Το Ισραήλ θέλει να “σβήσει” με απειλές κάθε απόδειξη για τον λιμό στη Γάζα

Το Ισραήλ ζήτησε την απόσυρση της έκθεσης του ΟΗΕ που κήρυξε λιμό στη Γάζα, κατηγορώντας τον Οργανισμό IPC για μεροληψία και παραποίηση δεδομένων.

Την απόσυρση της έκθεσης στην οποία στηρίχθηκε ο ΟΗΕ για να κηρύξει κατάσταση λιμού στη Γάζα απαιτεί το Ισραήλ, σύμφωνα με αξιωματούχο του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

“Το Ισραήλ απαιτεί το IPC να αποσύρει αμέσως την κατασκευασμένη έκθεσή του”, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Εντεν Μπαρ Ταλ. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Ταξινόμησης της Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) είναι “πολιτικοποιημένο” και το κατηγόρησε ότι “παραποίησε” αρκετά στοιχεία της έκθεσης που δημοσιοποιήθηκε στις 22 Αυγούστου.

“Εάν το IPC δεν το κάνει (να αποσύρει την έκθεσή του), εμείς θα απευθυνθούμε στους δωρητές, θα τους ενημερώσουμε για τις ελλείψεις αυτές”, απείλησε ο Μπαρ Ταλ. “Είμαστε βέβαιοι ότι θα καταλήξουν στο σωστό συμπέρασμα: να μην χρηματοδοτούν πλέον ένα ινστιτούτο έρευνας που είναι πολιτικοποιημένο, χειραγωγικό και το οποίο δρα ως εργαλείο στην υπηρεσία μιας διεφθαρμένης τρομοκρατικής οργάνωσης”, δήλωσε.

Το IPC, που έχει την έδρα του στη Ρώμη και υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, κήρυξε στις 22 Αυγούστου κατάσταση λιμού που πλήττει 500.000 ανθρώπους στην επαρχία της Γάζας, καλύπτοντας σχεδόν το ένα τρίτο του παλαιστινιακού εδάφους, περιλαμβανομένης της πόλης της Γάζας. Το IPC προέβλεψε επίσης ότι ο λιμός θα εξαπλωθεί στις επαρχίες Ντέιρ ελ Μπάλα και Χαν Γιούνις, καλύπτοντας περίπου τα δύο τρίτα της Γάζας έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πεινασμένα παιδιά στη Γάζα AP Photo/Abdel Kareem Hana

Κατηγορίες και απορρίψεις του Ισραήλ

Ο λιμός στη Γάζα “θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί” χωρίς “τη συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ”, είχε δηλώσει ο επικεφαλής του συντονισμού των ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε τα συμπεράσματα του IPC ως “χονδροειδή ψεύδη”, προσθέτοντας ότι η χώρα του “δεν έχει πολιτική λιμοκτονίας” του πληθυσμού και επικαλέστηκε τα στοιχεία για τη βοήθεια που είχε επιτραπεί να εισέλθει στη Γάζα.

Η Cogat, η υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας αρμόδια για τη διαχείριση των πολιτικών υποθέσεων στα παλαιστινιακά εδάφη, κατήγγειλε επίσης την έκθεση του IPC ως “ψευδή και μεροληπτική”. Σε μήνυμα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η Cogat δήλωσε ότι σχεδόν 280 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη Γάζα την Τρίτη.

Οι ανθρωπιστικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας αμφισβητούν συχνά την εγκυρότητα αυτών των δηλώσεων, τονίζοντας ότι οι ισραηλινές αρχές δεν τους επιτρέπουν να λειτουργούν αποτελεσματικά στο παλαιστινιακό έδαφος για να ανταποκριθούν στην ανθρωπιστική κρίση.