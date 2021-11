Στίβεν Σόντχαϊμ: Πέθανε ο θρυλικός συνθέτης και στιχουργός των μιούζικαλ

Έφυγε από τη ζωή χθες, Παρασκευή (26/11), σε ηλικία 91 ετών ο σπουδαίος συνθέτης και στιχουργός των μιούζικαλ Στίβεν Σόντχαϊμ.

Ο Σόντχαιμ είχε διαπρέψει με έργα όπως τα «A funny thing happened on the way to the forum», «Into the words» και «Gypsy», ενώ πέθανε λίγο πριν την διανομή στις αίθουσες του μιούζικαλ «West Side Story» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, στο οποίο ο πρώτος είχε γράψει τους στίχους.

Γεννήθηκε στις 22 Μαρτίου 1930 στη Νέα Υόρκη και σπούδασε μουσική στο Williams College. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία αρχίζει το 1953 στην τηλεόραση με την μουσική για την δημοφιλή (στις ΗΠΑ) σειρά «Τόπερ». Το 1955 άρχισε να εργάζεται πάνω στο «West Side Story» που έγινε τεράστια επιτυχία του Μπρόντγουεϊ και μερικά χρόνια αργότερα μεταφέρθηκε εξίσου επιτυχημένα στον κινηματογράφο.

Είναι κάτοχος εννιά βραβείων Τόνι για τα επιτεύγματα του στο χώρο του θεάτρου του Μπρόντγουεϊ, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού βραβείου Τόνι για τη ζωή του, ενώ κατέχει οκτώ βραβεία Γκράμμι. Το 2010 το Θέατρο του «Χένρι Μίλερ» μετονομάστηκε σε προς τιμήν του σε Θέατρο Στίβεν Σόντχαϊμ. Ο Σοντχάιμ προτάθηκε μόνο μία φορά για Οσκαρ, το οποίο κέρδισε για το τραγούδι «Sooner or later» που ακούστηκε στην ταινία «Ντικ Τρέισι» (1990) του Γουόρεν Μπίτι.

