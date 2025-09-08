Αεροδρόμιο Χίθροου: Μυστήριο με το περιστατικό “με επικίνδυνες ουσίες”

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου έπειτα από “περιστατικό με επικίνδυνες ουσίες”.

Ο τερματικός σταθμός 4 του αεροδρομίου Χίθροου του Λονδίνου εκκενώθηκε αφού οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό που αρχικά χαρακτηρίστηκε από την Πυροσβεστική ως «πιθανό περιστατικό με επικίνδυνες ουσίες».

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, γύρω στις 18:40 (ώρα Μεγάλης Βρετανίας) η περιοχή του check-in του τερματικού είχε κλείσει και εκκενωθεί, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χειρίζονταν την κατάσταση. Ο εκπρόσωπος συμβούλευσε τους επιβάτες να αποφύγουν την μετακίνηση προς το τερματικό στο δυτικό Λονδίνο.

Ο τερματικός κηρύχθηκε «ασφαλής για επαναλειτουργία» λίγο μετά τις 20:00, ωστόσο παραμένει μυστήριο τι ακριβώς συνέβη αφού καμία επίσημη αρχή δεν έχει δώσει πληροφορίες.

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος του αεροδρομίου τόνισε: «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιβεβαίωσαν ότι ο τερματικός 4 είναι ασφαλής για επαναλειτουργία και κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε όλες οι πτήσεις να αναχωρήσουν σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση. Η ασφάλεια των επιβατών και των συναδέλφων μας είναι προτεραιότητά μας».

Παράλληλα, οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές τους εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με τις πτήσεις τους, ενώ προσωπικό του αεροδρομίου παρέμεινε στον χώρο για βοήθεια.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB) είχε αρχικά χαρακτηρίσει το περιστατικό ως «πιθανό περιστατικό με επικίνδυνες ουσίες» και ανέφερε ότι ειδικά κλιμάκια είχαν αναπτυχθεί για αξιολόγηση της κατάστασης. Το περιστατικό αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις 17:01 και πυροσβεστικές ομάδες από τα τμήματα Feltham, Heathrow, Wembley και τις γύρω περιοχές έσπευσαν στον χώρο. Περίπου 20 άτομα αξιολογήθηκαν από παραϊατρικό προσωπικό της London Ambulance Service καθώς ορισμένα εξ’ αυτών “ένιωσαν αδιαθεσία”.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι επιβάτες στην αίθουσα αναχωρήσεων απομακρύνθηκαν περίπου 150 μέτρα μακριά από το κτίριο, ενώ τοποθετήθηκαν προστατευτικά πανιά και παρατηρήθηκε η παρουσία ανθρώπων με λευκές στολές, πιθανόν μέλη ειδικής ομάδας. Ορισμένοι επιβάτες έλαβαν κουβέρτες υποθερμίας.