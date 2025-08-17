Συνέντευξη Τύπου Φον ντερ Λάιεν-Ζελένσκι: “Χρειάζονται ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για Ουκρανία και Ευρώπη”

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την πρόταση Τραμπ να προσφέρει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας εμπνευσμένες από αυτές του ΝΑΤΟ. Όσα είπαν στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κοινή συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στις Βρυξέλλες, πριν την τηλεδιάσκεψη της “Συμμαχίας των Προθύμων”.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκίνησε δηλώνοντας ότι χαίρεται που θα συνοδεύσει αύριο τον Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον. «Θα συνεχίσουμε να σας στηρίζουμε για όσο χρειαστεί», τόνισε.

Όπως είπε, η ειρήνη «πρέπει να επιτευχθεί μέσα από τη δύναμη», προτού περιγράψει πώς θα πρέπει να μοιάζει μια συμφωνία.

Πρώτον, αυτή «πρέπει να περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας για την προστασία τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης», σημειώνει.

Η Ουκρανία πρέπει επίσης να μπορεί να διαφυλάξει την εδαφική της κυριαρχία, ενώ δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της — περιλαμβανομένης της δυνατότητας ένταξης σε διεθνείς οργανισμούς και λήψης βοήθειας από άλλες χώρες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεχίζει, λέγοντας ότι καλωσορίζει την προθυμία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συμβάλει σε «εγγυήσεις ασφαλείας» αντίστοιχες με το Άρθρο 5.

Υπενθυμίζεται ότι το Άρθρο 5 είναι μια θεμελιώδης αρχή του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την οποία τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας δεσμεύονται να υπερασπιστούν έναν σύμμαχο που δέχεται επίθεση.

Η φον ντερ Λάιεν σημειώνει ότι η ΕΕ είναι «έτοιμη να αναλάβει το μερίδιο που της αναλογεί» και τονίζει πως η υπεράσπιση της Ευρώπης αποτελεί δική της ευθύνη.

Υπογραμμίζει ότι οι αμυντικές ανάγκες των κρατών-μελών μπορούν να καλυφθούν και ανακοινώνει ότι τις επόμενες εβδομάδες θα επισκεφθεί χώρες-μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Τέλος, η φον ντερ Λάιεν προσθέτει ότι οι Βρυξέλλες στηρίζουν την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξή της στην ΕΕ.

Περνώντας στο δεύτερο σημείο της, η φον ντερ Λάιεν τονίζει ότι τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν διά της βίας.

Συνεχίζει: «Αυτές είναι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από την Ουκρανία και μόνο από την Ουκρανία. Οι αποφάσεις αυτές δεν πρέπει να λαμβάνονται χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι».

Η φον ντερ Λάιεν υπογραμμίζει ότι όσο συνεχίζεται η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η ΕΕ θα συνεχίσει να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία.

Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι AP Photo

Ζελένσκι: Μόνο από τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας μπορεί να συζητηθεί το εδαφικό

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πήρε στη συνέχεια τον λόγο και ευχαριστεί την ΕΕ για τη στήριξη που έχει δείξει στην Ουκρανία από την αρχή του πολέμου.

Τονίζει ότι είναι σημαντικό να μιλούν όλοι μαζί και ότι «η Ουάσινγκτον είναι μαζί μας». Ο Ζελένσκι αναφέρει πως αύριο θα συζητήσουν τι ακριβώς πρέπει να τεθεί στο τραπέζι του Λευκού Οίκου.

«Αυτή η ενότητα βοηθά να φτάσουμε σε μια πραγματική ειρήνη», υπογραμμίζει.

Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι «ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά δεν τις γνωρίζουμε όλες», προσθέτοντας ότι θα χρειαστεί χρόνος για να εξεταστούν πλήρως, αν πράγματι είναι τόσες όσες έχουν ακουστεί.

