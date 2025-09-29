Το Ιράν εκτελεί “έναν από τους σημαντικότερους κατασκόπους” του Ισραήλ

Το Ιράν ανακοίνωσε την εκτέλεση του Μπαχμάν Τσούμπι-ασλ, τον οποίο χαρακτήρισε “έναν από τους σημαντικότερους πράκτορες του Ισραήλ” στη χώρα.

Την εκτέλεση του Μπαχμάν Τσούμπι-ασλ, ο οποίος και χαρακτηρίζεται “ένας από τους πιο σημαντικούς κατασκόπους του Ισραήλ στο Ιράν” ανακοίνωσε η ιρανική δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το πρακτορείο Mizan, το κατηγορητήριο ανέφερε ότι ο καταδικασθείς στρατολογήθηκε από τη Μοσάντ με κύριο στόχο την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων κυβερνητικών θεσμών και τη δημιουργία “ρωγμής” στα ιρανικά κέντρα δεδομένων.

Παράλληλα, του αποδίδεται ότι παρείχε πληροφορίες για τις εισαγωγές ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση και επικύρωσς την εσχάτη των ποινών με την κατηγορία της “διαφθοράς επί της γης”.

Η εκτέλεση έρχεται σε μια περίοδο που η μακρόχρονη “σκιώδης σύγκρουση” Ιράν – Ισραήλ έχει περάσει σε ανοιχτό πολεμικό στάδιο. Τον Ιούνιο, το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις μέσα στο ιρανικό έδαφος, με επιχειρήσεις που –σύμφωνα με τις αναφορές- βασίστηκαν σε ομάδες κομάντος της Μοσάντ.

Το Ιράν έχει αυξήσει θεαματικά τον αριθμό εκτελέσεων πολιτών που κατηγορούνται για συνεργασία με τη Μοσάντ. Μόνο τους τελευταίους μήνες, τουλάχιστον δέκα θανατικές ποινές έχουν εκτελεστεί για υποθέσεις κατασκοπείας.