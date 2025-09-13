Στο στόχαστρο η ηγεσία του FBI μετά τη δολοφονία Κερκ

Η διαχείριση της έρευνας για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ από τον διευθυντή του FBI, Kash Patel, προκαλεί αντιδράσεις, εγείροντας αμφιβολίες για την ικανότητά του να ηγηθεί του FBI.

Στην πρώτη του δήλωση μετά τη σύλληψη του υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, υποστήριξε με αυτοπεποίθηση τη δουλειά του γραφείου του, δηλώνοντας ότι «αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν αφήνεις τους καλούς αστυνομικούς να κάνουν τη δουλειά τους». Η αναφορά έγινε σε συνέντευξη Τύπου στη Γιούτα το πρωί της Παρασκευής (13/9), με τον Patel να επαινεί την αποτελεσματικότητα του FBI στην καθοδήγηση της έρευνας, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του 22χρονου Tyler Robinson.

Ωστόσο, η αισιόδοξη ρητορική του Patel, η οποία έδινε έμφαση στη συνεργασία του FBI με τις τοπικές και κρατικές αρχές, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την απογοήτευση και την οργή που επικρατούν τόσο εντός όσο και εκτός του FBI σχετικά με την διαχείριση της υπόθεσης. Ορισμένοι υπάλληλοι του FBI εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο που ο Patel ανέλαβε την προσωπική ευθύνη για την επιτυχία της έρευνας, παρά το γεγονός ότι η δημοσίευση του ότι ο υπόδικος είχε συλληφθεί αποδείχτηκε εσφαλμένη, αναγκάζοντας τον να ανασκευάσει την δήλωση του μόλις λίγες ώρες αργότερα.

Οι επικρίσεις για τον χειρισμό της υπόθεσης δεν περιορίστηκαν μόνο στην πρώιμη ανάρτηση του Patel στα social media, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αναγνώρισε τις συνεισφορές των υπαλλήλων του FBI, ενώ παράλληλα προχώρησε σε μαζικές απολύσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων του γραφείου του, με αποτέλεσμα να προκληθεί αντιπαράθεση με αρκετούς εργαζομένους για τη διαχείριση των εσωτερικών υποθέσεων του FBI.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, η αναστάτωση γύρω από την υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο στις δημόσιες δηλώσεις του Patel, αλλά και στην καθυστέρηση στην αποδέσμευση κρίσιμων πληροφοριών και εικόνων για τον ύποπτο, κάτι που είχε προκαλέσει δυσαρέσκεια στους αξιωματούχους του FBI που συμμετείχαν στην έρευνα. Όπως ανέφεραν πηγές κοντά στην υπόθεση, η ανάρτηση του Patel για τη σύλληψη του υπόπτου προκάλεσε ανακούφιση, ωστόσο σύντομα μετατράπηκε σε αμηχανία όταν αποδείχθηκε ότι οι αξιωματούχοι στην Γιούτα διαφωνούσαν με τις δηλώσεις του και διόρθωσαν την κατάσταση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά την σύλληψη του Ρομπίνσον, οι κύκλοι του Κερκ ευχαρίστησαν τον Patel και τον συνεργάτη του, Dan Bongino, για την αδιάκοπη δουλειά τους, αποδεχόμενοι την επιτυχία της σύλληψης του δράστη, ενώ ορισμένοι έσπευσαν να υπερασπιστούν τον Patel απέναντι στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν από αντιπάλους του.

Η κρίση όμως γύρω από την ηγεσία του FBI υπό τον Patel δείχνει να μην περιορίζεται στην υπόθεση του Kirk, με συντηρητικούς κύκλους να εκφράζουν ανοιχτά ανησυχίες για την καταλληλότητα του για την ηγεσία του Ομοσπονδιακού Γραφείου. Ο Christopher Rufo, επιδραστικός ακτιβιστής της δεξιάς πτέρυγας, ανέφερε την Παρασκευή πως ήρθε η ώρα για τους Ρεπουμπλικάνους να αξιολογήσουν αν ο Patel είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να ηγηθεί του FBI, ενώ και άλλοι συντηρητικοί σχολιαστές εξέφρασαν ανησυχία για τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης από τον Patel και την ομάδα του.

Η διαχείριση της υπόθεσης από τον Patel και τις επακόλουθες αντιφάσεις γύρω από τα κοινωνικά δίκτυα και τις ανακοινώσεις του FBI δημιουργούν ένα κλίμα αμφισβήτησης για την ικανότητά του να ηγηθεί του FBI, αν και προς το παρόν δεν υπάρχει ένδειξη ότι η θέση του είναι σε άμεσο κίνδυνο.