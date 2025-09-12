Οι θεωρίες συνωμοσίας για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ που κατακλύζουν το διαδίκτυο

Από σκοτεινές σιλουέτες σε ταράτσες μέχρι ύποπτες κινήσεις πίσω από το θύμα, το διαδίκτυο γέμισε με θεωρίες συνωμοσίας λίγα λεπτά μετά την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, θολώνοντας την πραγματική έρευνα.

Η δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα προκάλεσε σοκ στο πολιτικό σκηνικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, σχεδόν ταυτόχρονα με την είδηση του θανάτου του, ξεκίνησε ένα κύμα φημών, υποθέσεων και θεωριών συνωμοσίας που κατέκλυσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από βίντεο με σκιές σε ταράτσες μέχρι αμφιλεγόμενες χειρονομίες και ψευδείς ταυτοποιήσεις υπόπτων, η πραγματική έρευνα των αρχών βρέθηκε να επισκιάζεται από την παραπληροφόρηση που συνεχίζεται όσο ο δράστης παραμένει ελεύθερος.

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Οι θεωρίες συνωμοσίας που κατέκλεισαν τα social media

Η μυστηριώδης φιγούρα στην ταράτσα

Η πρώτη και ίσως πιο διαδεδομένη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θεωρία ξεκίνησε από υλικό που προήλθε τόσο από αυτόπτες μάρτυρες όσο και από κάμερες ασφαλείας. Σε διάφορα βίντεο φαινόταν μια σκοτεινή σιλουέτα σε ταράτσα κτιρίου, πριν και μετά τον μοιραίο πυροβολισμό. Ένας μάρτυρας ακούγεται σε ένα κλιπ να φωνάζει: «Υπάρχει κάποιος εκεί πάνω στη στέγη».

Λίγο αργότερα, κυκλοφόρησε και άλλο βίντεο, στο οποίο μια φιγούρα τρέχει πάνω στην ταράτσα, εντείνοντας τις εικασίες ότι πρόκειται για τον δράστη που εγκατέλειπε τη θέση του. Οι αρχές, από την πλευρά τους, επιβεβαίωσαν ότι οι πυροβολισμοί όντως προήλθαν από θέση μακρινής εμβέλειας μέσα στο πανεπιστημιακό campus, δίνοντας μερική βάση στις υποψίες αλλά χωρίς να επιβεβαιώνουν συγκεκριμένο άτομο.

Στα κοινωνικά δίκτυα αναπαράχθηκε επίσης μια φωτογραφία που έδειχνε μια κατασκευή σε ταράτσα, απέναντι από τη θέση του Κερκ, η οποία — σε πρώτη ματιά — έμοιαζε με σκυφτή φιγούρα. Η εικόνα έγινε viral και χρησιμοποιήθηκε για να στηρίξει σενάρια περί συντονισμένης ενέδρας.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, εμφανίστηκε έκδοση υψηλότερης ανάλυσης της ίδιας φωτογραφίας. Σε αυτήν φαινόταν καθαρά μια γλάστρα με λουλούδια. Αυτό οδήγησε πολλούς να απορρίψουν τις αρχικές εικασίες. Παρά ταύτα, κάποιοι υποστήριξαν ότι η καθαρότερη εικόνα είχε ίσως αλλοιωθεί ψηφιακά και ότι η πρώτη εκδοχή απεικόνιζε όντως ύποπτη φιγούρα.

Τα ύποπτα «σήματα» πίσω από τον Κερκ

Μια δεύτερη θεωρία επικεντρώθηκε όχι στον χώρο αλλά στους ανθρώπους γύρω από τον Κερκ. Βίντεο έδειξαν δύο άνδρες ακριβώς πίσω του λίγο πριν την επίθεση. Ο ένας, φορούσε λευκό καπέλο, το διόρθωσε, άγγιξε το αυτί του και σήκωσε το κινητό του. Ο δεύτερος, φερόμενος ως σωματοφύλακάς του, ντυμένος στα μαύρα, ίσιωσε το μανίκι του και έκανε μια μικρή χειρονομία.

Για αρκετούς χρήστες, αυτές οι κινήσεις δεν ήταν τυχαίες αλλά «σήματα» προς τον ελεύθερο σκοπευτή. Άλλοι ωστόσο αντέτειναν ότι πρόκειται για φυσικές, καθημερινές κινήσεις.

