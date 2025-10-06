Τραμπ: Πιέζει για τις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα και απαιτεί πρόοδο “γρήγορα”

Ο Τραμπ απαιτεί οι διαπραγματευτές του Ισραήλ και της Χαμά, να “προχωρήσουν γρήγορα”. Το μήνυμά του ενόψει της έναρξης των συνομιλιών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αξίωσε οι διαπραγματευτές του Ισραήλ και της Χαμάς να «προχωρήσουν γρήγορα» στις συνομιλίες που θα αρχίσουν σήμερα, με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που μαίνεται για σχεδόν δυο χρόνια στη Λωρίδα της Γάζας, χαρακτηρίζοντας «πολύ θετικές» τις συνομιλίες με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

«Έγιναν πολύ θετικές συνομιλίες το σαββατοκύριακο με τη Χαμάς και χώρες από όλο τον κόσμο (αραβικές, μουσουλμανικές κι όλες τις υπόλοιπες) για να απελευθερωθούν οι όμηροι, να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα και, πάνω απ’ όλα, να υπάρξει η πολυπόθητη ειρήνη στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

Πρόσθεσε αναφερόμενος στις έμμεσες διαπραγματεύσεις που ξεκινούν σήμερα πως «μου λένε ότι η πρώτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα, και ζητώ από όλους να κινηθούν γρήγορα», πληκτρολογώντας αυτές τις δύο τελευταίες λέξεις, όπως και τη λέξη «ειρήνη», με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά:

“Υπήρξαν πολύ θετικές συνομιλίες με τη Χαμάς και χώρες από όλο τον κόσμο (αραβικές, μουσουλμανικές και άλλες) αυτό το Σαββατοκύριακο, με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων, τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αλλά, κυρίως, την επίτευξη της πολυπόθητης ΕΙΡΗΝΗΣ στη Μέση Ανατολή. Οι συζητήσεις αυτές έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο και προχωρούν με ταχύτητα. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα, στην Αίγυπτο, για να εξετάσουν και να αποσαφηνίσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες. Έχω ενημερωθεί ότι η πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, και καλώ όλους να ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ αυτήν τη διαμάχη που κρατάει αιώνες. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ — ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ!”.