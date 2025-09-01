Στη Γαλλία η συνάντηση του “Συνασπισμού των Προθύμων” την Πέμπτη

ΠοΎ στοχεύει η συνάντηση των προθύμων για την Ουκρανία που διοργανώνεται από τη γαλλική προεδρία.

Η Γαλλία θα φιλοξενήσει την Πέμπτη τη συνάντηση του «Συνασπισμού των Προθύμων», μιας ομάδας χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η γαλλική προεδρία.

Η συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, θα επικεντρωθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και στην άρνηση της Ρωσίας να συνάψει ειρήνη, προστίθεται στην ανακοίνωση του Ελιζέ.