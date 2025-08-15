Το Botox απειλείται παγκοσμίως λόγω των δασμών Τραμπ

Η Γουέστπορτ, παγκόσμιο κέντρο παραγωγής Botox, κινδυνεύει από τους νέους αμερικανικούς δασμούς στις φαρμακευτικές εισαγωγές.

Η παραθαλάσσια πόλη Γουέστπορτ, στο Κάουντι Μάγιο της Ιρλανδίας, έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο κόμβο παραγωγής Botox.

Η μονάδα της φαρμακευτικής AbbVie λειτουργεί στην περιοχή από το 1977, απασχολώντας σήμερα 1.300 μόνιμους εργαζόμενους και περίπου 500 εργολάβους.

Η παραγωγή καλύπτει 70% εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, με το Botox -θεραπευτικό και αισθητικό- να αποφέρει στην εταιρεία έσοδα άνω των 6 δισ. δολαρίων το 2024.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 15% σε όλες τις φαρμακευτικές εισαγωγές από την Ε.Ε., αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης έως 250% στους επόμενους 18 μήνες.

Το μέτρο εντάσσεται σε έρευνα για το αν οι εισαγωγές φαρμάκων απειλούν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε βιομηχανίες και τοπικές κοινωνίες που εξαρτώνται από την εξαγωγική δραστηριότητα.

Η AbbVie δεν έχει ανακοινώσει μεταφορά της παραγωγής από την Ιρλανδία, αλλά δηλώνει ότι βρίσκεται σε «εποικοδομητικές συζητήσεις» με την αμερικανική κυβέρνηση για τους κλαδικούς δασμούς. Παράλληλα, ανακοίνωσε επένδυση 195 εκατ. δολαρίων στη μονάδα της στο Σικάγο, μέρος δεκαετούς σχεδίου επενδύσεων 10 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ.

Η θέση της Ιρλανδίας στον φαρμακευτικό χάρτη

Η Ιρλανδία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας φαρμάκων παγκοσμίως. Το 2024, οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 44 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε πάνω από το 60% του συνόλου.

Σύμφωνα με αναλυτές, ένας δασμός 15% θα μπορούσε να αυξήσει τις τιμές φαρμάκων στις ΗΠΑ κατά 7%–10%, προσθέτοντας έως και 13 δισ. δολάρια ετησίως στο κόστος υγείας. Για προϊόντα όπως το αισθητικό Botox, η επιβάρυνση θα περάσει απευθείας στους καταναλωτές.

Όπως γράφει το CNN, η παρουσία της AbbVie έχει αλλάξει την τοπική οικονομία, χρηματοδοτώντας έργα, συλλόγους και θέσεις εργασίας. Ωστόσο, η απειλή δασμών δημιουργεί αβεβαιότητα.

Τοπικοί φορείς και επιχειρηματίες ανησυχούν ότι η κλιμάκωση θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο τη βιομηχανία, αλλά και τον τουρισμό, εάν επιβαρυνθεί η αμερικανική οικονομία και μειωθούν οι αφίξεις επισκεπτών από τις ΗΠΑ.