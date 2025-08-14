Ζελένσκι – Στάρμερ συναντήθηκαν στο Λονδίνο με φόντο… την Αλάσκα

Ο Ζελένσκι και ο Στάρμερ συναντήθηκαν για μία ώρα στην Ντάουνινγκ Στριτ, χωρίς να κάνουν δηλώσεις μετά το πέρας των συνομιλιών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ, σε μια συζήτηση που διήρκεσε περίπου μία ώρα και επικεντρώθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, γεγονός που προσέδωσε επιπλέον βαρύτητα στο τετ-α-τετ του Λονδίνου.

Η υποδοχή του Ζελένσκι ήταν θερμή, με χειραψία και αγκαλιά, ενώ ο Στάρμερ τον συνόδευσε προσωπικά μέχρι το αυτοκίνητό του μετά το πέρας των συνομιλιών – κάτι που δεν συνηθίζεται.

ΑP Ben Stansall

AP Kirsty Wigglesworth

AP Kirsty Wigglesworth

Κατά την αποχώρησή τους, οι δύο ηγέτες απέφυγαν να κάνουν δηλώσεις, επιλογή που αποδίδεται σε τακτική για τη διατήρηση ενιαίου μετώπου και την αποφυγή δημοσίων διαφοροποιήσεων ενόψει των ευαίσθητων διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Η συνάντηση αποτέλεσε ξεκάθαρη επίδειξη αλληλεγγύης Βρετανίας–Ουκρανίας, με το μήνυμα προς την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα να είναι σαφές: το Λονδίνο συνεχίζει να στηρίζει σθεναρά το Κίεβο, ακόμη και στις πιο κρίσιμες στιγμές του πολέμου.