Τραμπ: Αναμένω σύντομα συμφωνία για τη Γάζα

Σε δηλώσεις για την εξέλιξη των ειρηνευτικών συνομιλιών για τη Γάζα προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αισιόδοξος για συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς άμεσα εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, αργά το βράδυ της Δευτέρας (6/10).

Ενώ οι διαπραγματεύσεις στο Κάιρο της Αιγύπτου συνεχίζονται, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς «έχει συμφωνήσει σε πολύ σημαντικά σημεία» και ότι αναμένει σύντομα μια συμφωνία για τη Γάζα, καθώς «γίνεται τεράστια πρόοδος».

Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι δεν είπε στον Νετανιάχου «να σταματήσει να είναι αρνητικός για τη συμφωνία ομήρων».

«Πιστεύω ότι σημειώνουμε τεράστια πρόοδο στις συνομιλίες. Αναμένω σύντομα μια συμφωνία για τη Γάζα και υπάρχει μια αρχική συναίνεση από όλες τις πλευρές. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του ήταν πολύ θετικός απέναντι στο σχέδιο για τη Γάζα, ενώ και η Χαμάς καταβάλλει προσπάθειες από την πλευρά της» τόνισε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, έκανε ειδική αναφορά και στον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Είναι και αυτός ένα πολύ ισχυρός φίλος και καλός διαπραγματευτής. Υπάρχει μεγάλος σεβασμός και εκτιμούμε πολύ τη βοήθειά του».