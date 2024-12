Τι δουλειά έχουν 2.500 πάντα στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ

Αν τύχει και βρεθείτε το επόμενο διάστημα στο Χονγκ Κονγκ θα δείτε χιλιάδες γιγαντιαία πάντα. Δυστυχώς ψεύτικα.

Τα γιγαντιαία πάντα είναι ίσως οι πιο αγαπημένες αρκούδες στον κόσμο. Κάτι η ασπρόμαυρη πλούσια γούνα τους, κάτι τα βίντεο που τα δείχνουν σε σπαρταριστές πτώσεις και αδέξιες στιγμές και το γεγονός ότι τρέφονται με μπαμπού τα κάνουν ιδιαίτερα συμπαθή σε μικρούς και μεγάλους. Αν λοιπόν τύχει και βρεθείτε το επόμενο διάστημα στο Χονγκ Κονγκ, τότε θα δείτε από κοντά όχι πέντε, ούτε δέκα αλλά 2.500 γιγάντια πάντα να σας υποδέχονται.

Όχι όμως αληθινά.

Χιλιάδες γλυπτά γιγάντιων πάντα θα υποδέχονται τους κατοίκους και τους τουρίστες από αυτό το Σάββατο στο Χονγκ Κονγκ, όπου το ενδιαφέρον για τις συγκεκριμένες αρκούδες έχει αυξηθεί από τότε που γεννήθηκαν δύο μικρά γιγάντια πάντα σε θεματικό πάρκο.

Η έκθεση PANDA GO! FEST HK, η μεγαλύτερη έκθεση με θέμα τα πάντα στην πόλη, παρουσιάστηκε επίσημα τη Δευτέρα, σε μια εντυπωσιακή τελετή εγκαινίων, όπου 2.500 γλυπτά κατέκλυσαν το αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ και θα εκτεθούν σε διάφορες τοποθεσίες της πόλης, με πρώτη τη Λεωφόρο των Αστέρων στο Τσιμ Σα Τσούι, δημοφιλή εμπορική περιοχή, αυτό το Σαββατοκύριακο, και στη συνέχεια σε τρεις ακόμη τοποθεσίες μέσα στον μήνα.

Ένας από τους σταθμούς είναι το Ocean Park, το θεματικό πάρκο όπου φιλοξενούνται τα δίδυμα πάντα, οι γονείς τους, καθώς και δύο ακόμη πάντα που δώρισε το Πεκίνο φέτος.

Τα δύο αρκουδάκια, η γέννηση των οποίων τον Αύγουστο έκανε τη μητέρα τους, την Ying Ying, την πιο ηλικιωμένη μητέρα πάντα στον κόσμο, ενδέχεται να υποδεχτούν επισκέπτες από τον Φεβρουάριο.

Σε εκδήλωση που πραγματοποίησε για τα μέσα ενημέρωσης, χθες Δευτέρα, το νέο ζευγάρι πάντα που δώρισε το Πεκίνο, ο An An και η Ke Ke, οι οποίοι έφτασαν τον Σεπτέμβριο, εμφανίστηκαν χαλαροί στο νέο τους σπίτι στο Ocean Park. Ο An An απόλαυσε το φαγητό του, τρώγοντας μπαμπού μπροστά από τις κάμερες, ενώ η Ke Ke ανέβηκε σε μια εγκατάσταση. Το ζευγάρι των γιγαντιαίων πάντα θα υποδεχτεί το κοινό την Κυριακή.

Οι εκθέσεις αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική του Χονγκ Κονγκ να χρησιμοποιήσει τα πάντα για να ενισχύσει την οικονομία του, καθώς το κινεζικό χρηματοπιστωτικό κέντρο εργάζεται για την ανάκτηση της θέσης του ως ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Ασίας.

Τα πάντα θεωρούνται το ανεπίσημο εθνικό σύμβολο της Κίνας, με το πρόγραμμα δανεισμού γιγαντιαίων πάντα από την Κίνα σε ζωολογικούς κήπους του εξωτερικού έχει εδώ και καιρό θεωρηθεί εργαλείο της διπλωματίας της ήπιας ισχύος του Πεκίνου.

Τα περισσότερα από αυτά τα ειδικά γλυπτά θα δημοπρατηθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, με τα έσοδα να διατίθενται στο Ocean Park για να στηρίξουν τις προσπάθειες διάσωσης των γιγαντιαίων πάντα.

Η Ying Ying και ο πατέρας των δίδυμων μικρών πάντα, Le Le, αποτελούν το δεύτερο ζευγάρι πάντα που δώρισε το Πεκίνο στο Χονγκ Κονγκ από την επιστροφή της πρώην βρετανικής αποικίας στην κινεζική κυριαρχία το 1997.

Το πρώτο ζευγάρι ήταν οι Άν Άν και Τζία Τζία, που έφτασαν το 1999. Η Τζία Τζία, η οποία πέθανε το 2016 σε ηλικία 38 ετών, κατέχει τον τίτλο του πιο ηλικιωμένου πάντα που έχει ζήσει σε αιχμαλωσία.

Η μέση διάρκεια ζωής ενός πάντα στη φύση είναι 14 έως 20 χρόνια, ενώ σε αιχμαλωσία μπορεί να φτάσει τα 30 χρόνια, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης (WWF).