Ο μυστηριώδης άνδρας που πανηγύριζε

Ένα άλλο βίντεο που έγινε viral έδειχνε έναν άνδρα, ο οποίος φαίνεται να πανηγυρίζει και να κοιτά προς την κατεύθυνση του πυροβολισμού λίγα δευτερόλεπτα μετά τη δολοφονία του Κερκ. Στα πλάνα φαίνεται ένας νεαρός με μαύρη μπλούζα και ανάποδο καπέλο να κουνάει τις γροθιές του και να φωνάζει «USA, USA, USA!», μιμούμενος την κραυγή υποστήριξης του Προέδρου Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του σε συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια το προηγούμενο καλοκαίρι.

Ο άνδρας αυτός παρέμεινε όρθιος ενώ άλλοι θεατές έπεσαν στο έδαφος μετά τον πυροβολισμό. Ένας χρήστης στο X σχολίασε ότι ο άνδρας φαίνεται να ξέρει πού βρισκόταν ο δράστης και «τον ενθαρρύνει» μετά την δολοφονία. Άλλοι χρήστες χαρακτήρισαν την πράξη ψυχοπαθητική και ακατανόητη. Το Γραφείο Σερίφη της κομητείας Utah δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για το βίντεο.

Ο άνδρας αργότερα εμφανίστηκε στα social media και ισχυρίστηκε ότι το έκανε μόνο για να τραβήξει την προσοχή ενώ ανέφερε ότι ήταν υποστηρικτής του Τσάρλι Κερκ.

Οι ψευδείς ύποπτοι, ο “αριστερός” και ο “φιλελεύθερος” εκτελεστής

Μέσα σε λίγες ώρες, το διαδίκτυο πλημμύρισε με αναρτήσεις που κατονόμαζαν ψευδώς υπόπτους. Ένας 77χρονος Καναδός από το Τορόντο αναγνωρίστηκε από χρήστες ως «ο δράστης», παρά το γεγονός ότι βρισκόταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Άλλοι στοχοποίησαν μια τρανς γυναίκα, επίσης αβάσιμα.

Η κατάσταση μπερδεύτηκε ακόμη περισσότερο όταν ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, ανακοίνωσε λανθασμένα ότι η αστυνομία είχε συλλάβει τον δράστη· μια ώρα αργότερα αναγκάστηκε να διορθώσει τη δήλωσή του, διευκρινίζοντας ότι ο ύποπτος είχε αφεθεί ελεύθερος.

Παράλληλα, για ακόμη μια φορά, οι πολιτικές ταυτότητες χρησιμοποιήθηκαν ως «αποδείξεις» χωρίς στοιχεία. Μερικοί ισχυρίστηκαν ότι μόνο ένας δεξιός σκοπευτής θα μπορούσε να κάνει έναν τέτοιο πυροβολισμό, άλλοι ότι επρόκειτο για φιλελεύθερο εκτελεστή, ενώ δεν έλειψαν και τα σενάρια για ξένη ανάμειξη.

Δεξιοί σχολιαστές υποστήριξαν ότι η επίθεση αποδεικνύει την «έμφυτη βία της αριστεράς». Ο γνωστός influencer Mike Cernovich έγραψε ότι ο δράστης ήταν «ιδεολογικός στρατιώτης αριστερών δισεκατομμυριούχων».

Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έριξε το δικό του βάρος στην υπόθεση, εκφράζοντας συλλυπητήρια αλλά ταυτόχρονα κατηγορώντας τη «ριζοσπαστική αριστερά» για την καλλιέργεια κλίματος μίσους.

Ο Roger Stone, στενός σύμμαχος του Τραμπ, δήλωσε ότι ο Κερκ «δολοφονήθηκε από επαγγελματία σκοπευτή σε χτύπημα που οργανώθηκε είτε από ξένο κράτος, είτε από αδέσποτα στοιχεία της κυβέρνησης, είτε από τρομοκρατική οργάνωση». Δεν παρουσίασε καμία απόδειξη πέρα από το ότι είχε γράψει βιβλίο για τη δολοφονία του Τζον Κένεντι.