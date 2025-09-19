Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Γάζα – “Θεέ μου, στείλε έναν πύραυλο να μας ανακουφίσει”

Tο Ισραήλ προελαύνει προς το κέντρο της πόλης της Γάζας με ασταμάτητες αεροπορικές επιθέσεις. Σε απόγνωση οι Παλαιστίνιοι.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ συνέχισαν χθες Πέμπτη τους εντατικούς βομβαρδισμούς τους στην πόλη της Γάζας, όπου έχουν εξαπολύσει μείζονα χερσαία επιχείρηση, προκαλώντας εκτοπισμούς πολιτών προς το νότιο τμήμα του μικρού θυλάκου, όπου σκοτώθηκαν τέσσερις ισραηλινοί στρατιωτικοί, σύμφωνα με την υπηρεσία τους.

Παραθαλάσσιος δρόμος κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας είναι γεμάτος κόσμο που φεύγει προς νότο, με οχήματα ή κάρα που σέρνουν γαϊδούρια, με υπάρχοντά τους στοιβαγμένα βιαστικά, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στα πανιά της, η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη την έναρξη χερσαίων και αεροπορικών επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του μικρού θυλάκου, για να αφανιστεί εκεί η Χαμάς, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα η έφοδος του οποίου στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023 αποτέλεσε έναυσμα του πολέμου.

Oι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν ισοπεδωτικές επιχειρήσεις εναντίον της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής, που έχουν προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους κι ανθρωπιστική καταστροφή, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Από την αρχή του πολέμου, πριν από σχεδόν δυο χρόνια, οι περίπου δύο εκατομμύρια κάτοικοί της αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν στη συντριπτική πλειονότητά τους, πολλοί αναρίθμητες φορές.

«Θεέ, στείλε έναν πύραυλο»

Palestinians run for cover during an Israeli military strike on a building in Gaza City, Saturday, Sept. 13, 2025. (AP Photo/Yousef Al Zanoun)

Εξαπολύονται «πυρά πυροβολικού, αεροπορικές επιδρομές, πυρά από μικρά και μεγάλα drones. Οι βομβαρδισμοί δεν σταματούν ποτέ», περιγράφει η Αγιά Άχμαντ, 32 χρονιών, που ζει με 13 μέλη της οικογένειάς της στη συνοικία Νάσερ, στον δυτικό τομέα της πόλης της Γάζας.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα, ο Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια, δήλωσε πως στη δομή υγείας διακομίστηκαν τα πτώματα 33 ανθρώπων οι οποίοι σκοτώθηκαν χθες σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

«Η στρατιωτική εισβολή και οι διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης στη βόρεια Γάζα προκαλούν νέα κύματα εκτοπισμών, αναγκάζοντας τραυματισμένες οικογένειες να στοιβάζονται σε ολοένα συρρικνούμενη περιοχή», τόνισε μέσω X ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

«Τα νοσοκομεία, ήδη κατακλυσμένα, βρίσκονται στα πρόθυρα κατάρρευσης καθώς η κλιμάκωση της βίας αποκλείει την πρόσβαση κι εμποδίζει τον ΠΟΥ να κάνει παραδόσεις προμηθειών που θα έσωζαν ζωές», πρόσθεσε.

«Πλήθη παντού, οι κρότοι των εκρήξεων, γυναίκες και άνδρες που κλαίνε και ουρλιάζουν καθώς βαδίζουν φορτωμένοι με υπάρχοντά τους», συνόψισε ο Σάντι Τζαουάντ, 47 ετών, που έφυγε από το σπίτι του προχθές Τετάρτη μαζί με την οικογένειά του.

Στον δρόμο, ύψωσε το βλέμμα στον ουρανό και προσευχήθηκε: «Θεέ μου, στείλε έναν πύραυλο να μας ανακουφίσει», πρόσθεσε.

Ο ΟΗΕ εκτιμούσε στα τέλη Αυγούστου σε περίπου ένα εκατομμύριο τον αριθμό των κατοίκων της πόλης της Γάζας και των προαστίων της. Ο ισραηλινός στρατός λέει πως «πάνω από 350.000» έχουν φύγει.

