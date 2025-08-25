Το Ισραήλ δολοφόνησε ακόμη 4 δημοσιογράφους στη Γάζα – Βομβάρδισε νοσοκομείο

Τουλάχιστον 19 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στο Νοσοκομείο Νάσερ, ανάμεσά τους και τέσσερις δημοσιογράφοι.

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι -μεταξύ των οποίων και τέσσερις δημοσιογράφοι– σκοτώθηκαν τη Δευτέρα έπειτα από ισραηλινά πλήγματα στο Νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους Υγείας.

Ο οπερατέρ Χουσάμ αλ-Μάσρι, συνεργάτης του Reuters, σκοτώθηκε στο πρώτο πλήγμα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους. Ο φωτογράφος Χάτεμ Χάλεντ, επίσης συνεργάτης του Reuters, τραυματίστηκε σε δεύτερο πλήγμα.

Ο ισραηλινός στρατός και το γραφείο του πρωθυπουργού δεν προέβησαν σε άμεσο σχόλιο για τις επιθέσεις.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media προκαλεί σοκ, καθώς δείχνει σε ζωντανή μετάδοση μέλη της Πολιτικής Άμυνας να επιχειρούν για την απομάκρυνση τραυματιών από την πρώτη ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ. Εκείνη τη στιγμή, οι ισραηλινές δυνάμεις στοχεύουν σε αυτό.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, οι ισραηλινές δυνάμεις εκτόξευσαν ένα εκρηκτικό drone αυτοκτονίας, το οποίο έπληξε την ταράτσα του Νοσοκομείου Νάσερ, όπου σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια, ομάδες της πολιτικής άμυνας ανέβηκαν για να περισυλλέξουν το σώμα και να διασώσουν τυχόν τραυματίες. Στο σημείο έσπευσαν και δημοσιογράφοι για να καταγράψουν όσα συνέβησαν.

Τότε οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν ξανά ακριβώς το ίδιο σημείο με νέα αεροπορική επιδρομή, κάτι που μάλιστα έχει καταγραφεί ζωντανά στον αέρα.

Οι τέσσερις δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν

Το Κυβερνητικό Γραφείο Τύπου της Γάζας ανακοίνωσε ότι οι τέσσερις δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν από την ισραηλινή επίθεση στο Νοσοκομείο Νάσερ είναι οι:

Χουσάμ αλ-Μάσρι – φωτορεπόρτερ του Reuters

– φωτορεπόρτερ του Reuters Μοχάμεντ Σαλάμα – φωτορεπόρτερ του Al Jazeera

– φωτορεπόρτερ του Al Jazeera Μαριάμ Αμπού Ντάκα – δημοσιογράφος σε διάφορα μέσα, μεταξύ των οποίων το Independent Arabic και το Associated Press

– δημοσιογράφος σε διάφορα μέσα, μεταξύ των οποίων το Independent Arabic και το Associated Press Μοάζ Αμπού Τάχα – δημοσιογράφος του δικτύου NBC

Το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας επιβεβαίωσε ότι τέσσερις δημοσιογράφοι ήταν μεταξύ των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από την ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ.

«Ο αριθμός των δημοσιογράφων-μαρτύρων αυξάνεται σε 244 μετά την ανακοίνωση του μαρτυρίου τεσσάρων δημοσιογράφων στην επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Αξιωματούχος του Associated Press επιβεβαίωσε ότι η Μαριάμ Αμπού Ντάκα, μία από τους τέσσερις δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν, εργαζόταν για το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, επιβεβαίωσε επίσης ότι ένας από τους τέσσερις δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν στην επίθεση συνεργαζόταν με το πρακτορείο.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι το δεύτερο πλήγμα σημειώθηκε αφότου διασώστες, δημοσιογράφοι και άλλοι άνθρωποι είχαν σπεύσει στο σημείο της πρώτης επίθεσης. Το ζωντανό βίντεο από το νοσοκομείο που μετέδιδε το Reuters, χειριζόμενο από τον Μάσρι, διακόπηκε ξαφνικά τη στιγμή της αρχικής επίθεσης, όπως δείχνουν τα πλάνα.

Ο μακρύς κατάλογος των θυμάτων του Τύπου στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα

Οι απώλειες των τεσσάρων δημοσιογράφων προστίθενται στον ολοένα αυξανόμενο αριθμό εργαζομένων στα ΜΜΕ που στοχοποιήθηκαν και σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Σύμφωνα με το Κυβερνητικό Γραφείο Τύπου της Γάζας, τουλάχιστον 244 εργαζόμενοι στον Τύπο έχουν σκοτωθεί στις επιθέσεις.

Ο συνολικός αριθμός περιλαμβάνει και πολλούς δημοσιογράφους του Al Jazeera, ανάμεσά τους τον ανταποκριτή Άνας αλ-Σαρίφ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση στο Νοσοκομείο Αλ-Σίφα πριν από δύο εβδομάδες.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταδικάσει κατηγορηματικά τη στοχοποίηση δημοσιογράφων από το Ισραήλ στη Γάζα, όπου οι ρεπόρτερ αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο.

Abdallah F.s. Alattar/Anadolu/Abaca Press/Visualhellas.gr

«Κανένας άλλος σύγχρονος πόλεμος δεν έχει καταγράψει υψηλότερο αριθμό νεκρών δημοσιογράφων από τη γενοκτονία του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία.

Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ) με έδρα τη Νέα Υόρκη μπόρεσε να επαληθεύσει προ ημερών τη δολοφονία συνολικά τουλάχιστον 186 δημοσιογράφων από τις 7 Οκτωβρίου 2023. Τουλάχιστον 90 δημοσιογράφοι έχουν φυλακιστεί από το Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός έχει κατηγορήσει πολλούς από τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του ανταποκριτή του Al Jazeera, Anas al-Sharif, ως «τρομοκράτες» που εργάζονται για τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη προσκομίσει κάποιο έγγραφο -επαληθευμένο από ανεξάρτητους διεθνείς φορείς- που να αποδεικνύει τους ισχυρισμούς του.

“Το Ισραήλ θέλει να καταστρέψει κάθε πτυχή της ζωής στη Γάζα”

Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ, ζητά «να σταματήσει η στοχοποίηση των ιατρικών εγκαταστάσεων και να επιτραπεί η είσοδος εφοδίων».

«Η [ισραηλινή] κατοχή θέλει να καταστρέψει όλες τις πτυχές της ζωής στη Λωρίδα της Γάζας για τους πολίτες. Η κατοχή διαπράττει άμεσα εγκλήματα μπροστά στα μάτια του κόσμου, πέρα από το έγκλημα της πείνας», δήλωσε ο Μπασάλ.