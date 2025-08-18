Τραμπ – Ζελένσκι: Η χειραψία και το παρασκήνιο πίσω από το μαύρο σακάκι

Έφτασε στον Λευκό Οίκο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στον Λευκό Οίκο, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία, προτού ο Τραμπ οδηγήσει τον Ζελένσκι στο εσωτερικό για τις πολυαναμενόμενες συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυτή τη φορά φόρεσε ένα πιο επίσημο ένδυμα από τη συνηθισμένη στρατιωτική του ενδυμασία, αλλά χωρίς κοστούμι με γραβάτα. Ειδικότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος φόρεσε ένα μαύρο σακάκι.

Νωρίτερα, Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε στο CNN ότι η εμφάνισή του αποτέλεσε θέμα συζήτησης μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων πριν από τις συνομιλίες της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η κυβέρνηση Τραμπ είχε υποδείξει ότι ο Ζελένσκι δεν θα έπρεπε να εμφανιστεί με τη συνηθισμένη στρατιωτική του στολή, «αλλιώς τα πράγματα θα έπαιρναν άλλη τροπή».

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου Τραμπ – Ζελένσκι, δημοσιογράφος είπε στον Ουκρανό πρόεδρο: «Είστε πολύ ωραίος με αυτό το κουστούμι» με τον Αμερικανό πρόεδρο να σημειώνει: «Κι εγώ του το είπα».

«Δεν είναι το ίδιο κοστούμι πάντως. Άλλαξα, έτσι, για να μη σας δυσαρεστήσω» φέρεται να απάντησε ο Ζελένσκι.

AP Photo/Alex Brandon

AP Alex Brandon

Η εμφάνισή του είχε γίνει σημείο έντονης κριτικής στη δύσκολη συνάντησή του με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο. Όταν τον υποδέχθηκε, ο Τραμπ σχολίασε ειρωνικά: «Σήμερα είναι καλοντυμένος».

Κατά τη διάρκεια εκείνης της συνάντησης, δημοσιογράφος τον ρώτησε: «Γιατί δεν φοράτε κοστούμι;».

Ο Ζελένσκι απάντησε όπως έχει δηλώσει από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022: ότι θα φορά στρατιωτική ενδυμασία μέχρι να επικρατήσει ειρήνη στην Ουκρανία.

Επιλέγοντας μια ενδιάμεση λύση ανάμεσα σε κοστούμι και στρατιωτική στολή, τη Δευτέρα εμφανίστηκε στον Λευκό Οίκο με μαύρο πουκάμισο και μαύρο σακάκι.

Φαίνεται μάλιστα να ήταν η ίδια, πιο επίσημη, εμφάνιση που είχε επιλέξει στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου στο Βατικανό τον Απρίλιο, αλλά και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία τον Ιούνιο.