Σημειώνει ότι αυτό είναι αδύνατο να γίνει τώρα, υπό την πίεση των μαχών, και γι’ αυτό απαιτείται μια εκεχειρία ώστε να προχωρήσουν γρήγορα σε μια τελική συμφωνία. Ως εκ τούτου, «πραγματικές διαπραγματεύσεις» που θα ξεκινήσουν από τα σημεία όπου βρίσκεται σήμερα η γραμμή του μετώπου είναι αναγκαίες, προσθέτει.

Ο Ζελένσκι υπογραμμίζει εκ νέου ότι το ουκρανικό Σύνταγμα καθιστά αδύνατη την παραχώρηση εδαφών — και ότι αυτό το ζήτημα μπορεί να συζητηθεί μόνο από τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής.

Στη συνέχεια τονίζει ότι είναι επίσης σημαντικό οι ΗΠΑ να συμφωνήσουν να προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, παράλληλα με την Ευρώπη.

«Χρειαζόμαστε μια ασφάλεια που να λειτουργεί στην πράξη όπως το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ», προσθέτει, αναφερόμενος στην αρχή της Συμμαχίας σύμφωνα με την οποία τα μέλη της δεσμεύονται να στηρίξουν όποιο άλλο μέλος δεχθεί επίθεση.

Ο Ζελένσκι αναφέρει ότι ο ίδιος και η φον ντερ Λάιεν συζήτησαν για την άμυνα, προτού την ευχαριστήσει για τη βοήθεια στα drones καθώς και για τον τελευταίο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Οι κυρώσεις δείχνουν ότι είμαστε σοβαροί», προσθέτει.

Τέλος, ο Ζελένσκι σημειώνει ότι οι δυο τους μίλησαν και για τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς που ξεκινά σύντομα.

«Τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας», καταλήγει, προτού δεχθεί ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους στην αίθουσα.

Τι ανέφεραν οι δύο ηγέτες για την εκεχειρία και τις εγγυήσεις ασφαλείας

Δημοσιογράφος ρώτησε στη συνέχεια και τους δύο ηγέτες αν συμφωνούν με τον Τραμπ ότι «δεν υπάρχει ανάγκη» για εκεχειρία και ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η φον ντερ Λάιεν απαντά λέγοντας ότι το πιο σημαντικό είναι να «σταματήσει η αιματοχυσία».

Τονίζει ότι είναι αναγκαία μια «τριμερής συνάντηση» με την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ότι πρέπει να τηρηθούν σαφή χρονοδιαγράμματα.

Ο Ζελένσκι συμφωνεί με αυτή τη θέση και υπογραμμίζει ότι πρέπει να «πιέσουν» τη Ρωσία για πραγματικές διαπραγματεύσεις. Συμπληρώνει ότι τώρα χρειάζεται να μοιραστούν όλες τους οι δυνάμεις με τον Τραμπ ώστε να υπάρξει «διαρκής ειρήνη».

Η δεύτερη —και τελευταία— ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου προέρχεται από Ουκρανό δημοσιογράφο, ο οποίος ρωώτησε τον Ζελένσκι ποιες εγγυήσεις ασφαλείας θα θεωρούσε κατάλληλες και αν φοβάται επανάληψη του καβγά που σημειώθηκε στο Οβάλ Γραφείο κατά την επίσκεψή του τον Φεβρουάριο.

Ο Ζελένσκι απαντά ότι κατανοεί πως η χρηματοδότηση των εγγυήσεων ασφαλείας μπορεί να προέλθει μόνο από την Ευρώπη, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πράγματα που μπορούν να προσφερθούν από τις ΗΠΑ.

Προσθέτει ότι η Ουκρανία χρειάζεται επίσης μια διαβεβαίωση ότι η Ρωσία δεν θα συνεχίσει να κατέχει τον γείτονά της.

Αναφορικά με την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, δηλώνει ότι ελπίζει να είναι μια παραγωγική συνάντηση.

Με αυτά τα λόγια, οι δύο ηγέτες αποχώρησαν από τα βήματα για να κατευθυνθούν σε κατ’ ιδίαν συνομιλία.