Έκτο βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έχει πλήξει «πάνω από 150 τρομοκρατικούς στόχους» σε αεροπορικές επιδρομές «υποστήριξης» εκ του σύνεγγυς «στα στρατεύματα» στο έδαφος αφότου άρχισε η επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, η οποία καταδικάζεται στο εξωτερικό, όπως και από τμήμα της κοινής γνώμης στο ίδιο το Ισραήλ, όπου πολλοί λένε πως αγωνιούν για την τύχη των ομήρων που παραμένουν εκεί για 714η ημέρα.

Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε τμήματα της Λωρίδας της Γάζας, κάτι που διέψευσε το Ισραήλ. Την Τρίτη, ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας που ενεργεί κατ’ εντολή των Ηνωμένων Εθνών συμπέρανε πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ διέψευσε επίσης.

Χθες ο ισραηλινός στρατός συνέστησε να ανασταλεί η διέλευση βοήθειας από την Ιορδανία για τη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από επίθεση με δυο νεκρούς, δυο μέλη του, στο σημείο διέλευσης Άλενμπι, στα όρια της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Το Αμάν, που καταδίκασε την επίθεση, ανέφερε πως ο δράστης ήταν οδηγός φορτηγού που μετέφερε βοήθεια για τον θύλακο.

Εξάλλου, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες πως drone από ανατολική κατεύθυνση έπληξε την πόλη Εϊλάτ, λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην Ερυθρά Θάλασσα, και ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, όπου οι αντάρτες Χούθι βάζουν συχνά στο στόχαστρο στο Ισραήλ.

Η έφοδος της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 47 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, όμως ο ισραηλινός έχει κηρύξει νεκρούς 25 από αυτούς.

Displaced Palestinians flee Gaza City by foot and vehicles, carrying their belongings along the coastal road toward southern Gaza, Thursday, Sept. 18, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 65.141 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, στον θύλακο όπου το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα πήρε την εξουσία το 2007.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες τον θάνατο 4 ανδρών του στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Επισήμως, οι απώλειές του στον πόλεμο ανέρχονται σε 472.

Αγανακτισμένες αντιδράσεις στο ΣΑ του ΟΗΕ μετά το νέο βέτο των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ για άλλη μια φορά χθες Πέμπτη δεν επέτρεψε την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κειμένου το οποίο αξίωνε κατάπαυση του πυρός και ανθρωπιστική πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας οργισμένες κι αγανακτισμένες αντιδράσεις άλλων κρατών μελών, που δεν ήθελαν να εγκαταλειφθεί το σχέδιο απόφασης αυτό, παρά τα επανειλημμένα βέτο της Ουάσιγκτον.

Είναι «ζοφερή στιγμή» για το ΣΑ, έκρινε ο πρεσβευτής του Πακιστάν Ασίμ Ιφτιχάρ Άχμαντ. «Ο κόσμος βλέπει. Τα κλάματα των παιδιών θα έπρεπε να μας ραγίζουν την καρδιά, η αγωνία των μανάδων να συνταράσσει τη συνείδησή μας», συμπλήρωσε υποσχόμενος πως θα «συνεχίσουμε να δρούμε, να μιλάμε».

«Σας ζητούμε συγγνώμη που αυτό το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να σώσει τα παιδιά σας», πέταξε ο πρεσβευτής της Αλγερίας Αμάρ Μπενζαμά, απευθυνόμενος στον πληθυσμό της Γάζας. «Σας ζητούμε συγγνώμη που ο κόσμος μιλά για δικαιώματα, αλλά αρνείται τα δικά σας, των Παλαιστινίων».

Τα περισσότερα μέλη του ΣΑ δεν κρύβουν πλέον την απόγνωσή τους, την εκφράζουν ολοένα πιο συχνά, μπροστά στην αδυναμία να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ για να τερματιστεί το μαρτύριο των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα δέκα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας άρχισαν συνομιλίες για το απορριφθέν σχέδιο στα τέλη Αυγούστου, αντιδρώντας στην επίσημη κήρυξη από τον ΟΗΕ κατάστασης λιμού στον παλαιστινιακό θύλακο που έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές στον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ επί σχεδόν δυο χρόνια.

