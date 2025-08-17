Τηλεδιάσκεψη “Συμμαχίας των Προθύμων”: Να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία

Αναχώρησαν από τις Βρυξέλλες για τις ΗΠΑ οι Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την ολοκλήρωση και της τηλεδιάσκεψης της “Συμμαχίας των Προθύμων”

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», με τη συμμετοχή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν, «οι ηγέτες είχαν μια θετική ανταλλαγή απόψεων για να συντονιστούν ενόψει της αυριανής συνάντησης με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά και το εδαφικό ζήτημα τέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κομισιόν στους δημοσιογράφους «οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε βασικά θέματα, όπως η ανάγκη να σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η δέσμευση για διατήρηση πλήρους πίεσης κατά της Ρωσίας μέσω κυρώσεων, η αρχή ότι η Ουκρανία είναι αυτή που λαμβάνει τις αποφάσεις για το έδαφός της και το κρίσιμο θέμα των ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας που προστατεύουν τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Αυτή ήταν επίσης η ευκαιρία για τους ηγέτες να επιβεβαιώσουν για άλλη μια φορά την ενότητά τους στην υποστήριξη της Ουκρανίας προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που είχαν διμερή συνάντηση στις Βρυξέλλες, αναχώρησαν πριν από λίγο για τις ΗΠΑ.

Τη σύνοδο φιλοξένησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες, δίνοντας ιδιαίτερη μνεία σε όσους συνδέθηκαν από την Αυστραλία και την Ιαπωνία.

«Έχουμε αρκετούς στόχους», ανέφερε ο Μακρόν, παρουσιάζοντας μια ατζέντα που περιλαμβάνει τον «σχεδιασμό ενόψει της επίσκεψης του Ζελένσκι αύριο στην Ουάσινγκτον».

Μακρόν: Στόχος μας αύριο να παρουσιάσουμε ένα ενιαίο μέτωπο Ουκρανών – Ευρωπαίων

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε έκκληση για μια «ισχυρή και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία, στις δηλώσεις του μετά τη διαδικτυακή συνδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Ανέφερε ότι επρόκειτο για μια «ανταλλαγή απόψεων που διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες (…) με στόχο την προετοιμασία της αυριανής συνάντησης στην Ουάσινγκτον (…) σε ένα εξαιρετικά σοβαρό πλαίσιο για την Ουκρανία και την Ευρώπη».

«Στόχος μας αύριο είναι να παρουσιάσουμε ένα ενιαίο μέτωπο μεταξύ Ουκρανών και Ευρωπαίων», είπε. Ο Γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε ότι θέλει να επαναλάβει αύριο στην Ουάσινγκτον πως «δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση για τα εδάφη της Ουκρανίας χωρίς τους Ουκρανούς, καμία συζήτηση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς τους Ευρωπαίους».

«Αν δείξουμε αδυναμία απέναντι στη Μόσχα, τότε προετοιμάζουμε τις συγκρούσεις του αύριο», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, καταγγέλλοντας τη Ρωσία: «Υπάρχει μόνο ένα κράτος που προτείνει μια ειρήνη που ισοδυναμεί με παράδοση: η Ρωσία».

«Είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να περάσουμε σε μια νέα διπλωματική φάση (…) Δεν πάμε εκεί μόνο για να στηρίξουμε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων».

Το μήνυμα του Αντόνιο Κόστα

Η ενότητα ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ζωτικής σημασίας για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Όπως υπογράμμισα κατά τη σημερινή συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων, αν δεν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να αυξήσουν την πίεση επί της Ρωσίας», πρόσθεσε ο Κόστα σε μήνυμά του στο X.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

“Η διατλαντική ενότητα είναι υψίστης σημασίας αυτή τη στιγμή για την επίτευξη μιας βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία.

Όπως τόνισα κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης της Συμμαχίας των Προθύμων, εάν δεν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία.

Το κυριαρχικό δικαίωμα της Ουκρανίας να καθορίζει τις συνθήκες για την ειρήνη πρέπει να γίνει σεβαστό.

Χαιρετίζουμε την προθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών να συμμετάσχουν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία — για την αποτροπή μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας και για τη διασφάλιση, από κοινού, μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να κάνει το δικό της μέρος”.

Πολωνία: Πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός πριν αρχίσουν ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία

Πρέπει να υπάρξει κάποιας μορφής κατάπαυση του πυρός για να γίνει δυνατό να αρχίσουν ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Οποιαδήποτε μορφή διακοπής, κατάπαυσης του πυρός ή οριοθέτησης πυρός είναι, σύμφωνα με το Συνασπισμό των Προθύμων, προϋπόθεση για την έναρξη οποιωνδήποτε ειρηνευτικών συνομιλιών», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πάβελ Βρόνσκι.

Τσεχία: Οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι ουσιώδεις για να υπάρξουν περαιτέρω συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία

Οι ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας για να υπάρξουν περαιτέρω συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Πετρ Φιάλα.

«Η τηλεδιάσκεψη του Συνασπισμού των Προθύμων ήταν σημαντική για το συντονισμό ενόψει της αυριανής συνάντησης στο Λευκό Οίκο», έγραψε στο X.

«Συμφωνήσαμε ότι η άμεση προτεραιότητα πρέπει να είναι να μπει ένα τέλος στους σκοτωμούς και ότι σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη θα είναι απολύτως ουσιώδεις για περαιτέρω διαπραγματεύσεις».