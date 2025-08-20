Την άμεση παραίτηση μέλους του ΔΣ της FED ζητά ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε τη διοικήτρια της Fed Λίζα Κουκ να παραιτηθεί άμεσα, επικαλούμενος τη φερόμενη εμπλοκή της σε απάτη με στεγαστικά δάνεια.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Τετάρτη (20/08) τη διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Λίζα Κουκ, να παραιτηθεί, επικαλούμενος έκκληση του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Κατοικιών των ΗΠΑ (Federal Housing Finance Agency) προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει την Κουκ για φερόμενη απάτη σχετική με στεγαστικά δάνεια.

Όπως αναφέρει το CNN, δεν κατέστη δυνατή η άμεση επικοινωνία με εκπροσώπους της Κουκ για σχόλια σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει και τις οποίες ανάρτησε ο Διευθυντής της FHFA, Μπιλ Παλτ, στην πλατφόρμα X νωρίτερα την Τετάρτη. Ο Παλτ ανέφερε ότι η Κουκ είχε δηλώσει ένα διαμέρισμα στην Ατλάντα ως την κύρια κατοικία της, αφού είχε λάβει δάνειο για το σπίτι της στο Μίσιγκαν, το οποίο επίσης είχε δηλώσει ως κύρια κατοικία.

«Η Κουκ πρέπει να παραιτηθεί, τώρα!!!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του, στα πιο πρόσφατα σχόλιά του με στόχο την ανασύνθεση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ασκήσει κριτική στη Fed και στον Πρόεδρο της, Τζερόμ Πάουελ, σχετικά με τα βασικά επιτόκια και έχει ζητήσει σημαντικές μειώσεις επιτοκίων. Έχει επίσης επανειλημμένα αφήσει να εννοηθεί ότι σκέφτεται την αντικατάσταση του Πάουελ καθώς επιδιώκει να αναμορφώσει το νομισματικό συμβούλιο.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα όρισε τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων, Στίβεν Μίραν, να ολοκληρώσει την υπόλοιπη θητεία που άνοιξε μετά την απροσδόκητη αποχώρηση της Κυβερνήτη Αντριάνα Κάγκλερ.