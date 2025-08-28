Σύνοδος SCO στην Τιανζίν: Το Πεκίνο προωθεί παγκόσμια διακυβέρνηση αντίβαρο στη Δύση

Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν ανάμεσα στους 30 ηγέτες που θα παρευρεθούν στην σύνοδο κορυφής Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται αυτό το σαββατοκύριακο τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και μια σειρά από ηγέτες της Ευρώπης και της Ασίας για μια σύνοδο κορυφής στην οποία το Πεκίνο σκοπεύει να προωθήσει μια παγκόσμια διακυβέρνηση εναλλακτική σε αυτήν των δυτικών.

Με τη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO) που διεξάγεται την Κυριακή και τη Δευτέρα στην Τιανζίν, στη βόρεια Κίνα, και για την οποία οι ηγέτες θα αρχίσουν να προσέρχονται το Σάββατο, ξεκινά μια σειρά εκδηλώσεων στο τέλος της οποίας, την Τετάρτη, η Κίνα θα προβεί σε επίδειξη της στρατιωτικής της δύναμης με μια θεαματική παρέλαση με την οποία θα τιμήσει το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πριν από 80 χρόνια.

Το Πεκίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι την παρέλαση θα παρακολουθήσει και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Ρώσος πρόεδρος, οι ομόλογοί του του Ιράν και της Τουρκίας Μασούντ Πεζεσκιάν και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντίστοιχα, ο Ινδός πρωθυπουργός και άλλοι προαναγγέλλεται ότι θα βρίσκονται μεταξύ των γύρω στους 20 ηγέτες που θα μετάσχουν στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, που απαρτίζεται από 10 χώρες που είναι πλήρη μέλη της και συνδέεται με έναν αριθμό χωρών παρατηρητών ή εταίρων. Ο οργανισμός αυτός που ιδρύθηκε το 2001 αποσκοπεί να αποτελέσει αντίβαρο στους δυτικούς και να ενισχύσει τη συνεργασία σε ζητήματα πολιτικής, ασφάλειας, καταπολέμησης της τρομοκρατίας ή εμπορίου.

Απέναντι στην δυτική εχθρότητα επί των ζητημάτων της Ταϊβάν και της Ουκρανίας αντίστοιχα, το Πεκίνο και η Μόσχα βλέπουν τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης σαν μια αρένα για να παγιώσουν την επιρροή τους, σύμφωνα με αναλυτές.

Η Λίζι Λι, ερευνήτρια στο Asia Society Policy Institute (Ινστιτούτο Πολιτικής της Κοινωνίας της Ασίας), οργάνωση που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, σημείωσε ότι δεν θα πρέπει να αναμένονται ουσιαστικά αποτελέσματα.

«Ο SCO λειτουργεί συναινετικά και, όταν έχετε χώρες που έχουν βαθιές διαφωνίες για κρίσιμα ζητήματα, όπως η Ινδία με το Πακιστάν, ή η Κίνα με την Ινδία, αυτό περιορίζει αναγκαστικά τις προσδοκίες», δήλωσε στο AFP.

Το Πεκίνο θέλει κυρίως να δείξει ότι μπορεί να συσπειρώσει πολύ διαφορετικούς ηγέτες και ότι η παγκόσμια διακυβέρνηση «δεν κυριαρχείται από τη Δύση», πρόσθεσε η ερευνήτρια.

Η Κίνα καταδίκασε «τον ηγεμονισμό», υπονοώντας τον αμερικανικό, και πρόβαλε τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης ως φάρο «σταθερότητας» απέναντι στις παγκόσμιες αναταράξεις, κατά την παρουσίαση της συνόδου κορυφής.

Ο ερχομός του Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο συμπίπτει με μια στασιμότητα στις διπλωματικές προσπάθειες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος θα επιδιώξει πιθανότατα να επωφεληθεί στην Τιανζίν από την υποστήριξη των μη δυτικών εταίρων του για να προωθήσει το όραμά του για την σύγκρουση και για αυτό που θα πρέπει να αποτελέσει τη «δίκαιη έκβασή» της, σχολίασε παράλληλα ο Ντίλαν Λοχ, καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Νανγιάνγκ στη Σιγκαπούρη.

Η Ουκρανία αναμένεται να συζητηθεί κατά τις διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της συνόδου κορυφής.

«Με τον Πούτιν παρόντα, ο πόλεμος θα πλανάται στις συζητήσεις», αλλά το θέμα αυτό δεν θα είναι «στο επίκεντρο» των συνομιλιών διότι «ο SCO αποφεύγει τα θέματα που διχάζουν τα μέλη του και αυτό βρίσκεται μεταξύ αυτών», υπογράμμισε η Λίζι Λι.

Ο Πούτιν θα επιδιώξει να δείξει ότι «δεν είναι απομονωμένος, επιβεβαιώνοντας την σύμπραξη με τον Σι Τζινπίνγκ και διατηρώντας την προβολή της Ρωσίας στην Ευρασία», επισήμανε.

Ένα άλλο αξιοσημείωτο γεγονός της συνόδου θα είναι η επίσκεψη του Ναρέντρα Μόντι, η πρώτη του στην Κίνα από το 2018.

Αυτή έρχεται μερικές μέρες αφού τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί στις ινδικές εξαγωγές, σε αντίποινα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί.

Η Κίνα και η Ινδία –οι δύο χώρες που έχουν τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο— επιδίδονται σε έναν αγώνα επιρροής στη Νότια Ασία, ενώ βρέθηκαν απέναντι σε φονική στρατιωτική σύγκρουση στα σύνορά τους το 2020.

Ωστόσο ένα «ξεπάγωμα» άρχισε τον Οκτώβριο, όταν οι Μόντι και Σι συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε διάστημα πέντε ετών σε σύνοδο κορυφής στη Ρωσία.

«Η Κίνα θα κάνει κάθε τι δυνατό για να προσελκύσει την Ινδία, εκμεταλλευόμενη κυρίως τις εμπορικές εντάσεις ανάμεσα στο Νέο Δελχί και την Ουάσινγκτον», υπογράμμισε ο Λιμ Τάι Γουέι, ειδικός σε θέματα Ανατολικής Ασίας στο Πανεπιστήμιο Σόκα, στην Ιαπωνία.

Η Κίνα και η Ινδία ανακοίνωσαν πρόσφατα την επανάληψη των απευθείας πτήσεων, την επανέναρξη των συνομιλιών για τα διαφιλονικούμενα σύνορά τους, την αποκατάσταση της έκδοσης τουριστικών θεωρήσεων εισόδου (βίζα) και ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών.

Ωστόσο οι διαφορές παραμένουν, προέβλεψε ο Λιμ Τάι Γουέι, ενώ ο Μόντι δεν βρισκόταν σήμερα μεταξύ των ξένων ηγετών που ανακοίνωσε το Πεκίνο ότι θα παρακολουθήσουν την παρέλαση στις 3 Σεπτεμβρίου.