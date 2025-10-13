“Θα έρθεις επιτέλους σπίτι”: Συγκίνηση από τις συνομιλίες των ομήρων με τις οικογένειές τους

“Θα έρθεις σπίτι — όλοι θα επιστρέψετε σπίτι. Δεν υπάρχει πια πόλεμος” λέει η μητέρα ενός ομήρου, που τον περιμένει σπίτι.

Ιστορικές στιγμές καταγράφονται σήμερα στο Ισραήλ, όπου ήδη απελευθερώθηκαν επτά όμηροι που κρατούνταν στη Γάζα επί δύο χρόνια, και μέσα στην ημέρα θα αφεθούν ελεύθεροι και οι υπόλοιποι 13.

Ήδη, κάποιοι από τους ομήρους επικοινώνησαν με τις οικογένειές του, με τη συγκίνηση να είναι διάχυτη, καθώς βλέπουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα μετά από τόσο καιρό.

Ένας από τους επτά ομήρους, ο Όμρι Μίραν, μίλησε με την οικογένειά του, η οποία, όπως αναφέρει το BBC, δήλωσε ότι η σημερινή μέρα “δεν είναι μια προσωπική νίκη, αλλά μια νίκη ολόκληρου του λαού”.

“Μπαμπά, ο Όμρι είναι σπίτι. Μετά από περισσότερες από 700 οδυνηρές και βασανιστικές ημέρες, ο Όμρι θα αγκαλιαστεί με τη Ρόνι και την Άλμα”, δηλώνει η οικογένειά του.

Υπάρχουν επίσης πλάνα που δείχνουν οικογένειες να μιλούν με ομήρους που δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί, καθώς κατάφεραν να έρθουν σε επαφή μαζί τους για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια.

Σε ένα βίντεο, η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μητέρα του Ματάν Ζανγκάουκερ, φαίνεται να μιλά με τον γιο της, ο οποίος κρατείται ακόμα σε άγνωστη τοποθεσία στη Γάζα.

“Θα έρθεις σπίτι — όλοι θα επιστρέψετε σπίτι. Δεν υπάρχει πια πόλεμος” του λέει μέσα από δάκρυα, σύμφωνα με τους Times Of Israel.

Εβραϊκά ΜΜΕ δημοσίευσαν επίσης φωτογραφίες που δείχνουν άλλους αιχμαλώτους, συμπεριλαμβανομένων των αδελφών Ντέιβιντ και Αριέλ Κούνιο και του Νιμρόντ Κοέν, σε βιντεοκλήσεις με τις οικογένειές τους.

Η Σίλβια Κούνιο είπε πως είχε μια σύντομη βιντεοκλήση με τα παιδιά της. “Δεν άκουγα τίποτα, αλλά τους είδα, και αυτό μου αρκεί”, είπε δακρυσμένη στο κανάλι Channel 12.

Ο Γιοτάμ Κοέν λέει ότι είπε στον αδελφό του Νιμρόντ: “Είσαι όμορφος όπως πάντα”, και εκείνος απάντησε ότι είναι καλά, τους αγαπά και απλώς ήθελε να τους δει. “Και θα τον αγκαλιάσουμε σε λίγο” λέει συγκινημένος.