Σκληρό βίντεο: Μαχητές της Χαμάς εκτελούν τέσσερις ομήρους έξω από τη Γάζα

Βίντεο κατέγραψαν την εκτέλεση τεσσάρων ομήρων από μαχητές της Χαμάς, λίγο μετά την αιχμαλωσία τους. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Τουλάχιστον τέσσερις Ισραηλινοί που κρατούνταν όμηροι από τη Χαμάς μετά την πρωτοφανή εισβολή της στο Ισραήλ το Σάββατο σκοτώθηκαν αμέσως μετά την αιχμαλωσία τους, σύμφωνα με βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα μέσω των social media.

Συγκεκριμένα, βίντεο που ανέβηκε στο Telegram στις 8 Οκτωβρίου και η αυθεντικότητά του επαληθεύτηκε από την Washington Post, δείχνει πολλά πτώματα στο δρόμο στο Be’eri, ένα κιμπούτς στο νότιο Ισραήλ, λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου οι μαχητές της Χαμάς κινηματογραφήθηκαν να περπατούν με αρκετούς πολίτες που φαίρεται να είναι όμηροι.

Το πρώτο βίντεο με τους ομήρους, που τραβήχτηκε περίπου μιάμιση ώρα μετά την έναρξη της επίθεσης, ήταν από τα πρώτα οπτικά στοιχεία με τους μαχητές της Χαμάς να αιχμαλωτίζουν ισραηλινούς πολίτες.

Στο βίντεο, οι πολίτες φαίνεται να έχουν τα χέρια τους δεμένα πίσω από την πλάτη τους και οδηγούνται σε έναν κατοικημένο δρόμο από άνδρες με στρατιωτικές στολές και όπλα τύπου AR. Κάποιοι περπατούν ξυπόλητοι. Μαύρος καπνός υψώνεται στο βάθος. Το άτομο που βιντεοσκοπεί φωνάζει στην ομάδα καθώς πλησιάζει σε μια περιφραγμένη διασταύρωση που οδηγεί από το Be’eri στη Γάζα.

Σε ένα δεύτερο βίντεο που μοιράστηκε στο Telegram στις 8 Οκτωβρίου, το οποίο επαληθεύτηκε ανεξάρτητα και γεωεντοπίστηκε από την The Post, τουλάχιστον τέσσερα πτώματα φαίνονται κοντά στην πύλη Rollo Collins και Benjamin the Braber, Κέντρο για την Ανθεκτικότητα της Πληροφορίας. Η The Post δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την ακριβή ώρα που τραβήχτηκε αυτό το βίντεο, αν και καμένα αυτοκίνητα και καπνός διακρίνονται και στα δύο βίντεο.

Τα βίντεο είναι σοκαριστικά και περιέχουν πλάνα που δείχνουν πτώματα.

Σύμφωνα με την ανλυση που πραγματοποιήθηκε, τα τέσσερα άψυχα σώματα έχουν παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά, όπως μαλλιά και ρούχα, με τέσσερις από τους πολίτες που εμφανίστηκαν ζωντανοί στο προηγούμενο βίντεο.

Τα δύο βίντεο, τραβηγμένα με διαφορά μόλις λίγων μέτρων, βρίσκονται και τα δύο κατά μήκος του ίδιου δρόμου, και είναι αναγνωρίσιμα από τα καμένα αυτοκίνητα, ένα εμφανές κράσπεδο και τα ίδια σπίτια που φαίνονται στα πλάνα. Στο τέλος του πρώτου μέρους, οι όμηροι είναι ζωντανοί. Όταν η κάμερα γυρίζει στο τέλος του δεύτερου μέρους, φαίνονται νεκροί.