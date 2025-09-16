Σουηδία: Προς απαγόρευση η χρήση κινητών στα σχολεία από το 2026

Η Σουηδία εισάγει καθολική απαγόρευση κινητών στα σχολεία από το 2026, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της μάθησης.

Η Σουηδία θα εφαρμόσει καθολική απαγόρευση κινητών τηλεφώνων σε όλα τα σχολεία, ξεκινώντας από το φθινόπωρο του 2026, ως μέρος ενός ευρύτερου πακέτου μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών μάθησης των μαθητών.

Ως εκ τούτου, από την αρχή του επόμενου σχολικού έτους, όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί θα υποχρεούνται να συλλέγουν τα κινητά των μαθητών και να τα κρατούν μέχρι το τέλος της ημέρας.

Η νέα ρύθμιση, η οποία θα επηρεάσει τα παιδιά ηλικίας 7 έως 16 ετών, αποτελεί μέρος προτεινόμενων αλλαγών που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση την Τρίτη. Εκτός από την απαγόρευση κινητών τηλεφώνων, οι προτεινόμενες αλλαγές θα αφορούν το αναλυτικό πρόγραμμα, το σύστημα βαθμολόγησης και την εκπαίδευση των δασκάλων.

«Αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα είναι μία ιστορική επένδυση στον τομέα της εκπαίδευσης και η μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική ατζέντα των τελευταίων 30 ετών», δήλωσε η νέα Υπουργός Παιδείας και Σχολείων της Σουηδίας, Σιμόνα Μοχάμσον.

Πολλά σχολεία στη Σουηδία ήδη προχωρούν σε κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων στην αρχή της σχολικής ημέρας, αλλά οι μαθητές έχουν βρει τρόπους να παρακάμπτουν την απαγόρευση, όπως δίνοντας ψεύτικα κινητά ή λέγοντας ότι ξέχασαν το τηλέφωνό τους ή ότι είναι χαλασμένο.

«Αυτό πρέπει να ισχύει για όλους, σε όλες τις τάξεις της Σουηδίας. Ισχύει για κάθε νέο στη Σουηδία και δεν είναι προαιρετικό», είχε δηλώσει η Μοχάμσον, η οποία είναι επικεφαλής του Κόμματος των Φιλελευθέρων.

Νωρίτερα φέτος, η Δανία ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει τα κινητά τηλέφωνα σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς μετά από σύσταση κυβερνητικής επιτροπής που διαπίστωσε ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν πρέπει να έχουν το δικό τους smartphone ή tablet.

Η Νορβηγία, πέρυσι, ανακοίνωσε αυστηρό κατώτατο όριο ηλικίας τα 15 χρόνια για τη χρήση κοινωνικών μέσων, κατηγορώντας τις τεχνολογικές εταιρείες ότι «κατευθύνουν τα μυαλά των μικρών παιδιών».

Τελευταία έρευνα στην Ολλανδία, που το 2014 εξέδωσε εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την απαγόρευση των smartphones στις τάξεις, έδειξε βελτιώσεις στο μαθησιακό περιβάλλον. Η συντριπτική πλειοψηφία (75%) των δευτεροβάθμιων σχολείων που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι τα παιδιά είχαν πιο εύκολη συγκέντρωση, ενώ το 28% δήλωσε ότι τα αποτελέσματα είχαν βελτιωθεί.

Αντίστοιχα, η Γαλλία αυστηροποίησε την απαγόρευση κινητών τηλεφώνων στα γυμνάσια τον Σεπτέμβριο.