Στη Ραμάλα οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που απελευθερώθηκαν – Δάκρυα χαράς

Δείτε φωτογραφίες από τις συγκινητικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στη Ραμάλα κατά την υποδοχή των Παλαιστίνιων κρατουμένων που απελευθερώθηκαν σήμερα, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας.

Πλήθος ανθρώπων στη Ραμάλας υποδέχθηκαν με δάκρυα χαράς τους Παλαιστίνιους κρατούμενους, που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ στο πλαίσιο της ανταλλαγής τους με τους τελευταίους ζωντανούς ομήρους που είχαν συλληφθεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Εκατοντάδες άνθρωποι υποδέχτηκαν τους απελευθερωθέντες κρατουμένους, ορισμένοι από τους οποίους φορούσαν την παλαιστινιακή μαντίλα (κεφίγια) τυλιγμένη γύρω από τον λαιμό.

Δείτε φωτογραφίες:

Υποδοχή των Παλαιστίνιων κρατουμένων στη Ραμάλα AP

Υποδοχή των Παλαιστίνιων κρατουμένων στη Ραμάλα AP

Υποδοχή των Παλαιστίνιων κρατουμένων στη Ραμάλα AP

Υποδοχή των Παλαιστίνιων κρατουμένων στη Ραμάλα AP

Υποδοχή των Παλαιστίνιων κρατουμένων στη Ραμάλα AP

Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου των Παλαιστινίων Κρατουμένων της Χαμάς μίλησε στο Al Jazeera για την απελευθέρωση των κρατουμένων. “Η απελευθέρωση των κρατουμένων και η παύση του πολέμου στη Γάζα κάνουν τη σημερινή ημέρα πολύ σημαντική” είπε.

Από τους χιλιάδες Παλαιστινίους που κρατούνται στις φυλακές εδώ και δεκαετίες, 154 θα απελαθούν.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου 1.700 κρατούμενοι από τη Γάζα και 250 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι αποφυλακίζονται σήμερα στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας, σε αντάλλαγμα για τους Ισραηλινούς ομήρους.