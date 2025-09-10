Τραμπ για την παραβίαση της Ρωσίας στην Πολωνία: “Ξεκινάμε!”

Μέσω Truth Social αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ για την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία. Αναμένεται επικοινωνία με Ναβρότσκι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε την πρώτη του αντίδραση για την εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο χθες το βράδυ, γράφοντας στο Truth Social:

«Τι συμβαίνει με τη Ρωσία που παραβιάζει τον πολωνικό εναέριο χώρο με drones; Ξεκινάμε!».

Νωρίτερα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι ο Τραμπ σκοπεύει να συνομιλήσει αργότερα σήμερα με τον πρόεδρο της Πολωνίας και πολιτικό του σύμμαχο, Καρόλ Ναβρότσκι.

Πολωνός ΥΠΕΞ: “Ο Πούτιν γελάει με τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ”

Στο μεταξύ, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ράντεκ Σικόρσκι, μίλησε σκληρά λόγια για τον πρόεδρο των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την εισβολή ρωσικών drones, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «γελάει» με τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ.

«Ο Πούτιν γελάει με τις ειρηνευτικές προσπάθειες του προέδρου Τραμπ», δήλωσε ο Σικόρσκι την Τετάρτη. «Από την Αλάσκα και μετά, έχει μόνο εντείνει τον πόλεμο. Ελπίζω ότι ο Τραμπ θα στηρίξει τα λόγια του με πράξεις».

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να βοηθήσει την Πολωνία να προστατευτεί κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης με τον πολωνό πρόεδρο Καρόλ Ναβρότσκι στον Λευκό Οίκο.

«Είμαστε με την Πολωνία σε κάθε βήμα και θα βοηθήσουμε την Πολωνία να προστατευτεί», είχε δηλώσει τότε ο Τραμπ.