Σχέδιο για Γάζα: Το τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς και η στήριξη Γκουτέρες

Εν αναμονή της απάντησης της Χαμάς για το σχέδιο για τη Γάζα, μετά τη διορία του Τραμπ. Ο γγ του ΟΗΕ καλεί τις δύο πλευρές να δεχτούν.

Τελεσίγραφο προς την Χαμάς για το σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα, έδωσε την Τρίτη (30/09) ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως έχει «τρεις με τέσσερις ημέρες» για να απαντήσει.

«Θα περιμένουμε περίπου τρεις ή τέσσερις ημέρες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όλες οι αραβικές χώρες έχουν υπογράψει. Όλες οι μουσουλμανικές χώρες έχουν υπογράψει. Το Ισραήλ έχει υπογράψει», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ λίγο πριν φύγει από τον Λευκό Οίκο για να μεταβεί στη συνάντηση με στρατιωτικούς και ναυάρχους στο Κουάντικο της Βιρτζίνια.

Ερωτώμενος από δημοσιογράφο του CNN σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, ο Τραμπ είπε ότι αν η Χαμάς δεν συμφωνήσει με το σχέδιο, θα είναι ένα «πολύ θλιβερό τέλος».

«Περιμένουμε απλώς τη Χαμάς, και η Χαμάς είτε θα το κάνει είτε όχι, και αν δεν το κάνει, θα είναι ένα πολύ θλιβερό τέλος», είπε ο Τραμπ.

Ο Γκουτέρες στηρίζει το σχέδιο Τραμπ

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε σήμερα «όλες τις πλευρές» να δεχτούν και να εφαρμόσουν το σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ανέφερε ο εκπρόσωπός του σε μια ανακοίνωση.

«Είναι πλέον κρίσιμης σημασίας όλες οι πλευρές να δεσμευτούν σε αυτή τη συμφωνία και την εφαρμογή της», πρόσθεσε, χαιρετίζοντας την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ και «τον σημαντικό ρόλο» που διαδραμάτισαν οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες προκειμένου να συνταχθεί αυτό το σχέδιο.

ΟΗΕ: Τα Ηνωμένα Εθνη δεν είχαν καμία εμπλοκή με το σχέδιο Τραμπ

Νωρίτερα σήμερα, πάντως, ο εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) στη Γενεύη, δήλωσε πως τα Ηνωμένα Έθνη δεν συμμετείχαν στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι εκπρόσωποι της υπηρεσίας της υπηρεσίας του ΟΗΕ, υπεύθυνης για την χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό πληθυσμό, OCHA, έχουν επανειλημμένα τονίσει τα ισραηλινά εμπόδια και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις στις προγραμματισμένες αυτοκινητοπομπές παροχής βοήθειας, που δυσκολεύουν τον εφοδιασμό του λαού.

Η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας σταματά και τα πακέτα λεηλατούνται από απελπισμένους ανθρώπους καθώς και από ένοπλες ομάδες πριν φτάσουν στα σημεία διανομής, δήλωσε ο εκπρόσωπος του OCHA, Γενς Λέρκε.

Σύμφωνα με το Γραφείο Υπηρεσιών Έργων του ΟΗΕ (UNOPS), από τα μέσα Μαΐου, πάνω από 6.400 φορτηγά έχουν λεηλατηθεί, κυρίως από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα.

Το σημείο 8 του αμερικανικού σχεδίου αναφέρει αυτολεξεί: «Η είσοδος της διανομής και της βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας θα προχωρήσει χωρίς παρέμβαση από τα δύο μέρη μέσω των Ηνωμένων Εθνών και των υπηρεσιών τους, και της Ερυθράς Ημισελήνου, καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών που δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο με κανένα από τα δύο μέρη. Το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις θα υπόκειται στον ίδιο μηχανισμό που εφαρμόζεται βάσει της συμφωνίας της 19ης Ιανουαρίου 2025».

Όμως, ο κ. Λέρκε τόνισε, από την πλευρά του, ότι οι προμήθειες βοήθειας βρίσκονται στην περιοχή, η υπηρεσία διαθέτει τις δομές για την προμήθεια και διανομή τους και θα ξεκινήσουν μόλις το Ισραήλ δώσει το πράσινο φως.

Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ: Αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο Τραμπ , το Ισραήλ θα “τελειώσει τη δουλειά”

Αν οι Παλαιστίνιοι μαχητές της Χαμάς απορρίψουν το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ θα «τελειώσει τη δουλειά» και θα φέρει πίσω όλους τους εναπομείναντες ομήρους, δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον.

«Αν απορρίψουν το σχέδιο, το Ισραήλ θα τελειώσει τη δουλειά, είτε με το μαλακό ή με το άγριο. Η επιστροφή τους (των ομήρων σ.σ.) δεν μπορεί να περιμένει. Αυτός δεν είναι μόνο ένας οδικός χάρτης για να τους φέρει πίσω. Είναι επίσης ένα σχέδιο για να τερματιστεί η τυραννία της τρομοκρατίας που εξαπολύθηκε στις 7 Οκτωβρίου», δήλωσε ο Ντάνον σε εκδήλωση στον ΟΗΕ για την επερχόμενη επέτειο συμπλήρωσης δύο ετών από την επίθεση της Χαμάς που πυροδότησε τον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι πρώτες αντιδράσεις της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το τέλος του πολέμου στη Γάζα είναι πιο κοντά από ποτέ, μετά την αποδοχή του σχεδίου 20 σημείων από τον Νετανιάχου. Ωστόσο, η πρόταση απαιτεί ακόμη την έγκριση της Χαμάς. Και υπάρχουν ορισμένες διατάξεις στο σχέδιο που η οργάνωση έχει απορρίψει στο παρελθόν.

Νωρίτερα σήμερα, Παλαιστίνιος αξιωματούχος κοντά στη Χαμάς δήλωσε στο AFP ότι “μπορεί να χρειαστεί αρκετές ημέρες” για να εξεταστεί η πρόταση του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Η Χαμάς έχει ξεκινήσει σειρά διαβουλεύσεων, τόσο εντός της Παλαιστίνης όσο και στο εξωτερικό. Οι συζητήσεις ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες λόγω των δυσκολιών στην επικοινωνία μεταξύ των μελών της ηγεσίας και των κινημάτων, ειδικά μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα» ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή, αναφέρει ο Guardian.

Δεύτερη παλαιστινιακή πηγή επιβεβαίωσε στο AFP ότι η Χαμάς εξετάζει την πρόταση του Τραμπ.

Τα 20 σημεία του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα

1. Η Γάζα θα είναι μια αποριζοσπαστικοποιημένη ζώνη χωρίς τρομοκρατία, που δεν θα αποτελεί απειλή για τους γείτονές της.

2. Η Γάζα θα αναπτυχθεί εκ νέου προς όφελος του λαού της Γάζας, ο οποίος έχει υποφέρει αρκετά

3. Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση αυτή, ο πόλεμος θα τερματιστεί άμεσα. Οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν στη συμφωνηθείσα γραμμή για να προετοιμαστούν για την απελευθέρωση των ομήρων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών και πυροβολικών βομβαρδισμών, θα ανασταλούν, και οι γραμμές μάχης θα “παγώσουν” έως ότου εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις για την πλήρη σταδιακή αποχώρηση.

4. Εντός 72 ωρών από την δημόσια αποδοχή αυτής της συμφωνίας από το Ισραήλ (σ.σ. παραμένει ασαφές το συγκεκριμένο σημείο, καθώς ο Τραμπ ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου με τον Νετανιάχου “έως 72 ώρες από την αποδοχή από τη Χαμάς”), όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα επιστραφούν.

5. Μόλις απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 κρατούμενους με ισόβια ποινή καθώς και 1.700 κατοίκους της Γάζας που συνελήφθησαν μετά την 7η Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων όλων των γυναικών και παιδιών που συνελήφθησαν σε αυτό το πλαίσιο. Για κάθε Ισραηλινό όμηρο των οποίων τα λείψανα θα παραδοθούν, το Ισραήλ θα απελευθερώσει τα λείψανα 15 νεκρών κατοίκων της Γάζας.

6. Μόλις επιστραφούν όλοι οι όμηροι, τα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για ειρηνική συνύπαρξη και για την παράδοση των όπλων τους θα λάβουν αμνηστία. Τα μέλη της Χαμάς που επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα θα τους παρασχεθεί ασφαλής διέλευση προς τις χώρες υποδοχής.

