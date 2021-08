TikTok: Ο αλγόριθμος της πλατφόρμας ενισχύει την παραπληροφόρηση για τον κορονοϊό

Η δημοφιλής πλατφόρμα του TikTok φαίνεται να λαμβάνει ένα σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την παραπληροφόρηση για τον εμβολιασμό της νόσου Covid-19.

Σύμφωνα με την έρευνα της Media Matters, ο αλγόριθμος του TikTok ενισχύει την προβολή των fake news για την νόσο Covid-19 και τον εμβολιασμό έναντι της νόσου, παρά τις σαφείς και ρητές οδηγίες για την απαγόρευση της διάδοσης παραπλανητικών ειδήσεων που σχετίζονται με την υγεία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το techgear, κατά τη διάρκεια της έρευνάς για την παραπληροφόρηση της Covid-19 στην πλατφόρμα, η Media Matters ασχολήθηκε με την παραπληροφόρηση κατά του εμβολιασμού και της COVID-19 παρακολουθώντας σχετικά βίντεο και κάνοντας like σε αυτά. Το γεγονός ότι «ενέκριναν» τα εν λόγω βίντεο, είχε ως αποτέλεσμα να γεμίσει η For You Page του TikTok με παρόμοια βίντεο - βίντεο που περιείχαν πλήρως παραπλανητικό και ψευδές περιεχόμενο για τον εμβολιασμό της νόσου.

Παράλληλα, η Media Matters παρακολούθησε 18 συγκεκριμένα βίντεο παραπληροφόρησης για τα εμβόλια και στο τέλος της έρευνας διαπίστωσε ότι αυτά τα βίντεο είχαν συγκεντρώσει συνολικά περισσότερες από 57 εκατομμύρια προβολές. Το περιεχόμενο περιελάμβανε ένα βίντεο που υποστήριζε ότι «τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι που δεν είναι εμβολιασμένα θα απομακρυνθούν οριστικά από το σπίτι» (3,9 εκατομμύρια προβολές) και ένα βίντεο που προωθεί μια φάρσα για ληστές εμβολίων και έλεγε ότι «θα σας βρουν στον δρόμο και θα σας ρωτήσουν αν είστε εμβολιασμένος, αν διστάζετε καθόλου και θα σας κάνουν εμβόλιο επί τόπου», (6,3 εκατομμύρια προβολές).

Από την αρχή της πανδημίας, το TikTok είχε δεσμευτεί ότι θα κρατήσει την παραπληροφόρηση για την Covid-19 μακριά από την πλατφόρμα του. Αφού συνεργάστηκε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) για την παροχή «αξιόπιστων πληροφοριών» που «διαλύει τους μύθους γύρω από την COVID-19», η εταιρεία ίδρυσε επίσης μια «ειδοποίηση εντός εφαρμογής» που σχεδιάστηκε για να εμφανίζεται, όταν οι χρήστες επιλέγουν να εξερευνήσουν hashtags που σχετίζονται με τον ιό, η οποία «παρέχει άμεση πρόσβαση στον ιστότοπο του ΠΟΥ και στους τοπικούς οργανισμούς δημόσιας υγείας, ενώ παράλληλα τους υπενθυμίζει να αναφέρουν περιεχόμενο που παραβιάζει τις οδηγίες της κοινότητας».

Ωστόσο, ο αλγόριθμος του TikTok συνεχίζει να ενισχύει την επικίνδυνη παραπληροφόρηση που έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να περιορίσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το TikTok, όπως και όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από το κοινό, οφείλει να προστατεύει τους χρήστες από επικίνδυνα ψέματα - ιδίως όταν γίνεται λόγος για ιατρική παραπληροφόρηση. Στην περίπτωση δε του TikTok η σοβαρότητα της κατάστασης γίνεται ξεκάθαρη, όταν αναλογιζόμαστε ότι η πλειοψηφία των χρηστών της αφορά νεαρές ηλικίες - καθιστώντας τες πιο ευάλωτες στην προπαγάνδα.

