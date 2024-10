Τέλος στο κυνήγι θησαυρού της διάσημης “χρυσής κουκουβάγιας” – Διήρκεσε 31 χρόνια

Μετά από 31 χρόνια, το κυνήγι ενός αγαλματιδίου σε μορφή κουκουβάγιας στη Γαλλία έληξε, αφού κάποιος βρήκε τελικά τον πολυπόθητο “θησαυρό”.

Στη Γαλλία , ένα μικρό αγαλματίδιο μιας κουκουβάγιας αναδύθηκε από το έδαφος στο οποίο ήταν θαμμένο για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Η αναζήτηση για τη χρυσή κουκουβάγια, ένα από τα πιο μακροχρόνια κυνήγια θησαυρού στον κόσμο, φαίνεται επιτέλους να έχει τελειώσει.

«Δεν μπορούν να υποβληθούν άλλες λύσεις. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν το συντομότερο δυνατό.” έγραφε μια ανάρτηση στην επίσημη συνομιλία του κυνηγιού.

Σύμφωνα με τον Guardian, εμπνευστής του παιχνιδιού ήταν ο Michel Becker, ένας Γάλλος καλλιτέχνης που εικονογράφησε το On the Trail of the Golden Owl, ένα εικονογραφημένο βιβλίο που εκδόθηκε το 1993, και δημιούργησε τη χρυσή και ασημένια κουκουβάγια που είχε υποσχεθεί σε όποιον μπορούσε πρώτος να λύσει τους γρίφους που κρύβονταν στις σελίδες του βιβλίου. Το κυνήγι εμπνεύστηκε από το Masquerade, το βρετανικό μπεστ σέλερ του καλλιτέχνη Kit William το 1979 που πούλησε περισσότερα από ένα εκατομμύριο αντίτυπα.

Σύμφωνα με τους κανόνες της αναζήτησης, όποιος έβρισκε το αντίγραφο της κουκουβάγια είχε το δικαίωμα να την ανταλλάξει με το πρωτότυπο του Becke, η αξία του οποίου όταν πρωτοκυκλοφόρησε το βιβλίο εκτιμήθηκε σε 1 εκατομμύριο φράγκα, που ισοδυναμεί σήμερα με σχεδόν 300.000 ευρώ.

Ωστόσο, ο συμμετέχων έπρεπε επίσης να αποδείξει ότι είχε οδηγηθεί στο σημείο όπου θάφτηκε το αντίγραφο λύνοντας σωστά και τους 12 γρίφους που έθεσε ο συγγραφέας του βιβλίου, Max Valentin, και όχι με άλλα μέσα, όπως έναν ανιχνευτή μετάλλων.

Η αναζήτηση για τη χρυσή κουκουβάγια διήρκεσε 31 χρόνια. Ένας αφοσιωμένος “στρατός” δεκάδων χιλιάδων είχε λάβει μέρος και το κυνήγι είχε αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα.