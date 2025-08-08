Το μέλλον της Γάζας και ο μοναχικός δρόμος του Νετανιάχου

Συγκρίναμε όσα συζητούνταν μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις διαπραγματεύσεις με φόντο την εκεχειρία, με το πλάνο πλήρους κατάληψης της Γάζας του Νετανιάχου.

Ο Κωστής Παπαϊωάννου είπε -και έγραψε- όσα χρειάζεται να ξέρουμε για τις εχθροπραξίες στη Γάζα, που τον προσεχή Οκτώβρη θα συμπληρώσει δυο χρόνια.

Στο μεσοδιάστημα διεθνείς οργανισμοί έχασαν την επιρροή τους, ενώ πολλές προσπάθειες για ειρηνευτικές προτάσεις και κατάπαυση του πυρός απέτυχαν.. Η τελευταία εξέλιξη θέλει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να έλαβε έγκριση από το υπουργικό του συμβούλιο, για σχέδιο πλήρους κατάληψης της Γάζας, αλλά όχι τη διακυβέρνηση της, την οποία -όπως είπε- θα παραδώσει σε αραβική δύναμη.

Τα αδιαπραγμάτευτα αιτήματα Ισραηλινών και Παλαιστινίων

Πριν αποφασίσει ο Νετανιάχου για όλους, διεξάγονταν διαπραγματεύσεις με στόχο την ειρήνη και τη συνύπαρξη Ισραηλινών και Παλαιστίνιων, με τη μεσολάβηση οργανισμών, όπως ο ΟΗΕ, καθώς και των ΗΠΑ, Κατάρ και Αιγύπτου.

Τον περασμένο Μάρτιο οι Άραβες ηγέτες είχαν συμφωνήσει σε σχέδιο που θα επέτρεπε σε 2.000.000 Παλαιστίνιους να μείνουν στον τόπο τους, αξίας 53 δισεκατομμυρίων δολαρίων –ποσό που ο ΟΗΕ εκτίμησε ως απαραίτητο.

Το Gaza 2030 χαιρετίστηκε από τη Χαμάς.

Το Ισραήλ και ειρήσθω εν παρόδω, οι ΗΠΑ το απέρριψαν, με τον εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας τους, Μπράιαν Χιουζ, να δηλώνει ότι «η τρέχουσα πρόταση δεν αντιμετωπίζει την πραγματικότητα ότι η Γάζα είναι σήμερα μη κατοικήσιμη και οι κάτοικοι δεν μπορούν να ζήσουν ανθρωπίνως σε ένα έδαφος γεμάτο συντρίμμια και πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί».

Οι Ισραηλινοί απέρριψαν τον Ιούλιο και το διεθνές κάλεσμα για εκεχειρία.

Ενώ λοιπόν, είχε ήδη ναυαγήσει μια συμφωνία για εκεχειρία, πριν ένα μήνα η κυβέρνηση Τραμπ επανήλθε με πρόταση εκεχειρίας, ενώ οι Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονταν, με αυξανόμενες απώλειες.

Στα βασικά αιτήματα ήταν η εκεχειρία 60 ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων η Χαμάς θα απελευθέρωνε τους μισούς από τους εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Ενώ λοιπόν, η Χαμάς δήλωνε έτοιμη να τελειώσει τον πόλεμο, το Ισραήλ αντιστάθηκε και ενημέρωσε πως θα κάνει αντιπρόταση. Την έκανε, αλλά απορρίφθηκε από τη Χαμάς που ζητούσε τροποποιήσεις στις προτάσεις για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, χάρτες των ζωνών από τις οποίες θα πρέπει να αποσυρθεί ο ισραηλινός στρατός, καθώς και εγγυήσεις για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου

Για το Ισραήλ, η διάλυση των στρατιωτικών και κυβερνητικών δυνατοτήτων της Χαμάς δεν είναι διαπραγματεύσιμη και για τη Χαμάς δεν ήταν διαπραγματεύσιμες οι εγγυήσεις για μια βιώσιμη εκεχειρία, για αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και για ελεύθερη κυκλοφορία της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Έτσι, φτάσαμε στο απόλυτο πλάνο του Νετανιάχου που δεν συμφωνεί ούτε σε μια λέξη με όσα συζητούνταν έως τώρα.

