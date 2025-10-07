Τραμπ: “Υπάρχει πραγματική πιθανότητα για ειρηνευτική συμφωνία” για τη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος λέγοντας πως βλέπει μια “πραγματική πιθανότητα” για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και πέρα από τη Γάζα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι υπάρχει «πραγματική πιθανότητα» να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα, ανακοινώνοντας ότι μια ομάδα Αμερικανών διαπραγματευτών αναχώρησε για να συμμετάσχει στις συνομιλίες.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ισραηλινών και της αντιπροσωπείας της Χαμάς συνεχίζονται στην Αίγυπτο. Η αμερικανική αντιπροσωπεία υπό τον Στιβ Γουίτκοφ θα συμμετάσχει από την Τετάρτη (8/10) στις διαπραγματεύσεις.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, πριν την έναρξη της συζήτησης με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι, ο Τραμπ είπε ότι «πιστεύει ότι υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» και όχι μόνο στη Γάζα.

Όταν θα επιτευχθεί αυτή η συμφωνία για τη Γάζα «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα την τηρήσουν», τόνισε.

Ο Κάρνι δήλωσε ότι «σε αυτή την επίσημη ημέρα μνήμης» ο Καναδάς «στηρίζει πλήρως» τις προσπάθειες του Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος πρότεινε την περασμένη εβδομάδα ένα σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου.

Υπενθυμίζεται πως χθες, την παραμονή της δεύτερης επετείου της επίθεσης της Χαμάς στις 7ης Οκτωβρίου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στο podcast του Μπεν Σαπίρο ότι “είμαστε κοντά στο να τελειώσει ο πόλεμος — αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα”.

Εντωμεταξύ, η Χαμάς έχει περιγράψει λεπτομερώς τους βασικούς όρους της στις συνομιλίες.

Τα βασικά αιτήματα της Χαμάς ως εξής: