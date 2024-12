Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Μπιλ Κλίντον

Χριστούγεννα στο νοσοκομείο ενδέχεται να περάσει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον. Τι λένε οι συνεργάτες του για την κατάσταση της υγείας του.

Ο πρώην Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον εισήχθη εσπευσμένα με πυρετό σε νοσοκομείο της Ουάσινγκτον, το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα), όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις και παρακολουθείται από τους γιατρούς, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο οποίος μίλησε στο CNN.

«Ο πρόεδρος είναι καλά», δήλωσε ο Άνχελ Ουρένα, αναπληρωτής διευθυντής προσωπικού του Κλίντον, σε συνέντευξη στο CNN, προσθέτοντας ότι ο πρώην πρόεδρος ελπίζει να επιστρέψει σπίτι του μέχρι τα Χριστούγεννα. «Παραμένει σε καλή διάθεση και εκτιμά βαθιά την εξαιρετική φροντίδα που λαμβάνει».

Ο Κλίντον βρισκόταν στο σπίτι του στην Ουάσινγκτον όταν μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο MedStar Georgetown. Αναμένεται να παραμείνει τουλάχιστον για μια νύχτα στο νοσοκομείο.

Η είδηση της εισαγωγής του πρώην προέδρου στο νοσοκομείο, δύο ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, εξαπλώθηκε γρήγορα στο ευρύ δίκτυο συνεργατών του Κλίντον. Ένας μακροχρόνιος συνεργάτης του δήλωσε ότι η κατάσταση του πρώην προέδρου δεν είναι «επείγουσα ή σοβαρή».

Από την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, σχεδόν πριν από 25 χρόνια, ο 42ος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα υγείας.

Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τετραπλού bypass στην καρδιά στη Νέα Υόρκη το 2004 και το επόμενο έτος υπέστη μερική κατάρρευση πνεύμονα. Το 2010 υποβλήθηκε σε άλλη επέμβαση στην καρδιά, όταν του τοποθετήθηκαν δύο στεντ σε στεφανιαία αρτηρία.

Το 2021 νοσηλεύτηκε στο Λος Άντζελες για έξι ημέρες λόγω ουρολοίμωξης που εξαπλώθηκε στο αίμα του.

Ο Κλίντον μίλησε στο Συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο τον Αύγουστο και ήταν εξαιρετικά δραστήριος στην προεκλογική εκστρατεία αυτό το φθινόπωρο. Έχει διατηρήσει ένα έντονο πρόγραμμα ταξιδιών μετά τις εκλογές, με την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου, «Citizen: My Life After the White House».