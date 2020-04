Το τρομερό αντιρατσιστικό ποίημα που κάνει πάταγο στην Μεγάλη Βρετανία

Σε όσους είναι υπέρμαχοι της άποψης πως η κάθε χώρα ανήκει στους... ντόπιους και εκφράζουν ξενοφοβικές και μισαλλόδοξες θέσεις, θεωρώντας τον κάθε "ξένο" ως διαφορετικό και εν τέλει ως απειλή, ο κορονοϊός ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα.

Και αυτό γιατί ένας φονικός ιός που δεν κάνει διακρίσεις σε εθνικότητες απειλεί την υγεία όλου του πλανήτη κα οι άνθρωποι γίνονται ένα για να τον πολεμήσουν, γίνονται μία γροθιά.

Αυτό ακριβώς έρχεται να καταδείξει το ποίημα με τίτλο "You Clap for Me Now" (Τώρα με Χειροκροτείς) που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο και στο οποίο συμμετέχουν πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς μετανάστες που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία.

Άνθρωποι που κάνουν διάφορα επαγγέλματα -γιατροί, νοσοκόμες, δάσκαλοι, καταστηματάρχες, διανομείς- και οι οποίοι στο παρελθόν ένιωσαν στο πετσί τους τη φυλετική διάκριση αλλά τώρα έρχονται να δώσουν απαντήσεις, βγαίνοντας στην πρώτη γραμμή της μάχης και παίζοντας καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Εκείνοι που αντιμετωπίζονταν από κάποιους ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας που "δεν πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα" τώρα χειροκροτούνται από όλο το Νησί, με τον Darren James Smith να γράφει αυτό το δυνατό και διδακτικό ποίημα και τον Sachini Imbuldeniya να είναι ο παραγωγός του.

"Αυτό που το Ηνωμένο Βασίλειο φοβάται περισσότερο ήρθε από το εξωτερικό, μας παίρνει τις δουλειές και μας δεν μας επιτρέπει να κυκλοφορούμε ασφαλείς στους δρόμους", αναφέρουν κάποι στίχοι του ποιήματος, που όμως δεν αφορούν τους "κακούς και επικίνδυνους μετανάστες" αλλά στον φονικό ιό.

"Ελπίζω πως το ποίημα αυτό, που έγινε video, θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να συνεχίζουν να είναι ανοιχτόμυαλοι, ανεκτικοί και να μην προχωρούν σε αποκλεισμούς όταν θα περάσει η πανδημία.

Δύο χρόνια πριν, η ιδέα πως οι άνθρωποι θα έβγαιναν από τα σπίτια τους για να χειροκροτήσουν για κάποιους άλλους από τις εθνικές μειονότητες στην Βρετανία, που κάνουν την ίδια δουλειά που έκαναν και πριν δύο χρόνια, θα ήταν μία ιδέα δύσκολο να φανταστεί κανείς στον κόσμο του Brexit.

Θα είναι σωστό για μας να παραδεχτούμε πως "αυτή είναι τώρα η διαφορά", πρόκειται για μία θετική διαφορά και το γιορτάζουμε αυτό. Αλλά ας φροντίσουμε να συνεχίσουμε έτσι και να μην ξεχάσουμε αυτό που συμβαίνει τώρα", αναφέρει ο εμπνευστής του εκπληκτικού αντιρατσιστικού ποιήματος, James Smith.

Δείτε το video: