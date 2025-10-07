Νετανιάχου: “Είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου στη Γάζα”

Το τέλος του πολέμου στη Γάζα είναι κοντά, ανέφερε σε συνέντευξή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος μπέρδεψε των αριθμό των ομήρων.

Την παραμονή της δεύτερης επετείου της επίθεσης της Χαμάς στις 7ης Οκτωβρίου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στο podcast του Μπεν Σαπίρο ότι “είμαστε κοντά στο να τελειώσει ο πόλεμος — αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα”.

Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, έκανε λάθος στον αριθμό των ομήρων, λέγοντας ότι “αυτό που άρχισε στη Γάζα θα τελειώσει στη Γάζα — με την απελευθέρωση των 46 ομήρων μας και το τέλος της κυριαρχίας της Χαμάς”, αλλά οι όμηροι που κρατούνται είναι 48. Πρόσθεσε ότι 20 από αυτούς είναι ζωντανοί.

Ο Νετανιάχου ξεκίνησε τη συνέντευξη αναφερθείς στην επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου ως “το πιο φρικτό γεγονός που γνώρισε ο εβραϊκός λαός μετά το Ολοκαύτωμα”. “Όλοι πίστευαν ότι το Ισραήλ είχε τελειώσει, αλλά δύο χρόνια μετά καταστρέψαμε τον άξονα του Ιράν και τα παρακλάδια του”.

Την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς υπό την αιγίδα των ΗΠΑ είναι σε εξέλιξη στο Κάιρο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι “η Χαμάς δεν έχει ακόμη καταστραφεί, αλλά θα φτάσουμε εκεί”, και υπενθύμισε τα πλήγματα του Ισραήλ στη Χεζμπολάχ, τη Συρία και τους Χούθι. “Το Ισραήλ βγήκε από εκείνη την ημέρα ως το ισχυρότερο κράτος στην περιοχή — αλλά απομένουν ακόμα κάποιοι στόχοι για να ολοκληρώσουμε τη νίκη μας”.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προέβλεψε ότι “μόλις τελειώσει η δουλειά στη Γάζα” θα επεκταθούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ (μια σειρά από διπλωματικές συμφωνίες που υπογράφηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 μεταξύ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν, του Μαρόκου και του Σουδάν) με συμφωνίες όχι μόνο στη Μέση Ανατολή αλλά και με πιο απομακρυσμένες μουσουλμανικές χώρες. “Αλλά πρώτα πρέπει να τελειώσουμε τον πόλεμο στη Γάζα, και ελπίζω να το κάνουμε σύντομα, με τη βοήθεια του Τραμπ” σημείωσε.

Τόνισε ότι «δεν μπορείς να “τελειώσεις” τον πόλεμο αφήνοντας τη Χαμάς στην εξουσία». “Το πραγματικό τέλος σημαίνει απελευθέρωση όλων των ομήρων μας, απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία και διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα απειλήσει ποτέ ξανά το Ισραήλ ή την περιφερειακή ειρήνη” υπογράμμισε.

“Θέλουμε να δούμε τους ομήρους να επιστρέφουν σπίτι, και είμαστε κοντά, αν και όχι ακόμα εκεί” κατέληξε.

Σε “θετικό κλίμα” η πρώτη μέρα συνομιλιών στο Κάιρο

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησαν τη Δευτέρα (6/10) στο Σαρμ ελ Σέιχ, λουτρόπολη της Αιγύπτου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να διαβεβαιώνει πως η παλαιστινιακή οργάνωση είναι διατεθειμένη να κάνει συμβιβασμούς.

Η πρώτη σειρά συνομιλιών ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές – Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ – ολοκληρώθηκε σε “θετική ατμόσφαιρα”, μετέδωσε νωρίς σήμερα το Al Qahera News, τηλεοπτικό δίκτυο, που θεωρείται προσκείμενο στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, διευκρινίζοντας πως οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα. Η ισραηλινή αντιπροσωπεία έφθασε εκεί χθες.

Οι αντιπρόσωποι της Αιγύπτου και του Κατάρ “συνεργάζονται με τα δυο μέρη για να δημιουργηθεί μηχανισμός” που θα επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση κρατουμένων, είχε αναφέρει το ίδιο μέσο νωρίτερα.

Οι συνομιλίες έχουν βάση το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τραμπ: Αναμένω σύντομα συμφωνία για τη Γάζα

Αργά το βράδυ της Δευτέρας ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερθείς στις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη, δήλωσε ότι η Χαμάς “έχει συμφωνήσει σε πολύ σημαντικά σημεία” και ότι αναμένει σύντομα μια συμφωνία για τη Γάζα, καθώς “γίνεται τεράστια πρόοδος”.

“Πιστεύω ότι σημειώνουμε τεράστια πρόοδο στις συνομιλίες. Αναμένω σύντομα μια συμφωνία για τη Γάζα και υπάρχει μια αρχική συναίνεση από όλες τις πλευρές. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του ήταν πολύ θετικός απέναντι στο σχέδιο για τη Γάζα, ενώ και η Χαμάς καταβάλλει προσπάθειες από την πλευρά της” τόνισε χαρακτηριστικά.