Theodor Wonja Michael: Η Google τιμά με ένα doodle τον Γερμανό συγγραφέα, δημοσιογράφο και ηθοποιό

Με το σημερινό της Doodle, η Google τιμάει τον Γερμανό συγγραφέα, δημοσιογράφο και ηθοποιό, Theodor Wonja Michael, ο οποίος επέζησε από ένα γερμανικό στρατόπεδο συγκέντρωσης και έγινε ο πρώτος μαύρος ομοσπονδιακός υπάλληλος.

Ο ίδιος αφιέρωσε την ζωή του στον αγώνα κατά του ρατσισμού, ενώ εκπροσωπεί μια ιστορική γενιά μαύρων Γερμανών. Σαν σήμερα το 2013, ο Michael δημοσίευσε τα συγκινητικά απομνημονεύματά του "Black German: An Afro-German Life in the Twentith Century".

Ο Michael γεννήθηκε το 1925, στο Βερολίνο της Γερμανίας από πατέρα με καταγωγή από το Καμερούν και μητέρα Γερμανίδα. Μετά το δημοτικό σχολείο, του αρνήθηκαν την επαγγελματική εκπαίδευση λόγω των νόμων της Γερμανίας. Ακολούθησε την υποκριτική, αλλά στα 18 του τον έστειλαν να δουλέψει σε στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο Μάικλ σπούδασε πολιτικές επιστήμες. Ακολούθησε μια καριέρα στη δημοσιογραφία και ίδρυσε το περιοδικό "Afrika-Bulletin".

Το 1971, συμφώνησε να συνεισφέρει στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών της Δυτικής Γερμανίας, όπου εργάστηκε ως μυστικός πράκτορας και συνταξιοδοτήθηκε ως διευθυντής το 1987.

Ο Michael χρησιμοποίησε την κυβερνητική του θέση για να καταπολεμήσει τις διακρίσεις εκ των έσω. Τελικά επέστρεψε στην υποκριτική και έγινε ένας από τους πιο γνωστούς σαιξπηρικούς ηθοποιούς της Γερμανίας.

Προς τιμήν του ρόλου του ως εκπρόσωπος της μαύρης γερμανικής κοινότητας, ο Michael έλαβε το Βραβείο Black History Month το 2009.

