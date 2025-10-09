Τραμπ: Δευτέρα ή Τρίτη η απελευθέρωση των ομήρων

Τη Δευτέρα ή την Τρίτη θα απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα, θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη και ότι σκοπεύει να ταξιδέψει στην περιοχή, χωρίς προς το παρόν να ανακοινώνει το πότε ακριβώς. Σύμφωνα με το BBC, ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Αίγυπτο και το Ισραήλ, αλλά όχι τη Γάζα και ο προγραμματισμός του ταξιδιού παραμένει ρευστός.

“Πιστεύω ότι θα είναι μια διαρκής ειρήνη, ελπίζω μια αιώνια ειρήνη στη Μέση Ανατολή”, είπε στην αρχή της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

“Εξασφαλίσαμε την απελευθέρωση όλων των ομήρων και αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα ή την Τρίτη”, συνέχισε. “Η διαδικασία για να τους πάρουμε είναι περίπλοκη. Προτιμώ να μην σας πω τι χρειάζεται να γίνει για να τους πάρουμε. Υπάρχουν μέρη που δεν θέλεις να βρίσκεσαι, αλλά παίρνουμε τους ομήρους πίσω τη Δευτέρα ή την Τρίτη, και αυτή θα είναι μια μέρα χαράς” ανέφερε ακόμα.

Ο αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι θα “προσπαθήσει να κάνει ένα ταξίδι εκεί” για αυτό το σημαντικό ορόσημο και τις “επίσημες υπογραφές” που θα επικυρώσουν τη συμφωνία.

“Πολύ σημαντική η επίθεση στο Ιράν”

Ο Τραμπ είπε ακόμα ότι η επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο ήταν “πολύ σημαντική”.

“Το Ιράν θέλει τώρα να εργαστεί για την ειρήνη, μας το έχουν γνωστοποιήσει. Και έχουν αναγνωρίσει ότι είναι πλήρως υπέρ αυτής της συμφωνίας, θεωρούν ότι είναι κάτι σπουδαίο” πρόσθεσε.

Μακρόν: “Καθοριστικές οι επόμενες ώρες”

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, από την πλευρά του, δήλωσε ότι η συμφωνία για τη Γάζα πρέπει να επιτρέπει μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, την επιστροφή των ομήρων και μια άμεση αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας για τους Παλαιστίνιους στη βομβαρδισμένη παραλιακή περιοχή.

Μιλώντας στην αρχή μιας συνάντησης στο Παρίσι με υπουργούς Εξωτερικών και αξιωματούχους από την ΕΕ και άλλες περιοχές του κόσμου, ο Μακρόν ανέφερε ότι οι επόμενες ώρες θα είναι “καθοριστικές”.

“Τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού να τελειώσει αυτός ο πόλεμος χωρίς καθυστέρηση είναι προφανή, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες τραυματίες δεν μπορούν να θεραπευτούν, ενώ δεκάδες χιλιάδες θύματα περιμένουν να ταφούν από τους αγαπημένους τους”, είπε στα Γαλλικά.

Πρόσθεσε ότι ο κόσμος πρέπει να επιτρέψει σε δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους να βρουν “την αξιοπρέπεια της ζωής και την πιο βασική ασφάλεια σε αυτήν την καμένη γη που είναι η Γάζα”.