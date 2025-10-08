Τέλος χρόνου για τον Μακρόν – Το “τελευταίο χαρτί” που καλείται να παίξει

Τελειώνει η διορία που έδωσε ο Εμανουέλ Μακρόν στον Σεμπαστιάν Λεκορνί για ύστατες διαβουλεύσεις και σχηματισμό κυβέρνησης. Τα επόμενα βήματα του Γάλλου προέδρου.

Ο Εμανουέλ Μακρόν εξακολουθεί να κρατάει τους πάντες σε αγωνία σχετικά με το πώς σκοπεύει να βγάλει τη Γαλλία από μια ολοένα και βαθύτερη πολιτική και οικονομική κρίση, εν αναμονή των ανακοινώσεων στις οποίες ενδέχεται να προβεί ακόμα και σήμερα Τετάρτη (08/10).

Ωστόσο, όσο η κρίση παρατείνεται, η πίστη στην ικανότητά του να βρει μια “μαγική” λύση στα προβλήματα της χώρας εξασθενεί, και ο πρόεδρος χάνει εμφανώς την υποστήριξη ορισμένων πρώην πιστών συμμάχων του — μεταξύ αυτών, τριών πρώην πρωθυπουργών του.

Οι επιλογές του πλέον επικεντρώνονται είτε στο να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές είτε στο να διορίσει τον έκτο του πρωθυπουργό από το 2022, όταν ξεκίνησε η τρέχουσα θητεία του. Αυτή τη φορά, ωστόσο, θα μπορούσε ενδεχομένως να επιλέξει έναν σοσιαλιστή από το κεντροαριστερό στρατόπεδο και να του αναθέσει να ξεπεράσει το αδιέξοδο σχετικά με το πώς θα περάσουν οι περικοπές δαπανών ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ, απαραίτητες για να αποτραπεί μια κρίση χρέους στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ε.Ε.

Ο πρόεδρος αποδέχθηκε τη Δευτέρα την αιφνιδιαστική παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, έπειτα από μόλις 27 ημέρες στην εξουσία — μόνο και μόνο για να του ζητήσει αμέσως μετά να βρει λύση στο νέο αδιέξοδο έως το βράδυ της Τετάρτης.

Το ίδιο το προεδρικό στρατόπεδο δείχνει εξαντλημένο. Ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ, που τώρα ηγείται του κεντρώου κόμματος Αναγέννηση του Μακρόν, εμφανίστηκε στην δημόσια τηλεόραση το βράδυ της Δευτέρας και δήλωσε πως «δεν καταλαβαίνει πλέον» τις αποφάσεις του προέδρου.

Ο Εντουάρ Φιλίπ, επίσης πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν και υποψήφιος για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, πήγε ένα βήμα παραπέρα την Τρίτη, καλώντας τον Μακρόν να παραιτηθεί μόλις εγκριθεί ο προϋπολογισμός, αφού έχει ήδη αλλάξει τρεις κυβερνήσεις μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Έπειτα, «στρίβοντας το μαχαίρι στην πληγή», η Ελιζαμπέτ Μπορν — η πρωθυπουργός υπό την οποία ο Μακρόν πέρασε τη νομοθεσία για την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης παρά τη σφοδρή αντίδραση — δήλωσε στην εφημερίδα Le Parisien πως πλέον τάσσεται υπέρ της αναστολής του νόμου και ότι είναι «σημαντικό να ξέρεις πότε να ακούς και να προχωράς».

Ο πρόεδρος φαίνεται να έχει σχεδόν εξαντλήσει τις επιλογές του, και υπάρχουν αντικρουόμενα σήματα για το ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του.

Τελειώνει η διορία που έδωσε ο Μακρόν στον Λεκορνί

Ο Λεκορνί ξεκίνησε την απελπισμένη του προσπάθεια να επιλύσει το χάος την Τρίτη το πρωί, με συναντήσεις με βασικούς βουλευτές και αρχηγούς κομμάτων που έχουν στηρίξει τον Μακρόν από την πρώτη του εκλογική νίκη το 2017.

Η συνάντηση κατέληξε σε συμφωνία να επικεντρωθούν σε δύο επείγουσες προτεραιότητες: την ψήφιση του προϋπολογισμού και την εξεύρεση λύσης για την κρίση κρατικής υπόστασης στη Νέα Καληδονία, στο νότιο Ειρηνικό.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι 48 ώρες θα είναι αρκετές για να πετύχει κάτι που δεν κατάφερε στις 27 ημέρες πριν από την παραίτησή του.

Ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών και ηγέτης των συντηρητικών Ρεπουμπλικάνων, Μπρουνό Ρεταγιό, προσκλήθηκε στη συνάντηση της Τρίτης, αλλά αρνήθηκε να συμμετάσχει, παρά το γεγονός ότι είχε συνεργαστεί με προηγούμενες κυβερνήσεις του Μακρόν ως ελάσσων εταίρος.

Η δημόσια κριτική του Ρεταγιό στην κυβέρνηση Λεκορνί — κυρίως για το πόσους συμμάχους του Μακρόν περιελάμβανε — ήταν βασικός παράγοντας που οδήγησε στην παραίτησή της.

Το πρωί της Τρίτης, ο σκληροπυρηνικός συντηρητικός φάνηκε να κλείνει οριστικά την πόρτα σε περαιτέρω συνεργασία, δηλώνοντας ότι το κόμμα του θα συμμετάσχει σε κυβέρνηση μόνο αν την ηγείται πρωθυπουργός από κόμμα της αντιπολίτευσης — μια κατάσταση γνωστή στη Γαλλία ως «συγκατοίκηση» (cohabitation) — και διαφορετικά καλώντας τον πρόεδρο να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Το βράδυ της ίδιας μέρας, ο Ρεταγιό επανέλαβε τη στάση του, αρνούμενος να συμμετάσχει σε κυβέρνηση που θα ηγείται είτε σοσιαλιστής είτε κεντρώος από το στρατόπεδο του Μακρόν.

«Ένας άνδρας ή γυναίκα από την Αριστερά θα αποδυνάμωνε τη Γαλλία. Θα σήμαινε περισσότερες δαπάνες, μεγαλύτερη φορολογική πίεση και περισσότερη μετανάστευση», είπε.

Έτσι, ακόμη κι αν η Γαλλία αποκτήσει νέο πρωθυπουργό μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δεν διαφαίνεται σαφής δρόμος εξόδου από το αδιέξοδο.

Γαλλία: Εκλογές ή ακόμη ένας πρωθυπουργός;

Για ορισμένους παρατηρητές, είχε σημασία το γεγονός ότι ο Μακρόν συνάντησε την Τρίτη τους προέδρους της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας, καθώς οφείλει να τους ενημερώσει πριν προκηρύξει εκλογές.

Ωστόσο, οι εκλογές αποτελούν μια υψηλού ρίσκου κίνηση που πιθανότατα θα αποδυναμώσει το κεντρώο κόμμα Αναγέννηση και θα ενισχύσει την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση.

Ο ίδιος ο πρόεδρος είχε αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο τον Αύγουστο, και ένας πρώην σύμβουλός του είπε ότι δεν έχει αλλάξει γνώμη έκτοτε.

«Ήταν εκτός συζήτησης», δήλωσε. «Ακόμη κι αν η Γαλλία γίνει “παγκόσμιο ανέκδοτο” με ατελείωτες συνομιλίες για σχηματισμό κυβέρνησης, ο στόχος πρέπει να παραμείνει η ήττα της ακροδεξιάς».

Αυτό σημαίνει ότι η βασική επιλογή είναι να διορίσει νέο πρωθυπουργό. Αλλά γιατί ο επόμενος θα είναι πιο επιτυχημένος στο να περάσει τις τεράστιες δημοσιονομικές περικοπές που απαιτούνται;

«Πιστεύω ότι έχει ακόμα ένα χαρτί να παίξει», δήλωσε ο δημοσκόπος Μπρουνό Ζανμπάρ της OpinionWay. «Μπορεί να διορίσει κάποιον από το Σοσιαλιστικό Κόμμα και να τον αφήσει να σχηματίσει κυβέρνηση».

Το βράδυ της Τρίτης, ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, δήλωσε με αυτοπεποίθηση πως «ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε την Αριστερά», ενόψει της κρίσιμης συνάντησής του με τον Λεκορνού την Τετάρτη.

«Δοκιμάσαμε τρεις κεντροδεξιούς πρωθυπουργούς και είδαμε τα αποτελέσματα», είπε στην τηλεόραση. «Πρέπει να αλλάξουμε πολιτική».

Όμως μια τέτοια κίνηση θα είχε κόστος για τον Μακρόν, καθώς ο Φορ ζητά την αναστολή της μεταρρύθμισης των συντάξεων και χαιρέτισε την «καθυστερημένη αφύπνιση» της Μπορν.

Ο ηγέτης των Σοσιαλιστών υπαινίχθηκε επίσης συνομιλίες με τον ηγέτη της Αναγέννησης, Ατάλ, που πλέον κρατά αποστάσεις από τον πρόεδρο.