Στουμπ για Γάζα: “Καταστροφή που ισοδυναμεί με αποτυχία της ανθρωπότητας”

Σε δηλώσεις για την κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα αλλά και στην Ουκρανία προχώρησε ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ.

Η κατάσταση στη Γάζα συνιστά ανθρωπιστική καταστροφή που ισοδυναμεί με αποτυχία της ανθρωπότητας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ προσθέτοντας ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Ο ίδιος σχολίασε, επίσης ότι η σύναψη σχέσεων ανάμεσα στη Ρωσία και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα είναι εφικτή μόνο μετά την επίτευξη μια δίκαιης ειρήνης διαρκείας στην Ουκρανία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.