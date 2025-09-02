Συρία: Έκθεση καταπέλτης της Διεθνής Αμνηστίας κατά δυνάμεων της de facto κυβέρνησης

Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί δυνάμεις της de facto κυβέρνησης της Συρίας και συμμάχους τους για τουλάχιστον 46 εκτελέσεις Δρούζων.

Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί με έκθεσή της που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα δυνάμεις της de facto κυβέρνησης της Συρίας κι οργανώσεις-συμμάχους τους πως εκτέλεσαν με συνοπτικές διαδικασίες 46 Δρούζους στη Σουάιντα τη 15η και τη 16η Ιουλίου, αξιώνοντας οι δράστες να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Στη νότια επαρχία Σουάιντα, όπου ζουν κυρίως Δρούζοι, ξέσπασαν τη 13η Ιουλίου εχθροπραξίες ανάμεσα σε δρούζους μαχητές και βεδουίνους σουνίτες ενόπλους, προτού επέμβουν δυνάμεις ασφαλείας των νέων αρχών και μέλη φυλών από άλλες περιοχές της Συρίας που έσπευσαν να ενισχύσουν τους Βεδουίνους.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων –άλλη ΜΚΟ, με έδρα τη Βρετανία, βασιζόμενη σε δίκτυο πηγών της στη χώρα–, ανέφερε την περασμένη εβδομάδα πως στις συγκρούσεις σκοτώθηκαν 2.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους 789 δρούζοι άμαχοι, που “εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες” κατ’ αυτή, από “μέλη (των δυνάμεων) των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών“.

Στο δικό της κείμενο, η Αμνηστία σημειώνει πως κατέγραψε “εσκεμμένα πυρά και εκτελέσεις 46 Δρούζων” στη Σουάιντα, ιδίως “σε δημόσια πλατεία, μέσα σε σπίτια, σε σχολείο, σε νοσοκομείο και σε αίθουσα τελετών”.

Σύμφωνα με την οργάνωση, τα βίντεο που επαλήθευσε δείχνουν “οπλισμένους άνδρες με στολές του στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας, ορισμένους με επίσημα εμβλήματα, να εκτελούν άοπλους ανθρώπους”. Εξηγεί πως επαλήθευσε “22 βίντεο και φωτογραφίες” και συγκέντρωσε μαρτυρίες 15 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων 8 που έχασαν δικούς τους.

“Όταν μέλη των δυνάμεων του στρατού ή της ασφάλειας διαπράττουν εκ προθέσεως και παράνομα ανθρωποκτονία, ή όταν συμμαχικές δυνάμεις το κάνουν με τη συνέργεια και την έγκριση (των δυνάμεων) της κυβέρνησης, πρόκειται για εξωδικαστική εκτέλεση, έγκλημα δυνάμει του διεθνούς δικαίου“, τόνισε η Ντιάνα Σεμάαν, ερευνήτρια ειδικευμένη στη Συρία στη ΜΚΟ.

Η Αμνηστία καλεί τις αρχές να διενεργήσουν “το συντομότερο ανεξάρτητη, αμερόληπτη και διαφανή έρευνα” για τα εγκλήματα και να προσαγάγουν ενώπιον της δικαιοσύνης τους δράστες στο πλαίσιο δίκαιων δικών και χωρίς την επιβολή “της ποινής του θανάτου”.

Την 31η Ιουλίου, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωνε πως συγκρότησε επιτροπή επιφορτισμένη να ερευνήσει τις παραβιάσεις στο πλαίσιο της βίας μεταξύ κοινοτήτων στη Σουάιντα και να παραπέμψει τους δράστες στη δικαιοσύνη.

Η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε πως ενημέρωσε γραπτώς τη 12η Αυγούστου τις de facto αρχές για τα ευρήματά της και ζήτησε να σχολιάσουν. Δεν έλαβε απάντηση.

Τουλάχιστον “τέσσερις ένοπλοι με στρατιωτικές στολές που εμφανίζονται σε επαληθευμένα βίντεο έφεραν μαύρο έμβλημα (…) που συνδέεται γενικά με το Ισλαμικό Κράτος”. Τρεις από αυτούς μαγνητοσκοπήθηκαν “να επιχειρούν στο πλευρό μελών των συριακών δυνάμεων ασφαλείας”, σημειώνει.

Το ΙΚ δεν ανέλαβε την ευθύνη για καμιά από τις επιθέσεις στη Σουάιντα.

Μέλη συριακών μειονοτήτων εκφράζουν έντονες ανησυχίες μετά την πτώση τον Δεκέμβριο του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, που παρουσιαζόταν ως προστάτης τους μέχρι την ανατροπή του από συμμαχία ισλαμιστικών παρατάξεων.

Φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, παρών στη Σουάιντα μετά την αποχώρηση των κυβερνητικών δυνάμεων, μέτρησε 15 πτώματα σε δρόμους του κέντρου της πόλης, κάποια φουσκωμένα, που έμοιαζαν να είχαν αφεθεί εκεί για μέρες.

Η Αμνηστία ανέφερε ακόμη πως συνεχίζει την έρευνα για «αξιόπιστες πληροφορίες» σχετικά με απαγωγές μεταξύ της 17ης και της 19ης Ιουλίου αποδοθείσες «σε ένοπλες οργανώσεις Δρούζων και μαχητές φυλών Βεδουίνων».