Sophie: Θλίψη για τον θάνατο της τρανς μουσικού - Το "αντίο" των καλλιτεχνών

Θλίψη προκάλεσε στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό στερέωμα ο θάνατος της διάσημης τρανς μουσικού, παραγωγού και Dj Sophie, η οποία πέθανε στην Αθήνα τα ξημερώματα του Σαββάτου (30/01) σε ηλικία μόλις 34 ετών.

ADVERTISING

Η Sophie υπήρξε μία από τις σημαντικότερες καλλιτέχνιδες της τελευταίας δεκαετίας και μία από τις πιο επιδραστικές μουσικούς του 21ου αιώνα, ενώ ήταν γνωστή για το νέο ήχο που έφερε στην ποπ μουσική και αποτελούσε σύμβολο απελευθέρωσης.

Το γραφείο τύπου της ανέφερε πως πέθανε μετά από ένα "ξαφνικό ατύχημα", ενώ σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την δισκογραφική εταιρεία της στο Ηνωμένο Βασίλειο Transgressive, η Sophie ανέβηκε κάπου για να δει την πανσέληνο, γλίστρησε και έπεσε, βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

Το "αντίο" της μουσικής βιομηχανίας

Μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου μουσικού στερεώματος αποχαιρέτησαν τη Sophie μέσα από τους λογαριασμούς τους στα social media, με αναρτήσεις, φωτογραφίες και όμορφα λόγια για την διάσημη μουσικό.

Όλοι αναφέρθηκαν στο ταλέντο της, στο πόσο σημαντική ήταν η επίδρασή της στη μουσική, αλλά και στην έμπνευση που χάριζε σε άλλους καλλιτέχνες μέσα από τις δουλειές της και τη στάση της.

Ο γνωστός τραγουδιστής Sam Smith έγραψε χαρακτηριστικά: "Θλιβερά νέα. Ο κόσμος έχασε έναν άγγελο. Μια αληθινή οραματίστρια και σύμβολο της γενιάς μας. Το φως σου θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές. Σκέφτομαι την οικογένεια και τους φίλους της Sophie σε αυτή τη δύσκολη στιγμή".

"Στέλνω όλη μου την αγάπη και τις προσευχές μου στην οικογένεια και τους φίλους της Sophie", έγραψε στο twitter η διάσημη τραγουδίστρια Rita Ora, αναρτώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες της μουσικού.

Επίσης, ο τραγουδιστής, συνθέτης και αδελφός της Billie Eilish, Finneas, έγραψε για τον θάνατό της: "Αναπαύσου εν ειρήνη Sophie. Έχω εμπνευστεί τόσο πολύ από αυτήν και έχω ακούσει με δέος τις παραγωγές της. Θλιβερά νέα".

Ο μουσικός παραγωγός, κιθαρίστας και ιδρυτής του συγκροτήματος Chic, Nile Rodgers, δημοσίευσε μία φωτογραφία του αγκαλιά με τη Sophie και έγραψε σχετικά: "Sophie! Ήσουν ένα από τα πιο καινοτόμα, δυναμικά και ζεστά άτομα που είχα τη χαρά να συνεργαστώ το 2019".

Το δικό της "αντίο" είπε και η LGTB κοινότητα μέσα από το Instagram.

Ποια ήταν η Sophie

Η Sophie Xeon γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γλασκώβη και κυκλοφόρησε το πρώτο της single με τίτλο "Nothing More to Say" το 2013. Άρχισε να γίνεται γνωστή στο ευρύτερο κοινό με μια άλλη κυκλοφορία της εκείνη τη χρονιά, το "Bipp", και με τα τραγούδια που κυκλοφόρησε το επόμενο διάστημα και, κυρίως, με τη μουσική συλλογή "Product" το 2015.

Το 2018 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της με τίτλο "Oil of Every Pearl’s Un-Insides", το οποίο ήταν υποψήφιο για βραβείο Grammy στην κατηγορία "Καλύτερο dance/electronic άλμπουμ", ενώ οι κριτικές που έλαβε για τον δίσκο της εκείνη την χρονιά ήταν εξαιρετικές.

Η φρεσκάδα του ήχου της και η πρωτοτυπία των παραγωγών της, την οδήγησαν σε συνεργασία με τη Madonna το 2015, στο single "Bitch I’m Madonna". Η Sophie συνεργάστηκε, επίσης, με τους Vince Staples, Let’s Eat Grandma, Charli XCX, Kim Petras και άλλους.

Η Sophie ήταν τρανς και είχε μιλήσει για την ταυτότητα φύλου σε συνέντευξή της το 2018, λέγοντας: "Το να είσαι τρανς φέρνει το σώμα πιο κοντά στην ψυχή και το πνεύμα, ώστε αυτά τα δύο να μην πολεμούν μεταξύ τους και να αγωνίζονται να επιβιώσουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν είσαι πατέρας ή μητέρα, είσαι ένα άτομο που ψάχνει τον κόσμο και την αίσθηση του κόσμου".

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr