Τηλεφωνική επικοινωνία Σι και Τραμπ – Στο επίκεντρο των συνομιλιών το TikTok

Οι πρόεδροι της Κίνας και των ΗΠΑ, Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ, είχαν τηλεφωνική συνομιλία, εν μέσω αυξανόμενων εμπορικών και γεωστρατηγικών πιέσεων. Στο επίκεντρο της ατζέντας μια συμφωνία για το TikTok.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είχαν σήμερα τηλεφωνική συνομιλία, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, σε μια πολυαναμενόμενη επικοινωνία των δύο ηγετών, εν μέσω εμπορικών και γεωστρατηγικών εντάσεων.

«Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ», μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Μάλιστα, στο επίκεντρο της ατζέντας των δύο ηγετών, ήταν η ολοκλήρωση μιας συμφωνίας ούτως ώστε το TikTok να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών ξεκίνησε περίπου στις 8 π.μ. ώρα Ουάσιγκτον, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου και το κινεζικό πρακτορείο Xinhua.

Επισημαίνεται πως η τηλεφωνική αυτή συνομιλία ενδέχεται να ρίξει φως στο αν οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν προσωπικά για να καταλήξουν σε μια οριστική συμφωνία που θα τερματίσει τον εμπορικό πόλεμο και θα προσφέρει σαφήνεια για το μέλλον των σχέσεων μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

Παρά τις εντάσεις, ο Τραμπ έχει εκφράσει την προθυμία του να διαπραγματευτεί εμπορικές συμφωνίες με το Πεκίνο, ειδικά για το TikTok, το οποίο αντιμετωπίζει απαγόρευση στις ΗΠΑ, εκτός αν η κινεζική μητρική εταιρεία, ByteDance, πουλήσει το μερίδιο ελέγχου της.

Πότε είχαν ξανά μιλήσει ο Τραμπ και ο Σι;

Η τελευταία γνωστή τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών, η οποία εστίαζε στις εμπορικές σχέσεις, πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουνίου. .

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συζήτηση, που διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, ως «πολύ θετική» για τις δύο χώρες.

Λίγες μέρες αργότερα, ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας πραγματοποίησαν συνάντηση στο Λονδίνο, όπου συμφώνησαν σε ένα «πλαίσιο» για την αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων, το οποίο περιλάμβανε την παράταση των χαμηλότερων δασμών μεταξύ των δύο κρατών και την επανέναρξη ροών σπάνιων γαιών από την Κίνα προς τις αμερικανικές εταιρείες.