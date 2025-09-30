Τραμπ σε στρατιωτικούς: “‘Oσοι δεν πληρούν τα πρότυπα θα απολύονται”

Ο Τραμπ είπε πως θα συναντηθεί στρατηγούς και ναυάρχους και απείλησε να απολύσει όσους δεν πληρούν τα πρότυπα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνθηκε σε ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες στη βάση των Πεζοναυτών στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, την Τρίτη, στο πλαίσιο της έκτακτης συνάντησης που συγκάλεσε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Καθώς ξεκινούσε την ομιλία του προς στρατηγούς και ναύαρχους, ο Τραμπ φαινόταν να προετοιμάζεται για μια πιθανώς υποτονική αντίδραση του κοινού.

«Δεν έχω μπει ποτέ σε ένα δωμάτιο τόσο σιωπηλό», είπε, προκαλώντας γέλια.

Οι ανώτεροι στρατιωτικοί, όπως συνηθίζεται, διατηρούν μια μη κομματική στάση και νωρίτερα είχαν ακούσει σχεδόν σιωπηλοί τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη σιωπή του κοινού.

«Μου είπαν, ‘Κύριε Πρόεδρε, δεν θα ακούσετε ούτε έναν ψίθυρο στο δωμάτιο’», ανέφερε. «Είπα ότι έπρεπε να τους χαλαρώσουμε λίγο».

Ο ίδιος αστειεύτηκε λέγοντας ότι όποιος δεν εκτιμούσε το μήνυμά του μπορούσε να φύγει — και να χάσει τη θέση του.

«Αν δεν σας αρέσει αυτό που λέω, μπορείτε να φύγετε από το δωμάτιο. Και πάει ο βαθμός σας, πάει και το μέλλον σας», είπε, προκαλώντας ξανά γέλια.

Ο Τραμπ απείλησε μάλιστα να απολύσει στρατηγούς και ναυάρχους που δεν πληρούν τα πρότυπα που έχουν τεθεί: «Έχουμε σπουδαίους ανθρώπους. Έχουμε πραγματικούς πολεμιστές. Και όταν δεν αποδίδουν όσο καλύτερα μπορούν, όταν δεν πιστεύουμε ότι είναι οι πολεμιστές μας, ξέρετε τι συμβαίνει; Λέμε ότι απολύονται, τούς λέμε να φύγουν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε νωρίτερα ότι θα απολύει οποιονδήποτε δεν του αρέσει.

«Θα συναντηθώ με στρατηγούς, ναυάρχους και επικεφαλής, και αν κάποιος δεν μου αρέσει, θα τον απολύσω επί τόπου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Περισσότερο από 20 λεπτά μετά την έναρξη της ομιλίας του, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα, κοιτώντας μόνο περιστασιακά τα σημειώματα που είχε προετοιμάσει.

Αναφέρθηκε στην απόφασή του να μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής», στις προσπάθειες του να τερματίσει τους πολέμους στη Γάζα και την Ουκρανία, στην υποψηφιότητά του για το Νόμπελ Ειρήνης και στην αγάπη του για τη λέξη «δασμός» .

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι οι συγκρούσεις στη Γάζα και την Ουκρανία εξακολουθούν να μαίνονται παρά τη μεσολάβηση της κυβέρνησής του.

Ο Τραμπ είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χρειάζεται να συναντηθούν κατ’ ιδίαν για να διευθετήσουν τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι η Χαμάς πρέπει να συμφωνήσει με την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. «Η Χαμάς πρέπει να συμφωνήσει και εάν δεν τον κάνει θα είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς» είπε ο Τραμπ.

Για το Νόμπελ Ειρήνης είπε ότι θα ήταν «προσβολή» για τις ΗΠΑ αν δεν απονεμηθεί στον ίδιο.

«Θα το δώσουν σε κάνα τύπο που δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα», είπε ο Τραμπ, ο οποίος καυχιέται ότι έχει τερματίσει πολλούς πολέμους, λέγοντας πως τους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς: «Αυτό θα ήταν μεγάλη προσβολή για τη χώρα μας».

Σε μια στιγμή, θυμήθηκε τον προηγούμενο μήνα, όταν διέταξε δύο πυρηνικά υποβρύχια να τοποθετηθούν στρατηγικά κοντά στη Ρωσία, σε απάντηση, όπως είπε, σε επιθετικά σχόλια του Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην προέδρου και σημερινού αναπληρωτή προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

«Ήταν πραγματικά κάποιος ανόητος… που ανέφερε τη λέξη “πυρηνικό”», είπε, καταλήγοντας αργότερα: «Το λέω “N-word”. Υπάρχουν 2 N-words και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις καμία από αυτές».

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε επίσης στο Πεντάγωνο να χρησιμοποιήσει «επικίνδυνες πόλεις ως πεδία εκπαίδευσης» για τον στρατό και την Εθνική Φρουρά.

«Είπα στον Πιτ [Χέγκσεθ] ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε μερικές από αυτές τις επικίνδυνες πόλεις ως πεδία εκπαίδευσης για τον στρατό μας, την Εθνική Φρουρά, γιατί θα μπούμε στο Σικάγο πολύ σύντομα — είναι μια μεγάλη πόλη με έναν ανίκανο κυβερνήτη», είπε ο πρόεδρος κατά την ομιλία του σε συγκέντρωση κορυφαίων στρατηγών και ναυάρχων στο Κουάντικο της Βιρτζίνια.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος αφηγήθηκε μια ιστορία για το πώς παρακολούθησε τηλεοπτικά πλάνα με στρατιώτες που δέχονταν φτύσματα και είπε εν μέρει ότι η νέα πολιτική θα πρέπει να είναι «αυτοί φτύνουν, εμείς χτυπάμε».

«Οι άνθρωποι στέκονται εκεί και φτύνουν προς αυτούς και ουρλιάζουν. Κι αυτός ο στρατιώτης που στέκεται εκεί θέλει να τους δείρει, αλλά δεν επιτρέπεται να κάνει τίποτα», είπε ο Τραμπ.

«Λέω, φτύνουν — χτυπάμε. Εντάξει;», πρόσθεσε.

Σχετικά, ο Τραμπ είπε στους στρατηγούς ότι αν στρατιωτικά ή αστυνομικά οχήματα δεχτούν πέτρες ή άλλα αντικείμενα, οι αξιωματικοί θα πρέπει «να κάνουν ό,τι στο διάολο θέλουν».

«Βγαίνεις από αυτό το αυτοκίνητο και μπορείς να κάνεις ό,τι στο διάολο θέλεις να κάνεις», είπε.