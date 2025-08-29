Σουηδία: Κάλεσε τον πρεσβευτή της Ρωσίας μετά τα φονικά πλήγματα στο Κίεβο

Το Σουηδικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον πρεσβευτή της Ρωσίας εκφράζοντας την αντίθεσή του για φονικά πλήγματα στο Κίεβο την Πέμπτη (28/08).

Η Σουηδία κάλεσε σήμερα Παρασκευή (29/08) τον Ρώσο πρεσβευτή στη Στοκχόλμη για να διαμαρτυρηθεί για τα χθεσινά φονικά ρωσικά πλήγματα εναντίον του Κιέβου, από τα οποία σκοτώθηκαν 23 άνθρωποι, όπως ανακοίνωσε το σουηδικό υπουργείο Εξωτερικών.

Στόχος είναι “να καταγγείλουμε τις αδιάκοπες επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον των ουκρανικών πόλεων και άμαχου πληθυσμού”, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

“Μέσω των ενεργειών της η Ρωσία δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη. Η (σουηδική) κυβέρνηση καλεί τη Ρωσία να αποσύρει αμέσως όλα τα στρατεύματά της από το ουκρανικό έδαφος”, τόνισε η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ στο Χ.

“Η κυβέρνηση επιθυμεί να δει να επιτυγχάνεται δίκαιη ειρήνη και με διάρκεια στην Ουκρανία”, πρόσθεσε η ίδια.

Από τα μαζικά πλήγματα που εξαπέλυσε η Ρωσία τη νύκτα της Τετάρτης (27/08) προς Πέμπτη (28/08) εναντίον του Κιέβου σκοτώθηκαν 23 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, και περίπου 50 ακόμη τραυματίστηκαν.

Εξάλλου ζημιές υπέστησαν το κτίριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ και αυτό του Βρετανικού Συμβουλίου.

Η ΕΕ και οι βρετανικές αρχές έχουν ήδη καλέσει τους πρεσβευτές στις Βρυξέλλες και το Λονδίνο για εξηγήσεις.