7. Με την αποδοχή αυτής της συμφωνίας, θα αποσταλεί πλήρης ανθρωπιστική βοήθεια άμεσα στη Λωρίδα της Γάζας. Η ποσότητα βοήθειας θα είναι τουλάχιστον ίση με αυτή που περιλαμβάνεται στη συμφωνία της 19ης Ιανουαρίου 2025 σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των υποδομών (ύδρευση, ηλεκτροδότηση, αποχέτευση), της αποκατάστασης νοσοκομείων και αρτοποιείων, καθώς και της εισαγωγής του απαραίτητου εξοπλισμού για την απομάκρυνση των ερειπίων και το άνοιγμα των δρόμων.

8. Η είσοδος και η διανομή της βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας θα προχωρήσουν χωρίς παρεμβολές από τις δύο πλευρές μέσω των Ηνωμένων Εθνών και των οργανισμών τους, της Ερυθράς Ημισελήνου, και άλλων διεθνών οργανισμών που δεν συνδέονται με καμία από τις δύο πλευρές. Το άνοιγμα του συνοριακού σταθμού της Ράφα και στις δύο κατευθύνσεις θα υπόκειται στον ίδιο μηχανισμό που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας της 19ης Ιανουαρίου 2025.

9. Η Γάζα θα κυβερνηθεί από την προσωρινή μεταβατική διακυβέρνηση μιας τεχνοκρατικής, ακομμάτιστης παλαιστινιακής επιτροπής, υπεύθυνης για την καθημερινή λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και των δήμων για τον λαό της Γάζας. Η επιτροπή αυτή θα αποτελείται από καταρτισμένους Παλαιστίνιους και διεθνείς εμπειρογνώμονες, υπό την εποπτεία ενός νέου διεθνούς μεταβατικού σώματος, της «Επιτροπής Ειρήνης», το οποίο θα ηγείται ο Ντόναλντ Τραμπ, με άλλα μέλη και αρχηγούς κρατών να ανακοινώνονται, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού, Τόνι Μπλερ.

Το όργανο αυτό θα καθορίσει το πλαίσιο και θα διαχειριστεί τη χρηματοδότηση για την ανασυγκρότηση της Γάζας μέχρι η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της, όπως περιγράφεται σε διάφορες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένου του ειρηνικού σχεδίου του Τραμπ το 2020 και της πρότασης Σαουδικής Αραβίας – Γαλλίας, και να μπορέσει να ανακτήσει ασφαλώς και αποτελεσματικά τον έλεγχο της Γάζας. Το όργανο αυτό θα προσφύγει στα βέλτιστα διεθνή πρότυπα για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής διακυβέρνησης που θα εξυπηρετεί τον λαό της Γάζας και θα ευνοεί την προσέλκυση επενδύσεων.

10. Θα δημιουργηθεί ένα οικονομικό σχέδιο ανάπτυξης (Trump economic development plan) για την ανοικοδόμηση και “αναζωογόνηση” της Γάζας, με τη σύγκληση μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων, που έχουν συμβάλει στη δημιουργία ορισμένων εκ των πλέον σύγχρονων πόλεων της Μέσης Ανατολής. Προσεκτικά μελετημένες επενδυτικές προτάσεις και συναρπαστικές ιδέες ανάπτυξης έχουν εκπονηθεί από διεθνείς οργανισμούς, και θα εξεταστούν προκειμένου να συντεθούν τα πλαίσια ασφάλειας και διακυβέρνησης που θα προσελκύσουν και θα διευκολύνουν αυτές τις επενδύσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ευκαιρίες και ελπίδα για το μέλλον της Γάζας.

11. Θα δημιουργηθεί μια ειδική οικονομική ζώνη με προνομιακούς δασμούς και τιμολογιακά ποσοστά, τα οποία θα διαπραγματευτούν με τις συμμετέχουσες χώρες.

12. Κανείς δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα, και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και να επιστρέψουν. Θα ενθαρρύνουμε τον κόσμο να μείνει και να τους προσφέρουμε την ευκαιρία να χτίσουν μια καλύτερη Γάζα.

