Τραμπ: “Ο καλύτερος τρόπος για να τελειώσει ο πόλεμος είναι με απευθείας ειρηνευτική συμφωνία”

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε με ανάρτησή του την συνάντηση με τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τριμερούς συνόδου.

Με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί την Δευτέρα ο Τραμπ, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες μετά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον, έκανε λόγο για μια «υπέροχη και πολύ επιτυχημένη μέρα στην Αλάσκα».

«Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε πολύ καλά, όπως και η τηλεφωνική συνομιλία αργά το βράδυ με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Όλοι συμφώνησαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία συχνά δεν τηρείται», σημείωσε ακόμα ο Τραμπ, επιβεβαιώνοντας ότι ο Ζελένσκι θα βρεθεί τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον. «Αν όλα πάνε καλά, θα προγραμματίσουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ζελένσκι: Θετικός στην διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε νωρίτερα ότι θα συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον ενημέρωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα για τα “βασικά σημεία” της συνομιλίας που είχε με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

“Τη Δευτέρα θα συναντήσω τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουμε για το σύνολο των λεπτομερειών ώστε να δοθεί τέλος στην αιματοχυσία και τον πόλεμο“, σημείωσε ο Ζελένσκι.

“Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση. Είναι σημαντικό να υπάρξει εμπλοκή των Ευρωπαίων σε κάθε στάδιο προκειμένου να παρασχεθούν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας, στο πλευρό των ΗΠΑ”, συνέχισε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι μίλησε περίπου μία ώρα τηλεφωνικώς με τον Τραμπ, προτού συμμετάσχουν στη συνομιλία αυτή Ευρωπαίοι ηγέτες.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε εξάλλου την επιθυμία του για τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης κορυφής με τον Τραμπ και τον Πούτιν, όπως είχε προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος.

“Είναι σημαντικό η δύναμη της Αμερικής να έχει επίδραση στην εξέλιξη της κατάστασης“, υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για “θετικά σημάδια που προέρχονται από την αμερικανική πλευρά” για να παρασχεθούν στο Κίεβο εγγυήσεις ασφαλείας.