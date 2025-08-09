Συνάντηση Γουίτκοφ με τον πρωθυπουργό του Κατάρ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ συναντάται σήμερα με τον πρωθυπουργό του Κατάρ για ένα σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, συναντάται σήμερα, Σάββατο (09/08) στην Ίμπιζα της Ισπανίας με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλ Ραχμάν αλ-Θάνι, για να συζητήσουν ένα σχέδιο που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο δημοσιογράφος του Axios, Μπάρακ Ραβίντ.

Η παρουσίαση μιας νέας πρότασης για μία συνολική διπλωματική λύση που θα βάλει τέλος στις εχθροπραξίες θα μπορούσε να καθυστερήσει τα σχέδια του Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Γάζας.

Ο Γουίτκοφ έχει δηλώσει πρόσφατα ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει μια συνολική συμφωνία “όλα ή τίποτα” για τον τερματισμό του πολέμου, απορρίπτοντας σταδιακές ή μερικές λύσεις.

Πηγή που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις ανέφερε στο Axios ότι Κατάρ και ΗΠΑ εργάζονται από κοινού για να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία θα παρουσιαστεί στα εμπλεκόμενα μέρη μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ο Ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, δήλωσε την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ –πριν εγκριθεί το νέο φριχτό σχέδιο επίθεσης– ότι τις προσεχείς εβδομάδες η κυβέρνηση Τραμπ θα παρουσιάσει την πρόταση “End Game” για τον πόλεμο στη Γάζα.

Ισραηλινός αξιωματούχος που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις δήλωσε ότι, αν και δεν υπάρχει πρόβλημα στην κατάρτιση ενός “τελικού σχεδίου (End Game)” μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, αυτό δεν θα ήταν αποδεκτό από τη Χαμάς και, ως εκ τούτου, θα ήταν άνευ ουσίας. “Ο πόλεμός μας είναι με τη Χαμάς, όχι με τις ΗΠΑ”, τόνισε, προσθέτοντας πως το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές για τον τερματισμό του πολέμου είναι τεράστιο, καθιστώντας την ιδέα μιας συνολικής συμφωνίας “μάλλον άσκοπη” αυτή τη στιγμή.

Παρά την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου να δώσει εντολή στις ισραηλινές δυνάμεις να προετοιμαστούν για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, η υλοποίηση του σχεδίου αναμένεται να χρειαστεί αρκετές εβδομάδες, λόγω του στρατιωτικού σχεδιασμού, της απομάκρυνσης περίπου ενός εκατομμυρίου Παλαιστινίων αμάχων και της προετοιμασίας για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι το σχέδιο επίθεσης δεν πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα, καθώς δεν έχει καθοριστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα έναρξης, αφήνοντας περιθώριο για αναζήτηση διπλωματικής λύσης.