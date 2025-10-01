“Τελευταία προειδοποίηση” του Ισραήλ: “Όσοι παραμείνουν στη Γάζα θα θεωρηθούν τρομοκράτες”

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποίησε τους κατοίκους της Γάζας να την εγκαταλείψουν. Με απόρριψη του σχεδίου Τραμπ απειλεί η Χαμάς.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας απηύθυνε σήμερα μια τελευταία προειδοποίηση στους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν προς τον νότο, διαφορετικά θα «θεωρηθούν τρομοκράτες».

«Είναι η τελευταία ευκαιρία για τους κατοίκους της Γάζας που επιθυμούν να μετακινηθούν προς τον νότο και να αφήσουν τους τρομοκράτες της Χαμάς απομονωμένους στην πόλη της Γάζας», δήλωσε ο Ισραέλ Κατς σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα ισραηλινά ΜΜΕ καθώς ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιχειρήσεις του εκεί.

«Όσοι παραμείνουν στη Γάζα θα θεωρηθούν τρομοκράτες και οπαδοί της τρομοκρατίας», πρόσθεσε.

Η επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, προκάλεσε από ισραηλινής πλευράς τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό που συνέθεσε το Γαλλικό Πρακτορείο με βάση επίσημα στοιχεία.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν στη διάρκεια της επίθεσης, 47 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, μεταξύ των οποίων οι 25 είναι νεκροί σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ο πόλεμος που εξαπέλυσε το Ισραήλ προκάλεσε τον θάνατο 66.097 ανθρώπων στη Γάζα, οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς που θεωρούνται αξιόπιστα από το Ισραήλ.

Η Χαμάς αναμένεται να απορρίψει το σχέδιο του Τραμπ

Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς φέρεται να δήλωσε ότι η πρόταση των 20 σημείων του Τραμπ «εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ» και «αγνοεί αυτά του παλαιστινιακού λαού».

Σε μια ένδειξη ότι η Χαμάς ενδέχεται να σκοπεύει να διατηρήσει την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, το στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση πιθανότατα δεν θα συμφωνήσει να παραδώσει τα όπλα της και αντιτίθεται στην ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, μεταδίδει η βρετανική Telegraph.

Και οι δύο όροι αποτελούν βασικές προϋποθέσεις του σχεδίου του Τραμπ. Άλλα σημεία της πρότασης περιλαμβάνουν την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, εντός 72 ωρών από την έναρξη κατάπαυσης του πυρός, καθώς και την απελευθέρωση περισσότερων από 2.000 Παλαιστινίων από τις ισραηλινές φυλακές. Η εφημερίδα Asharq Al-Awsat της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε επίσης ότι πηγή κοντά στη Χαμάς υποστήριξε πως η οργάνωση ίσως ζητήσει «τροποποιήσεις» στο χρονοδιάγραμμα για την απελευθέρωση των ομήρων.

Την Τρίτη, ο Τραμπ προειδοποίησε τη Χαμάς ότι έχει μόνο «τρεις ή τέσσερις μέρες» για να απαντήσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης τη Δευτέρα μια ενδεχόμενη κλιμάκωση της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα, εάν η συμφωνία απορριφθεί.

Στο μεταξύ, η αιματοχυσία στη Γάζα συνεχίζεται. Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε νωρίς την Τετάρτη ότι η Πόλη της Γάζας δεν θα είναι πλέον προσβάσιμη για Παλαιστίνιους που ταξιδεύουν προς τα βόρεια μέσω του κεντρικού παραλιακού δρόμου.

Την Τετάρτη, υπήρξαν επίσης αναφορές για ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε προσφυγικό καταυλισμό στο κέντρο της Γάζας, όπου έχουν καταφύγει πολλοί που εγκατέλειψαν τις συγκρούσεις στην Πόλη της Γάζας. Παραμένει ασαφές σε ποιο βαθμό η φαινομενική διστακτικότητα της Χαμάς αποτελεί διαπραγματευτική τακτική.

Η Asharq Al-Awsat ανέφερε ότι οι ηγέτες της Χαμάς αισθάνονται πίεση να εμφανιστούν θετικοί απέναντι στη συμφωνία. Το σχέδιο προσφέρει στους ηγέτες της Χαμάς την επιλογή εξορίας ή αμνηστίας στη Γάζα, υπό την προϋπόθεση ότι θα αφοπλιστούν, θα δεσμευτούν στην ειρήνη και δεν θα έχουν ρόλο στη νέα διοίκηση της περιοχής.

Ορισμένες από τις ανώνυμες πηγές που έχουν αναφερθεί τις τελευταίες ώρες λένε ότι οι ηγέτες της Χαμάς θεωρούν πως το σχέδιο δεν τους προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις, μόλις παραδώσουν τα κύρια διαπραγματευτικά τους χαρτιά – δηλαδή τους ομήρους – και τα όπλα τους.

Δομικά, η συμφωνία προϋποθέτει ότι η Χαμάς έχει εμπιστοσύνη ότι ο Τραμπ μπορεί να πιέσει τον Νετανιάχου να τηρήσει τους όρους της, μόλις απελευθερωθούν οι όμηροι.

Η στάση της ισραηλινής κυβέρνησης έχει πλέον μεταβληθεί, προτιμώντας την εφάπαξ απελευθέρωση των ομήρων αντί της σταδιακής.

Ορισμένες οικογένειες ομήρων έχουν κατηγορήσει τον Νετανιάχου ότι δεν έχει καμία πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο.

Η Χαμάς ενδέχεται να επιδιώξει πιο σαφή δέσμευση ότι η Γάζα θα αποτελέσει μέρος ενός κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους στο μέλλον – σημείο στο οποίο το σχέδιο παραμένει ασαφές.

Παρά ταύτα, το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία φέρεται να ασκούν πιέσεις στη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο ως έχει.