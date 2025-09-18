Στους δρόμους οι Γάλλοι: Μαζικές απεργιές για τις περικοπές του προϋπολογισμού

Mαζικές απεργίες και διαδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Πέμπτη (18/9). Οι διαδηλωτές εναντιώνονται στις επικείμενες περικοπές του προϋπολογισμού.

Δάσκαλοι, εργαζόμενοι στις σιδηροδρομικές γραμμές, φαρμακοποιοί και προσωπικό νοσοκομείων είναι μεταξύ των εργαζομένων που αναμένεται να απεργήσουν σήμερα, Πέμπτη (18/9) στη Γαλλία, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων διαδηλώσεων ενάντια στις επικείμενες περικοπές του προϋπολογισμού.

Τα συνδικάτα ζητούν αυξημένες δαπάνες για τις δημόσιες υπηρεσίες, επιβολή υψηλότερων φόρων στους πλούσιους και κατάργηση μιας αμφιλεγόμενης αλλαγής στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Οι κοινωνικές εντάσεις εντείνονται καθώς ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο νεοδιορισμένος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνού αντιμετωπίζουν πολιτική κρίση και πιέσεις για να θέσουν τα δημόσια οικονομικά υπό έλεγχο.

Πηγή του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι έως και 800.000 άνθρωποι αναμένται να συμμετάσχουν στις απεργίες και τις διαδηλώσεις.

«Οι εργαζόμενοι που εκπροσωπούμε είναι θυμωμένοι», ανέφεραν τα κυριότερα συνδικάτα της χώρας σε κοινή τους δήλωση, στην οποία καταδίκασαν τα «βίαια» και «άδικα» δημοσιονομικά σχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας πέρυσι ήταν σχεδόν διπλάσιο από το όριο του 3% που έχει θέσει η ΕΕ. Παρόλο που ο Λεκορνού επιθυμεί να το μειώσει, θα αντιμετωπίσει πολιτική μάχη για να συγκεντρώσει την υποστήριξη του κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό του 2026.

Ο Λεκορνού διορίστηκε πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα, αφού το κοινοβούλιο απέπεμψε τον Φρανσουά Μπαϊρού λόγω του σχεδίου του για περικοπές ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο νέος πρωθυπουργός δεν έχει ακόμη διευκρινίσει τι θα κάνει με τα σχέδια του Μπαϊρού, αν και έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμβιβασμών.

Σύμφωνα με το συνδικάτο FSU-SNUipp, το ένα τρίτο των δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα απεργήσει. Η εταιρεία ενέργειας EDF ανακοίνωσε ότι κάποιοι από τους εργαζόμενους της θα συμμετάσχουν στην απεργία.

Αναμένονται εκτεταμένες διαταραχές στο δίκτυο του μετρό στο Παρίσι, ενώ οι περιφερειακοί σιδηρόδρομοι θα επηρεαστούν σοβαρά. Ωστόσο, οι περισσότερες γραμμές υψηλής ταχύτητας TGV θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η αγροτική ένωση Confédération Paysanne έχει επίσης καλέσει σε κινητοποιήσεις. Οι φαρμακοποιοί είναι εξοργισμένοι με τις αλλαγές που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις τους και η ένωση USPO των φαρμακοποιών ανέφερε ότι, σύμφωνα με έρευνά της, το 98% των φαρμακείων ενδέχεται να κλείσουν για την ημέρα.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μπρούνο Ρεταλιό, δήλωσε στο BFM TV ότι θα αναπτυχθούν 80.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες για την αντιμετώπιση των διαδηλώσεων.