Η πρώτη εκδοχή του κειμένου απαιτούσε κυρίως την άμεση άρση όλων των εμποδίων για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Όμως, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Γαλλία, η Βρετανία και η Ρωσία εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους για το κατά πόσον θα βοηθούσε απόφαση επικεντρωμένη αποκλειστικά σε ανθρωπιστικά ζητήματα του οργάνου το οποίο είναι προορισμένο να υπερασπίζει την ειρήνη και την ασφάλεια σε διεθνές επίπεδο — και σε κάθε περίπτωση θα εμποδιζόταν από τις ΗΠΑ.

Το σχέδιο το οποίο απορρίφθηκε χθες (14 ψήφοι υπέρ, μια κατά) αξίωνε να τερματιστούν οι περιορισμοί στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς επίσης και «άμεση, άνευ όρων και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», όπως και την άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων.

«Ανθρώπινη αποτυχία»

Η Ουάσιγκτον είχε ήδη απορρίψει επανειλημμένα παρόμοια σχέδια απόφασης, πιο πρόσφατα τον Ιούνιο, όταν οι ΗΠΑ άσκησαν για πολλοστή φορά το βέτο που διαθέτουν για να προστατεύσουν τον πιο στενό σύμμαχό τους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Ισραήλ.

Το σχέδιο απόφασης «δεν αναγνωρίζει την πραγματικότητα επί του πεδίου, το γεγονός ότι υπήρξε σημαντική αύξηση της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας», επιχειρηματολόγησε αμερικανίδα διπλωμάτισσα, η Μόργκαν Όρταγκους.

Εξάλλου δεν συμπεριλάμβανε «καταδίκη της Χαμάς», εξεμάνη από την πλευρά του ο πρεσβευτής του Ισραήλ, ο Ντάνι Ντάνον. «Αυτό δεν είναι διπλωματία, είναι συνθηκολόγηση», συμπλήρωσε.

Για ποιο λόγο τα υπόλοιπα κράτη μέλη αποδύθηκαν στο νέο εγχείρημα, παρότι φαινόταν καταδικασμένο στο ίδιο αποτέλεσμα; Για να σταλεί «μήνυμα ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν γυρίζει την πλάτη στους άμαχους που πεθαίνουν από πείνα, ούτε στους ομήρους, κι απαιτεί κατάπαυση του πυρός», είπε ο πρεσβεύτρια της Δανίας Κριστίνα Μάρκους Λάσεν πριν από την ψηφοφορία.

«Μια γενιά ολόκληρη διατρέχει κίνδυνο να χαθεί, όχι μόνο εξαιτίας του πολέμου, αλλά και της πείνας και της απελπισίας (…) Είναι η καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση, η ανθρωπιστική και ανθρώπινη αποτυχία, αυτή που μας ανάγκασε να δράσουμε», εξήγησε.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει εντεινόμενη διεθνή πίεση για να τερματίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, που είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Το ζήτημα θα βρίσκεται στην καρδιά της ετήσιας συνόδου του ΟΗΕ, την εβδομάδα υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης, από τη Δευτέρα.

Έπειτα από δυόμισι μήνες απόλυτου αποκλεισμού, το Ισραήλ επέτρεψε στα μέσα Μαΐου την είσοδο περιορισμένου αριθμού φορτηγών του ΟΗΕ στη Λωρίδα της Γάζας, όμως οι υπηρεσίες του διεθνούς οργανισμού τονίζουν πως οι ποσότητες που εισέρχονται έκτοτε είναι σταγόνα στον ωκεανό.

Την Τρίτη, για πρώτη φορά, ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας που δρα κατ’ εντολή του ΟΗΕ, αλλά δεν εκφράζεται εξ ονόματός του, κατηγόρησε το Ισραήλ πως διαπράττει «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας, πως έχει πρόθεση να «καταστρέψει» τους Παλαιστινίους. Η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε επίσης το «σκανδαλώδες» συμπέρασμα.