Η Pfizer έδωσε τα χέρια με τον Τραμπ – Τι προβλέπει η συμφωνία

Η Pfizer συμφώνησε να μειώσει το κόστος των συνταγογραφούμενων φαρμάκων για το Medicaid στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με την κυβέρνηση Τραμπ. Πίεση και στις άλλες φαρμακευτικές.

Ο Πρόεδρος Τραμπ και η Pfizer ανακοίνωσαν την Τρίτη μια συμφωνία για τη μείωση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Ο Τραμπ πιέζει τους κατασκευαστές συνταγογραφούμενων φαρμάκων να μειώσουν τις τιμές στις ΗΠΑ και η τωρινή δέσμευση της Pfizer θα μπορούσε να ωθήσει περισσότερες εταιρείες σε αντίστοιχες συμφωνίες.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας η Pfizer που έχει την έδρα της στη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε πως θα χρεώνει τιμές “του πλέον ευνοούμενου κράτους” – όπως είπε ο Τραμπ – στο Medicaid και θα εγγυάται χαμηλές τιμές και για τα νέα φάρμακα σε αντιστοίχιση με τις τιμές τους με τις οποίες προσφέρονται σε άλλα ανεπτυγμένα έθνη.

Συγκεκριμένα, η Pfizer συμφώνησε να μην λανσάρει νέα φάρμακα σε υψηλότερη τιμή στις ΗΠΑ από ό,τι σε άλλες πλούσιες χώρες, αν και δεν υπάρχει ανώτατο όριο στην τιμή κυκλοφορίας συνολικά.

Οι Αμερικανοί ασθενείς σήμερα πληρώνουν τις υψηλότερες τιμές από οποιαδήποτε άλλη χώρα για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, κάποιες φορές τριπλάσιες σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

Απευθείας πώληση φαρμάκων

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ένας νέος ιστότοπος, με την ονομασία “Trump Rx”, ο οποίος θα επιτρέπει στους πολίτες να αγοράζουν φάρμακα απευθείας από τους κατασκευαστές. Η Pfizer δήλωσε ότι πολλές από τις θεραπείες της θα προσφέρονται με εκπτώσεις που θα ανέρχονται στο 50% – 80% μέσω αυτής της πλατφόρμας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν χρησιμοποιεί ιδιωτική ασφάλιση. Αυτό ισχύει ήδη για το Ozempic της Pfizer. Η Pfizer θα διαθέτει ακόμη μέσω αυτού του ιστοτόπου σκευάσματα όπως το Xeljanz (για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα), το Zavzpret (για ημικρανίες), το Eucrisa (για δερματίτιδες) και το Duavee (για την οστεοπώρηση μετά την εμμηνόπαυση) σε τιμές μειωμένες κατά 40-85%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι τον ιστότοπο θα τον διαχειρίζεται η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, χωρίς όμως να δώσει πολλές λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα.

Τα παραπάνω, δηλαδή οι φθηνές τιμές για τους ασφαλισμένους του Medicaid (κυρίως άποροι) δεν ισχύουν για τους ασφαλισμένους του Medicare (για τους 65 και άνω και για ανθρώπους με χρόνια νοσήματα).

Ο κ. Τραμπ δήλωσε συγκεκριμένα από το Οβάλ Γραφείο: “Σήμερα, είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω ότι ένας από τους μεγαλύτερους φαρμακευτικούς κατασκευαστές στον κόσμο και ένας από τους καλύτερους παγκοσμίως, η Pfizer, συμφώνησε να προσφέρει αμέτρητα συνταγογραφούμενα φάρμακα με μεγάλες εκπτώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως αποτέλεσμα της εντολής τιμολόγησης φαρμάκων του «πλέον ευνοούμενου έθνους» που θεσπίσαμε νωρίτερα φέτος”.

Όπως αναφέρει το NBC, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε σε ξεχωριστή τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους, ότι η κυβέρνηση ελπίζει να θέσει σε λειτουργία τον ιστότοπο TrumpRx και να εφαρμόσει τις νέες τιμές για τους ασθενείς του Medicaid έως τις αρχές του 2026. “Η κυβέρνηση δεν θα πουλάει φάρμακα απευθείας μέσω του ιστότοπου, αλλά θα κατευθύνει τους ασθενείς προς τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των φαρμακοβιομηχανιών”.

Σε “αντάλλαγμα”, η Pfizer θα επενδύσει 70 δισεκατομμύρια δολάρια σε μεταποιητικές και ερευνητικές δραστηριότητες στις ΗΠΑ και θα εξαιρεθεί από τους δασμούς για τρία χρόνια. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπούρλα, χαρακτήρισε την ανακοίνωση ως μια συμφωνία “ορόσημο” που θα “αλλάξει τα δεδομένα” στον τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκων. Ο φαρμακευτικός γίγαντας διαθέτει επί του παρόντος εννέα εργοστάσια παραγωγής σε 11 Πολιτείες.

Συνήθως, οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές. Ωστόσο, κάποιες εταιρείες – όπως η Novo Nordisk (παρασκευάστρια του Ozempic) και η Eli Lilly (παρασκευάστρια του Zepbound) – έχουν πρόσφατα λανσάρει ιστοτόπους που διαθέτουν ορισμένα από τα φάρμακά τους απευθείας στους ασθενείς.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι στο εξής όλα τα νέα φάρμακα που θα εισάγει η Pfizer στην αγορά των ΗΠΑ θα πωλούνται σε αυτές τις χαμηλότερες τιμές. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπαινίχθηκε επίσης ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες συμφωνίες με φαρμακοβιομηχανίες, κατονομάζοντας μόνο την Eli Lilly.

Αντιδράσεις

Η Stacie Dusetzina, καθηγήτρια πολιτικής υγείας στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt στο Νάσβιλ του Τενεσί, δήλωσε στο NBC ότι οι απευθείας πωλήσεις στους καταναλωτές “δεν πρόκειται να βοηθήσουν καθόλου τον μέσο άνθρωπο να επιτύχει χαμηλότερο κόστος”.

Είθισται μέσα από τις απευθείας πωλήσεις σε καταναλωτές, οι ασθενείς να πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους, αντί να χρησιμοποιούν την ασφάλειά τους για τα φαρμακευτικά σκευάσματα. “Οι περισσότεροι Αμερικανοί προμηθεύονται φάρμακα μέσω του ασφαλιστικού τους προγράμματος, επομένως αυτό θα βοηθούσε κυρίως τους ανασφάλιστους” δήλωσε ο Ντρου Άλτμαν, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της KFF, μιας ανεξάρτητης ερευνητικής ομάδας για την πολιτική υγείας.

Ο εμπορικός όμιλος PhRMA ανακοίνωσε επίσης τη Δευτέρα νέα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας ιστοσελίδας, για να διευκολύνει τους καταναλωτές να αγοράζουν φάρμακα απευθείας από τον κατασκευαστή χωρίς ασφάλιση. Ο Μπουρλά είναι επίσης πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της PhRMA, του κορυφαίου εμπορικού ομίλου του κλάδου.

Σημειώνεται πως στις 25 Σεπτεμβρίου ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 100% στα εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα από σήμερα, 1η Οκτωβρίου, εκτός και αν οι φαρμακοβιομηχανίες κατασκευάσουν εργοστάσια στις ΗΠΑ.