινεζικό πολεμικό πλοίο συγκρούστηκε με σκάφος της ίδιας του της ακτοφυλακής, στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας τη Δευτέρα (10/08), ενώ καταδίωκε περιπολικό των Φιλιππίνων.

Το επεισόδιο σημειώθηκε κοντά στην αμφισβητούμενη περιοχή Σκάρμποροου Σολ, την ώρα που η Ακτοφυλακή των Φιλιππίνων συνόδευε πλοία που μετέφεραν βοήθεια σε ψαράδες της περιοχής, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ακτοφυλακής, υποναύαρχος Τζέι Ταριέλα.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Μανίλα, φαίνεται ένα πλοίο της κινεζικής ακτοφυλακής και ένα μεγαλύτερο σκάφος, με τον αριθμό 164 στην πλώρη του, να συγκρούονται πίσω από το φιλιππινέζικο σκάφος.

Φωτογραφίες και βίντεο που δόθηκαν αργότερα δείχνουν το κινεζικό σκάφος να επιπλέει με την πλώρη του σοβαρά παραμορφωμένη.

Ο εκπρόσωπος της φιλιππινέζικης ακτοφυλακής, υποναύαρχος Τζέι Ταριέλα, ανέφερε ότι το σκάφος της Κινεζικής Ακτοφυλακής CCG 3104, καταδιώκοντας με μεγάλη ταχύτητα το BRP Suluan, έκανε επικίνδυνο ελιγμό που το έφερε σε πορεία σύγκρουσης με το πολεμικό του κινεζικού ναυτικού, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και καθιστώντας το μη αξιόπλοο.

Νωρίτερα, το BRP Suluan είχε δεχθεί επίθεση με υδροβόλο, την οποία κατάφερε να αποφύγει.

Σε μεταγενέστερη ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο Ταριέλα ανέφερε ότι μέλη του πληρώματος του μικρότερου κινεζικού σκάφους ήταν ορατά στην πλώρη του λίγο πριν τη σύγκρουση. “Δεν είμαστε σίγουροι αν κατάφεραν να διασώσουν αυτούς που βρίσκονταν μπροστά πριν από τη σύγκρουση. Ελπίζουμε όμως ότι είναι καλά στην υγεία τους”, είπε.

Η Κινεζική Ακτοφυλακή επιβεβαίωσε την αντιπαράθεση, χωρίς να κάνει αναφορά στη σύγκρουση, λέγοντας ότι έλαβε “αναγκαία μέτρα” για να απομακρύνει τα φιλιππινέζικα σκάφη. Το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το περιστατικό.

Πρόκειται για ένα ακόμη επεισόδιο στην ένταση μεταξύ Κίνας και Φιλιππίνων στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, την οποία η Κίνα διεκδικεί σχεδόν στο σύνολό της, παρά τη διεθνή απόφαση που θεωρεί τον ισχυρισμό αβάσιμο. Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερδινάντ Μάρκος, τόνισε ότι οι περιπολίες θα συνεχιστούν για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Ο Ύφαλος Σκάρμπορο – μια τριγωνική αλυσίδα υφάλων και βράχων – αποτελεί σημείο έντασης μεταξύ των δύο χωρών από το 2012, όταν η Κίνα τον κατέλαβε από τις Φιλιππίνες. Ό Μάρκο έχει προειδοποιήσει ότι η Ταϊβάν μπορεί να προκαλέσει νέα αντιπαράθεση με την Κίνα, με κίνδυνο ευρύτερης σύρραξης λόγω της αμερικανικής στήριξης στο νησί. Οι Φιλιππίνες, που βρίσκονται δίπλα στον στρατηγικό δίαυλο Μπασί και φιλοξενούν πάνω από 100.000 πολίτες τους στην Ταϊβάν, θα αναγκαστούν να εμπλακούν σε περίπτωση σύγκρουσης.

Το Πεκίνο κατηγόρησε πρόσφατα τον Φερδινάντ ότι “παίζει με τη φωτιά”, με τον ίδιο να απαντά πως τα λόγια του παρερμηνεύτηκαν για προπαγανδιστικούς σκοπούς, διευκρινίζοντας: “Ένας πόλεμος για την Ταϊβάν θα παρασύρει τις Φιλιππίνες, είτε το θέλουν είτε όχι”.