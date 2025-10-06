Τραγωδία στη Σερβία: Ανατράπηκε σκάφος στον Δούναβη – Ένας νεκρός

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης στον Δούναβη μετά από την ανατροπή σκάφους. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, τρεις αγνοούνται.

Ένα σκάφος ανατράπηκε, αργά το βράδυ της Κυριακής, στον Δούναβη κοντά στην πόλη Μπάτσκα Παλάνκα, στα σύνορα της Σερβίας με την Κροατία.

Στο σκάφος επέβαιναν ο Σέρβος χειριστής και 10 υπήκοοι της Κίνας, μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS).

Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία, ανασύρθηκε ένα νεκρός από τα παγωμένα νερά του Δούναβη ενώ εξειδικευμένες ομάδες διάσωσης από τη Σερβία και την Κροατία αναζητούν άλλα τρία άτομα, τα οποία αγνοούνται.