Το «My Way» του Νετανιάχου είναι απόλυτο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ προχώρησε σε σχέδιο, που αντικατοπτρίζει πλήρως τις προτεραιότητές του και δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις. Συνέταξε πλάνο που ήταν 100% στα μέτρα του.

Ας δούμε, λοιπόν τι επιχειρούσαν οι ψυχραιμότεροι και τι αποφάσισε να κάνει ο Νετανιάχου.

Στόχος πλάνου

Σχέδιο Νετανιάχου: Πλήρης κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας, εξουδετέρωση της Χαμάς, αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής, επιστροφή των ομήρων, διασφάλιση ισραηλινής ασφάλειας.

Σχέδιο Ειρήνης: Διακοπή εχθροπραξιών μέσω συμφωνημένης εκεχειρίας, απελευθέρωση ομήρων με ανταλλαγές, σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, διαρκής ειρηνική λύση.

Διάρκεια

Σχέδιο Νετανιάχου: Στρατιωτική επιχείρηση τουλάχιστον 5 μηνών.

Σχέδιο Ειρήνης: Βραχυπρόθεσμες εκεχειρίες (π.χ. 60 ημέρες) που θα επιτρέψουν ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτικές συζητήσεις.

Μέθοδοι

Σχέδιο Νετανιάχου: Στρατιωτικές επιχειρήσεις με πέντε μεραρχίες, εκκένωση και μετακίνηση έως και 1.000.000 πολιτών της Γάζας, περικύκλωση της πόλης της Γάζας, εισβολή στην πόλη και στα προσφυγικά στρατόπεδα.

Σχέδιο Ειρήνης: Πολιτικές διαπραγματεύσεις, διαμεσολάβηση διεθνών φορέων (ΗΠΑ, ΟΗΕ, Κατάρ, Αίγυπτος), παροχή ανεμπόδιστης ανθρωπιστικής βοήθειας, σταδιακή αποκλιμάκωση.

Ύστερη Διαχείριση της Γάζας

Σχέδιο Νετανιάχου: Ισραηλινός στρατιωτικός έλεγχος ασφαλείας, αποφυγή πολιτικής διακυβέρνησης από το Ισραήλ, παράδοση της πολιτικής διοίκησης σε αραβικές δυνάμεις ή μεταβατική τεχνοκρατική παλαιστινιακή αρχή.

Σχέδιο Ειρήνης: Επιστροφή της διακυβέρνησης σε παλαιστινιακές αρχές, με διεθνή υποστήριξη και επιτήρηση για σταθερότητα, αποφυγή στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Κόστος για τους Παλαιστίνιους

Σχέδιο Νετανιάχου: Υψηλός κίνδυνος ανθρωπιστικής κρίσης, μεγάλο αριθμό εκτοπισμένων, κίνδυνος απωλειών αμάχων, επιδείνωση υποδομών και ζωής στην περιοχή.

Σχέδιο Ειρήνης: Προσπάθεια μείωσης των ανθρωπιστικών συνεπειών μέσω εκεχειρίας, ανθρωπιστικής βοήθειας, σταδιακής επανόρθωσης και αποφυγής νέων μαχών.

Πολιτικό Πλαίσιο

Σχέδιο Νετανιάχου: Καμία διαπραγμάτευση με τη Χαμάς, επιβολή ισραηλινού ελέγχου με στρατιωτικά μέσα, πολιτική απομόνωση των τρομοκρατικών ομάδων.

Σχέδιο Ειρήνης: Διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές ομήρων και τελικές λύσεις, αναγνώριση παλαιστινιακών αιτημάτων, προσπάθεια επίτευξης ειρήνης μέσω διεθνούς συνεργασίας.