13. Η Χαμάς και άλλες παρατάξεις δεν θα έχουν κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσα, έμμεσα ή με οποιαδήποτε μορφή. Όλες οι στρατιωτικές, τρομοκρατικές και επιθετικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των τούνελ και των εγκαταστάσεων παραγωγής όπλων, θα καταστραφούν και δεν θα ανακατασκευαστούν. Θα υπάρξει διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης της Γάζας υπό την επίβλεψη ανεξάρτητων παρατηρητών, η οποία θα περιλαμβάνει την οριστική κατάργηση των όπλων μέσω μιας συμφωνημένης διαδικασίας αποστράτευσης, με την υποστήριξη ενός προγράμματος επαναγοράς και επανένταξης με διεθνή χρηματοδότηση και παρατήρηση. Η νέα Γάζα θα δεσμευτεί πλήρως για την οικοδόμηση μιας ευημερούσας οικονομίας και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές της.

14. Θα δοθεί εγγύηση από τους περιφερειακούς εταίρους για να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς και άλλες ομάδες θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους και ότι η νέα Γάζα δεν θα αποτελεί απειλή για τους γείτονές της ή τον λαό της.

15. Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με αραβικούς και διεθνείς εταίρους για τη δημιουργία μιας προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) που θα αναπτυχθεί αμέσως στη Γάζα. Η ISF θα εκπαιδεύσει και θα παρέχει υποστήριξη στις παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις στη Γάζα και θα συνεργαστεί με την Ιορδανία και την Αίγυπτο που διαθέτουν εκτενή εμπειρία σε αυτόν τον τομέα. Αυτή η δύναμη θα αποτελέσει τη μακροπρόθεσμη λύση για την εσωτερική ασφάλεια.

Η ISF θα συνεργαστεί με το Ισραήλ και την Αίγυπτο για να βοηθήσει στην ασφάλεια των συνοριακών περιοχών, μαζί με τις νεοεκπαιδευμένες παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις. Είναι κρίσιμο να αποτραπεί η είσοδος πυρομαχικών στη Γάζα και να διευκολυνθεί η ταχεία και ασφαλής ροή αγαθών για την ανασυγκρότηση και αναζωογόνηση της Γάζας. Οι πλευρές θα συμφωνήσουν σε έναν μηχανισμό αποφυγής συγκρούσεων.

16. Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ή προσαρτήσει τη Γάζα. Καθώς η ISF θα εδραιώνει τον έλεγχο και τη σταθερότητα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) θα αποσυρθούν με βάση πρότυπα, ορόσημα και χρονοδιαγράμματα που θα συμφωνηθούν μεταξύ των IDF, της ISF, των εγγυητών και των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο μια ασφαλή Γάζα που δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ, την Αίγυπτο ή τους πολίτες τους. Πρακτικά, οι IDF θα παραδώσουν σταδιακά τη Γάζα που κατέχουν στην ISF, με συμφωνία που θα κάνουν με τις μεταβατικές αρχές έως ότου αποσυρθούν πλήρως από τη Γάζα, με εξαίρεση μια παρουσία περιμέτρου ασφαλείας που θα παραμείνει μέχρι η Γάζα να είναι επαρκώς ασφαλής από οποιαδήποτε τρομοκρατική απειλή.

17. Σε περίπτωση που η Χαμάς καθυστερήσει ή απορρίψει αυτή την πρόταση, τα παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης της εντατικοποίησης των επιχειρήσεων παροχής βοήθειας, θα προχωρήσουν στις “περιοχές χωρίς τρομοκρατία”, που θα παραδοθούν από τον IDF στον ISF.

18. Θα καθιερωθεί μια διαδικασία διαθρησκειακού διαλόγου βασισμένου στις αξίες της ανεκτικότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης, με στόχο την αλλαγή της νοοτροπίας και της ρητορικής των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών, τονίζοντας τα οφέλη που μπορούν να αποκομιστούν από την ειρήνη.

19. Καθώς η ανασυγκρότηση της Γάζας προχωρά και όταν το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής (PA) εφαρμοστεί πιστά, οι συνθήκες ενδέχεται να είναι τελικά έτοιμες για μια αξιόπιστη πορεία προς την αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση των Παλαιστινίων, την οποία αναγνωρίζουμε ως την επιθυμία του παλαιστινιακού λαού.

20. Οι ΗΠΑ θα θεσπίσουν διάλογο μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, για να συμφωνήσουν σε έναν πολιτικό ορίζοντα για ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη.