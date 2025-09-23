Τα μεγάλια σκυλιά θα ταξιδεύουν στην καμπίνα των αεροπλάνων στην Ιταλία

Η πρώτη πτήση της Ita Airways με σκυλιά στην καμπίνα είναι προγραμματισμένη να απογειωθεί από το Μιλάνο για τη Ρώμη.

Από σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, και οι μεγαλόσωμοι σκύλοι, άνω των 10 κιλών, μπορούν να ταξιδεύουν στην καμπίνα του αεροσκάφους, μαζί με τους κηδεμόνες τους στην Ιταλία.

Οι νέες κανόνες

Σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, όπως γράφουν ιταλικά ΜΜΕ, κατοικίδια άνω των 8-10 κιλών μπορούν να ταξιδεύουν στην καμπίνα, υπό αυστηρές προϋποθέσεις ασφαλείας που διασφαλίζουν την ευημερία τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

«Πρόκειται για μια πολιτισμική αλλαγή», επισήμανε ο πρόεδρος της Ιταλικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Enac), Πιερλουίτζι Ντι Πάλμα. «Είναι μια απόφαση που μπορεί άμεσα να επιτρέψει τη μεταφορά στην καμπίνα ενός σκύλου άνω των 10 κιλών, επεκτείνοντας τη διαδικασία που ήδη ισχύει για την εκάστοτε αεροπορική εταιρεία» πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι οι αεροπορικές εταιρείες είναι ελεύθερες να επιλέξουν αν θα ακολουθήσουν ή όχι τους νέους κανόνες. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος να εφαρμόσουν λίγες εξ αυτών αυτή την αλλαγή. Γι’ αυτό και πριν την αγορά του εισιτηρίου, είναι απαραίτητο να βεβαιωθεί κανείς ότι η συγκεκριμένη αεροπορική συμμετέχει στην πρωτοβουλία μεταφοράς μεγάλων ζώων στην καμπίνα του αεροσκάφους.

Τα κατοικίδια πρέπει να ταξιδεύουν σε θέσεις κοντά στο παράθυρο, ενώ απαγορεύονται οι θέσεις κοντά στις εξόδους κινδύνου.

Οι αεροπορικές που επιθυμούν να εφαρμόσουν το μέτρο πρέπει να παρουσιάσουν επιχειρησιακό σχέδιο στην Enac, το οποίο θα έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με τις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης.